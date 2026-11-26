Asegúrate que el producto incluya la oferta de Black Friday. Foto: Shutterstock

Es cierto que las compras online son más cómodas y portan descuentos exclusivos, sin embargo, comprar en una tienda física durante Black Friday tienes sus claras ventajas, comenzando por examinar de cerca el producto.

Los televisores, computadoras, muebles y electrodomésticos son artículos que merece la pena observar, pero considera que no siempre se encuentran en las mismas condiciones que una unidad nueva y sellada. Apúntalo desde ya.

Una pieza que ha permanecido durante semanas en una tienda, y que ahora tiene descuento por Black Friday, pudo ser manipulada por decenas de clientes, encendida durante varias jornadas o trasladada varias veces. También podría tener rayones, piezas faltantes o algún desperfecto que no se aprecia a primera vista.

Antes de pagar, es importante comprobar qué estás comprando y qué respaldo tendrás si el artículo presenta problemas después de llevarlo a casa. Un descuento elevado no compensa una compra si el producto no funciona correctamente.

Lo que debes revisar antes de comprar en una tienda física por Black Friday

1. Examina el estado físico y prueba el funcionamiento

La primera revisión debe ser visual. Observa las esquinas, superficies, bordes, bisagras, conexiones y cualquier parte que pueda haberse deteriorado por el uso. Busca golpes, rayones, grietas, manchas, piezas flojas o señales de desgaste.

Si se trata de un televisor o monitor, solicita encenderlo y comprueba que la imagen no tenga líneas, manchas, zonas oscuras o píxeles defectuosos. También revisa el sonido, el control remoto y las entradas HDMI o USB.

En una computadora portátil, verifica el teclado, el panel táctil, la pantalla, las bisagras, los puertos y el cargador. Si compras un electrodoméstico, pide que te permitan comprobar sus funciones principales y que no presente ruidos o vibraciones inusuales.

No te conformes con que el vendedor asegure que el artículo funciona. Pide una demostración y, si detectas un desperfecto, pregunta si ya fue considerado en el precio. Si no te permiten probar un producto electrónico de alto valor, es preferible buscar otra opción.

2. Comprueba que incluya todos sus accesorios

Una pieza de exhibición puede haber perdido componentes durante el tiempo que estuvo expuesta. Antes de comprarla, confirma que incluya los accesorios necesarios para utilizarla.

En un televisor, por ejemplo, revisa el control remoto, el cable de alimentación, la base y los tornillos. En una computadora, comprueba que tenga su cargador. Si es un electrodoméstico, verifica que conserve las bandejas, mangueras, adaptadores o piezas que correspondan al modelo.

También pregunta por la caja original, los manuales y la documentación, que además suelen ser una garantía al momento de la devolución. Además, estos elementos pueden facilitar su transporte, instalación o eventual reclamación.

3. Verifica el modelo y el descuento real

No basta con mirar la etiqueta que está junto al artículo. La Comisión Federal de Comercio (FTC) aconseja comprobar el número de modelo y el SKU, que es el código que identifica el producto en el inventario, para asegurarte de que coincidan con las características anunciadas y el precio que aparece en caja.

Esto es especialmente importante durante Black Friday, cuando puede haber versiones distintas de un mismo televisor, computadora o electrodoméstico. Dos modelos pueden parecer iguales, pero tienen diferencias en capacidad, resolución, memoria o funciones.

Si el vendedor ofrece una rebaja adicional, confirma cuánto pagarás al final, incluidos los impuestos y cualquier cargo aplicable.

4. Pregunta por la garantía y las devoluciones

Este punto puede determinar si vale la pena aprovechar el descuento. Pregunta si la garantía del fabricante sigue vigente, desde qué fecha comienza a contar y si cubre los problemas que pudiera presentar una unidad que estuvo en exhibición.

La FTC señala que las condiciones de una garantía escrita deben estar disponibles para el consumidor antes de realizar la compra. Solicita revisar el documento y comprueba qué componentes cubre, durante cuánto tiempo y cómo se tramitan las reparaciones.

Por último, y no menos importante, debes consultar la política de cambios y devoluciones. Algunas tiendas aceptan devoluciones de productos de exhibición, mientras que otras los venden como “final sale” o “as is”, es decir, sin aceptar devoluciones por cambio de opinión o bajo determinadas condiciones.

En Estados Unidos no existe una obligación federal general de reembolsar una compra cuando el cliente cambia de opinión. En este sentido, no des por sentado que podrás devolver el artículo después de llevarlo a casa.

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