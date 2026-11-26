Advierten que los informes pueden pesar contra solicitantes de asilo. Foto: AFP

El Departamento de Estado elaboró informes sobre Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en donde que presentan a esos países como lugares más seguros de lo que advierten sus propias alertas de viaje. Dichos documentos habrían sido preparados para usarse en las cortes de inmigración que deciden casos de asilo, de acuerdo con una investigación de AP.

Los documentos, de seis páginas cada uno, destacaron escuelas, hospitales y zonas con poca criminalidad, dejando en segundo plano la violencia de pandillas, la corrupción y la falta de respuesta policial que empujan a miles de personas a huir de Centroamérica y México.

Ante esto, abogados y expertos advirtieron que estos informes pueden pesar en contra de quienes piden asilo, sobre todo de víctimas de violencia doméstica o de pandillas, en un momento en que las cortes rechazan la gran mayoría de las solicitudes.

¿Qué dicen los informes sobre Honduras y El Salvador?

En el caso de Honduras, el informe describió al departamento Gracias a Dios como “una zona de baja criminalidad y funcional”, y aseguró que las tasas de crimen violento se comparan favorablemente con las de muchas partes de Estados Unidos. Sobre El Salvador, en cambio, el documento sostuvo que el gobierno de Nayib Bukele atiende los abusos a los derechos humanos igual que los países desarrollados, aunque esa administración ha enfrentado acusaciones de abusos generalizados, incluida la tortura.

CNN, por su parte, reportó que evaluaciones del mismo tipo, distribuidas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia que procesa las solicitudes de asilo, compararon el crimen de los cuatro países con el de ciudades como Baltimore, Houston y Memphis, y afirmaron que las personas pueden moverse libremente dentro de cada país, incluso las víctimas de abuso y extorsión.

Por su parte, el Departamento de Estado respondió que puede entregar información sobre las condiciones de otros países a USCIS y a las cortes. Sin embargo, Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, señaló que los informes minimizan la colusión entre policías y crimen organizado, y que hay personas que no están a salvo en ninguna parte de su país.

¿Por qué contrastan con las alertas de viaje del propio gobierno?

Las alertas que el mismo Departamento de Estado publica en su portal de avisos de viaje describen un panorama muy distinto, especialmente para Honduras. La alerta para ese país, actualizada el 25 de agosto de 2026, advierte que el crimen violento es común y coloca a Gracias a Dios en el nivel más alto de riesgo, por asesinatos, robos armados, grupos terroristas activos y escasa presencia policial.

Honduras: nivel 3, “reconsiderar el viaje”, con Gracias a Dios en nivel 4, “no viajar”

nivel 3, “reconsiderar el viaje”, con Gracias a Dios en nivel 4, “no viajar” Guatemala: nivel 3 por crimen y terrorismo

nivel 3 por crimen y terrorismo México: nivel 2 por terrorismo, crimen y secuestro, con Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en nivel 4

nivel 2 por terrorismo, crimen y secuestro, con Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en nivel 4 El Salvador: nivel 1, “precauciones normales”

El Salvador, en contraste, tiene la alerta más baja porque la actividad de pandillas disminuyó. Pese a lo anterior, el mismo aviso recuerda que el régimen de excepción vigente desde 2022 suspende derechos como el de un juicio justo y oportuno y permite arrestar a cualquier persona sospechosa de pertenecer a una pandilla. Frente a esas diferencias, funcionarios del gobierno de Trump han sostenido que las alertas de viaje están pensadas para estadounidenses y no para la población local.

An Associated Press investigation has raised questions about US government reports used in asylum cases.



The reports examine conditions in Honduras, Guatemala, Mexico and El Salvador.



But AP found that some documents appeared to downplay violence and security risks in countries… — SSC (@ssc_globa1) November 26, 2026

¿Cuánto han subido las negativas de asilo?

Estos informes llegan cuando conseguir asilo es más difícil que nunca. Según TRAC, un centro de datos de la Universidad de Syracuse que obtiene las cifras de las cortes de inmigración mediante solicitudes de transparencia, en junio de 2026 se negó el 94.1% de los casos de asilo y solo se aprobó el 5.5%, cuando al final del gobierno de Joe Biden la tasa de aprobación era de 32%.

Ese mismo mes, apenas 771 personas recibieron asilo en todo el país. De hecho, en algunas cortes pedir asilo se volvió casi imposible, como en la de Chicago. El centro aclaró que el resultado también depende del tipo de caso, de si la persona está detenida y de si cuenta con abogado.

¿Por qué pueden pesar en casos de violencia doméstica y pandillas?

El punto más delicado tiene que ver con la llamada reubicación interna. De acuerdo con el reglamento federal de asilo, cuando quien persigue a una persona es un actor privado, como una pandilla o una pareja violenta, se presume que podría mudarse a otra parte de su país, y le corresponde al solicitante demostrar que eso no es razonable.

Por eso, un informe oficial que retrata regiones tranquilas y una policía capaz de responder puede convertirse en un argumento para negar el caso. Neela Chakravartula, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, explicó a AP que la existencia de una zona segura no significa que todos puedan mudarse ahí, porque “todos viviríamos en Malibú”.

Además, la barrera era alta desde antes, ya que en septiembre de 2025 la fiscal general Pamela Bondi restableció criterios más estrictos para los casos de violencia doméstica y para los que se basan en la familia o en la oposición a las pandillas, según decisiones publicadas por el Departamento de Justicia.

Las pruebas que pueden respaldar un caso de asilo

Ante este panorama, la documentación de cada caso pesa todavía más. Las instrucciones oficiales del formulario I-589 de USCIS piden presentar las pruebas que estén razonablemente disponibles, tanto sobre la situación del país como sobre los hechos personales, y explicar por escrito por qué falta alguna.

Entre las pruebas que suelen fortalecer una solicitud están:

Una declaración personal detallada, con fechas, lugares y nombres de los agresores cuando se conocen

Denuncias ante la policía, expedientes médicos o psicológicos, fotografías y mensajes de amenazas

Declaraciones de testigos o de expertos en el país de origen

Notas de prensa, reportes de organizaciones de derechos humanos y las propias alertas de viaje del Departamento de Estado

Evidencia de que mudarse dentro del país no era una opción, como intentos previos de reubicarse o el alcance nacional del grupo criminal

¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta?

Cualquier documento en otro idioma debe ir acompañado de una traducción completa al inglés, certificada por el traductor. Asimismo, la solicitud generalmente debe presentarse dentro del primer año en Estados Unidos, y el testimonio creíble del solicitante puede bastar aun sin documentos que lo respalden.

Finalmente, conviene que cada persona confirme con un abogado o una organización acreditada si su caso es de asilo afirmativo o defensivo, y que mantenga al día pagos como la cuota anual de asilo que deben cubrir la mayoría de los solicitantes, para evitar contratiempos mientras su caso avanza.

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