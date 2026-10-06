San Antonio se llena de catrinas: cómo será el desfile de Día de Muertos 2026

Día de Muertos en San Antonio 2026. Foto: Envato.

Si estás en San Antonio y quieres vivir el Día de Muertos de una manera distinta, este año el río será uno de los grandes protagonistas. El 23 de octubre de 2026, el River Walk recibirá su octavo Day of the Dead River Parade, con embarcaciones iluminadas, altares, catrinas y artistas recorriendo el centro de la ciudad.

La celebración no se quedará en el agua. Durante ese fin de semana, San Antonio tendrá festivales, procesiones y altares que convertirán distintos espacios de la ciudad en puntos de encuentro para familias mexicanas, mexicoamericanas y visitantes.

¿Cuándo será el desfile de Día de Muertos en el río de San Antonio?

El Day of the Dead River Parade será el viernes 23 de octubre de 2026 en el San Antonio River Walk. La organización confirmó que será la octava edición del desfile y que las embarcaciones estarán decoradas con elementos relacionados con la tradición.

La imagen promete ser de esas que se quedan en la memoria: barcos iluminados avanzando por el río mientras muestran altares, catrinas y personajes caracterizados, en una celebración que busca honrar la vida y recordar a quienes ya no están.

El sitio oficial del River Walk señala que habrá una zona de observación gratuita de pie a lo largo de parte del recorrido, aunque también existen áreas con boleto. Los niños de 2 años o más necesitan entrada para las zonas con acceso controlado.

Consulta los detalles oficiales del Day of the Dead River Parade

¿Qué habrá además del desfile de Día de Muertos?

Aquí está una de las razones por las que San Antonio se ha convertido en uno de los destinos más interesantes para vivir esta tradición en Estados Unidos.

Visit San Antonio tiene programadas celebraciones en diferentes puntos de la ciudad. Entre ellas está Muertos Fest, en Hemisfair, del 23 al 25 de octubre.

A los recién fallecidos no se les debe poner ofrenda.Foto: Cuartoscuro.

El festival será gratuito y reunirá más de 80 altares, dos procesiones, música en vivo, arte, talleres, comida y actividades para familias. El viernes funcionará de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.; el sábado, de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.; y el domingo, de mediodía a 9:00 p.m.

Hay además un detalle que me parece especialmente interesante para quienes quieran asistir con niños o personas sensibles a las multitudes: el viernes de 5:00 a 7:00 p.m. habrá horario sensorial, con menos ruido y menor afluencia.

¿Dónde habrá celebraciones gratuitas de Día de Muertos en San Antonio?

El Historic Market Square tendrá su propia celebración los días 24 y 25 de octubre. Será gratuita y combinará altares comunitarios, música en vivo, pintura facial, comida y actividades familiares.

También habrá actividades en otros lugares de San Antonio. La ciudad ha preparado una programación que se extiende durante buena parte de octubre y principios de noviembre, con instalaciones artísticas, alebrijes, calaveras y ofrendas.

En el propio River Walk, el Day of the Dead Tradition Trail podrá recorrerse del 2 de octubre al 2 de noviembre. El circuito incluirá arte, altares y enormes figuras de tradición mexicana, además de recorridos especiales por el río.

¿Por qué el Día de Muertos tiene tanta presencia en San Antonio?

Hay algo más profundo detrás de estas celebraciones. San Antonio no está simplemente incorporando calaveras y catrinas a su calendario turístico.

El Día de Muertos forma parte de la identidad cultural de una ciudad con una fuerte presencia mexicana y mexicoamericana. Por eso, las celebraciones mezclan entretenimiento con memoria, arte y comunidad.

El propio desfile del River Walk busca representar esa conexión. Visit San Antonio explica que las embarcaciones rinden homenaje a la tradición mediante música, arte y representaciones que recuerdan a los seres queridos que han fallecido.

Y quizá ahí está lo más atractivo de esta celebración: durante unos días, el río que normalmente representa uno de los principales atractivos turísticos de San Antonio cambia de escenario. Se llena de color, memoria y símbolos que para muchas familias latinas no son decoración, sino parte de su historia.

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