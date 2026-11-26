Operativo ICE en California. Foto: AFP.

Las placas de los automóviles se han convertido en otra herramienta de vigilancia migratoria en Estados Unidos. ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) está ampliando el uso de lectores automáticos de matrículas y aplicaciones conectadas a sus bases de datos para identificar vehículos relacionados con personas que busca detener, incluidos inmigrantes con órdenes de deportación.

Una investigación publicada por The Atlantic documentó cómo los agentes utilizan esta tecnología para localizar vehículos y realizar verificaciones durante sus operativos. El sistema también puede cruzar información migratoria con otros registros personales.

¿Cómo utiliza ICE las placas para localizar a inmigrantes?

El procedimiento comienza con una cámara o un lector automático de placas, conocido como ALPR (Automatic License Plate Reader). Estos dispositivos fotografían las matrículas de los vehículos y registran información como el lugar y la hora en que fueron captadas.

De acuerdo con una evaluación de impacto sobre la privacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE tiene acceso a bases comerciales que reúnen registros obtenidos mediante cámaras policiales y privadas.

La información puede incluir:

Número de matrícula del automóvil

Fotografía de la placa

Ubicación donde fue captada

Fecha y hora del registro

Historial de movimientos del vehículo cuando existen suficientes lecturas

Esto permite que los investigadores busquen un automóvil específico o reconstruyan parte de sus recorridos mediante diferentes registros.

La tecnología también contempla búsquedas geográficas y consultas con números parciales de matrícula, una función que puede ayudar a identificar vehículos cuando los agentes no tienen todos los caracteres de la placa. Departamento de Seguridad Nacional+1

ICE conecta las placas con expedientes migratorios y otros datos personales

La ampliación tecnológica que documentó The Atlantic incluye una aplicación móvil que permite escanear una matrícula y conectarla con ELITE (Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement), una plataforma desarrollada por Palantir.

Según funcionarios de ICE citados bajo condición de anonimato por el medio, esta herramienta puede reunir información que antes debía consultarse en diferentes sistemas.

Entre los registros que podría integrar se encuentran:

Expedientes migratorios

Información de vehículos y licencias de conducir

Direcciones y números telefónicos

Antecedentes criminales

Información biométrica

Datos relacionados con Medicaid

De esta manera, cuando el sistema identifica una coincidencia, los agentes pueden consultar información asociada con el vehículo y revisar si existe un expediente de una persona que buscan localizar. La investigación también señala que las coincidencias positivas permanecen en el historial del usuario durante 30 días, mientras que las búsquedas sin coincidencias se eliminan después de 72 horas.

Las cámaras de policías locales también pueden facilitar el acceso

La vigilancia no depende exclusivamente de los dispositivos que utiliza ICE. Las cámaras instaladas por departamentos de policía y otras autoridades locales pueden alimentar redes de información que permiten consultar los movimientos de vehículos. Uno de los casos bajo escrutinio involucra a Flock Safety, empresa que opera una extensa red de lectores automáticos de matrículas.

Agentes de ICE detuvieron a dos mexicanos en aeropuerto de Seattle. Foto: AFP

El 23 de octubre de 2026, los congresistas Brittany Pettersen y Raja Krishnamoorthi encabezaron una solicitud de explicaciones a ICE sobre el supuesto acceso indirecto a esa red mediante departamentos policiales. La carta, firmada por otros legisladores, señaló que una investigación había identificado más de 4 mil búsquedas de datos de cámaras Flock realizadas por autoridades locales y estatales para agencias federales o con posibles motivos migratorios.

Los legisladores pidieron a ICE explicar cuántas consultas había realizado, qué personas fueron detenidas a partir de ellas y qué normas autorizaban el uso de esa información. Flock, por su parte, sostiene que no tiene un contrato directo con el Departamento de Seguridad Nacional y que sus clientes conservan el control de sus datos. Esa diferencia es importante: el acceso indirecto mediante autoridades locales no equivale a un contrato federal directo con la empresa.

¿ICE puede detener a alguien solamente por la placa de su automóvil?

No debe confundirse una coincidencia en una base de datos con una autorización automática para detener al conductor. En su evaluación de privacidad de 2021, el DHS estableció que ICE no debía tomar medidas de cumplimiento de la ley únicamente con los resultados obtenidos de un servicio comercial de lectores de placas. La agencia indicó que debía corroborar la información con otros registros de investigación.

Sin embargo, la investigación de The Atlantic plantea una preocupación adicional: agentes estarían realizando verificaciones aleatorias de vehículos para identificar personas que puedan detener, pese a las restricciones internas que limitan las búsquedas sin una investigación previa. El medio también informó que ICE estaba preparando nuevos procedimientos para limitar estas prácticas, pero que las directrices todavía no habían sido finalizadas ni distribuidas al momento de la publicación.

La vigilancia de vehículos abre nuevas preguntas sobre la privacidad

La expansión de estas herramientas plantea interrogantes que van más allá de la situación migratoria de una persona. Una matrícula puede quedar registrada cuando un automóvil circula por una carretera, estacionamiento o zona vigilada, incluso si su conductor no está relacionado con una investigación.

Además, los registros acumulados pueden revelar rutinas, lugares frecuentados y patrones de desplazamiento. El propio DHS reconoció en su evaluación de 2021 que el análisis de los movimientos de un vehículo puede exponer información sensible, como visitas a centros médicos, escuelas o lugares relacionados con actividades protegidas constitucionalmente.

ICE también enfrenta una nueva exigencia de transparencia: los legisladores solicitaron información sobre el uso de estas cámaras y las garantías para evitar abusos. La respuesta de la agencia y el alcance de las nuevas reglas serán determinantes para conocer hasta dónde llegará esta vigilancia migratoria en Estados Unidos.

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