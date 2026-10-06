California crece 3.5% en 2025, más que Texas, Florida y Nueva York, según Newsom

California superó los 4.5 billones de dólares en producción económica. Foto: Envato

El gobierno de California informó sobre el crecimiento económico del estado a partir de los datos más recientes del U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). La información muestra que el PIB aumentó 3.5% en 2025, después de ajustar los resultados por inflación.

Ese crecimiento estuvo por encima del registrado por Texas, Florida y Nueva York durante el mismo año. Los datos revisados del BEA sitúan el crecimiento real de Texas y Florida en 2.8%, mientras Nueva York avanzó 2.5%.

¿Cuánto creció la economía de California en 2025?

En términos nominales, California alcanzó un PIB anual de aproximadamente 4.25 billones de dólares en 2025.

Asimismo, desde 2019, la economía californiana aumentó en 1.58 billones de dólares, de acuerdo con la información divulgada por la oficina del gobernador.

California creció más que Texas, Florida y Nueva York

La diferencia también se refleja en el tamaño de las economías. California mantiene el mayor PIB estatal del país, por encima de Texas, Nueva York y Florida, según el estudio.

La oficina de Newsom destacó que California generó el mayor aumento nominal del PIB entre los estados durante el último año, con una ganancia cercana a 300 mil millones de dólares.

¿Qué sectores impulsan la economía de California?

California mantiene una fuerte presencia en industrias como manufactura, agricultura, tecnología, entretenimiento, atención médica y comercio mayorista.

Según el gobierno estatal, la manufactura generó 391 mil millones de dólares en producción económica durante 2025, equivalentes a 9% del PIB estatal.

California también concentró más de 40% de la manufactura estadounidense de computadoras y productos electrónicos durante 2025, según las cifras citadas por la administración estatal.

El estado cuenta además con alrededor de 1.2 millones de trabajadores en el sector manufacturero, de acuerdo con la misma fuente.

¿Cuánto ganan los trabajadores del sector manufacturero en California?

Los empleos de manufactura en California tienen salarios superiores al promedio estatal.

Según la administración de Newsom, los trabajadores del sector reciben más de 25 mil dólares al año por encima del salario promedio de los empleos no agrícolas.

“El multiplicador de empleos en el sector manufacturero estima que cada empleo en este sector sustenta otros tres en las comunidades vecinas”, se puede leer en el comunicado de prensa.

California didn't accidentally become the world's fourth-largest economy.



Working Californians put in the hours, entrepreneurs bet on our future, and key investments and partnerships made us a $4.5 trillion powerhouse.



That's the California story — and nobody does it like us. pic.twitter.com/yw6bBgoBAc — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 5, 2026

¿Cuántas pequeñas empresas tiene California?

California cuenta con más de 4.3 millones de pequeñas empresas, según datos de la Small Business Administration citados por el gobierno estatal.

Estas compañías representan 99.8% de las empresas del estado y emplean a unos 7.6 millones de personas.

El desempeño económico de California durante 2025 se produce mientras el estado mantiene el primer lugar nacional por tamaño de su economía y continúa entre los principales centros de manufactura, tecnología, agricultura y capital de riesgo del país.

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