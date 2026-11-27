Una aviso por mareas altas sigue vigente en San Diego y Orange. Foto: Envato

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene una advertencia por inundación costera y mareas altas en las zonas costeras de los condados de San Diego y Orange, en California, hasta la 1:00 pm hora del Pacífico de este viernes 27 de noviembre. La oficina de San Diego emitió la actualización a las 4:03 am y prevé inundaciones costeras significativas.

La causa son las llamadas king tides, o mareas reyes, el nombre popular de las mareas más altas del año. Ocurren cuando el sol, la luna y la Tierra se alinean y la luna está en su punto más cercano al planeta. En esas condiciones, el agua puede subir de uno a dos pies por encima de una marea alta promedio, según la Comisión Costera de California.

Estas mareas llegan a su punto máximo durante la mañana de hoy, mientras el oleaje comienza a bajar. Aunque las condiciones mejoran poco a poco, el NWS también advierte que las inundaciones localizadas seguirán siendo probables hasta las mareas de la mañana del sábado.

Massive waves fueled by a record El Niño pounded the shores of northern California Wednesday.



The higher-than-usual king tide led to flood warnings and evacuations in some coastal areas near San Francisco, including Pacifica, where powerful waves destroyed a portion of the… pic.twitter.com/2FF8Lvn7V2 — PBS News (@NewsHour) November 26, 2026

Las casas en zonas bajas son más vulnerables a las mareas altas en California

El reporte del NWS indica que numerosas calles podrían cerrar en las zonas costeras de San Diego y Orange. Los conductores deben revisar las rutas antes de salir, sobre todo cerca de playas y bahías.

Las propiedades ubicadas en zonas bajas podrían inundarse, entre ellas viviendas, negocios y parte de la infraestructura crítica. El aviso no detalla qué instalaciones están en riesgo. La línea de costa también sufrirá cierta erosión. En el condado de San Diego, el aviso agrega condiciones peligrosas para nadar y surfear, además de erosión localizada en las playas.

La advertencia por inundación costera vence a la 1:00 pm, y a partir de ese momento entra en vigor un aviso de riesgos en playas. Esa transición no significa que el peligro desaparezca, sino que cambia de tipo.

¿Cómo evoluciona el pronóstico de la marea este viernes?

Las king tides alcanzarán su punto máximo en la mañana del 27 de noviembre en torno a 7.5 a 7.7 pies, según el NWS en San Diego.

Las fechas de estas mareas se calculan con anticipación a partir de la posición de la Tierra, la luna y el sol. Esas predicciones no incluyen marejadas de tormenta ni los efectos de El Niño, por lo que el nivel real del agua puede superar lo previsto, de acuerdo con la Comisión Costera. El oleaje baja durante la mañana, aunque seguirá elevado hasta el sábado, sobre todo en las playas orientadas al oeste, con series de hasta siete pies.

Aviso por inundaciones en Los Ángeles y las islas

La oficina del NWS en Los Ángeles/Oxnard mantiene un aviso por inundación costera hasta las 4:00 pm de este viernes. Cubre la costa de Malibú, las playas del condado de Los Ángeles y las islas Catalina y Santa Bárbara.

Para esa zona, el NWS espera una inundación costera menor. El agua de mar podría cubrir áreas bajas y vulnerables, sobre todo cerca de la marea alta, entre ellas estacionamientos de playas, ciclovías y andadores de puertos. También prevé erosión moderada en las playas. Los daños aislados son poco probables, pero posibles.

¿Cuál es el pronóstico de la marea en California para el sábado?

A partir de la 1:00 pm de este viernes y hasta la tarde del sábado, el NWS mantiene un aviso de riesgos en playas para San Diego.

En Orange, el oleaje esperado es de entre tres y seis pies, con series de hasta siete pies en las playas orientadas al oeste, también con inundación costera menor. El NWS aclara que, aunque el oleaje y las mareas disminuyen, las inundaciones costeras localizadas siguen siendo probables hasta las mareas altas de la mañana del sábado.

Recomendaciones y cómo seguir el pronóstico del clima en California

El NWS pide tomar las medidas necesarias para proteger las propiedades que se inundan con facilidad. Si debes viajar, el organismo recomienda no rodear barricadas ni cruzar agua de profundidad desconocida. La oficina de Los Ángeles/Oxnard lo enfatiza en mayúsculas en su aviso.

En San Diego, el aviso recomienda además mantenerse fuera del agua para evitar condiciones peligrosas de natación. Las próximas fechas de king tides en todo el estado son del 23 al 25 de diciembre y del 21 al 22 de enero de 2027, según la Comisión Costera. Las horas exactas cambian por localidad, y el mapa de la comisión permite consultar cada una.