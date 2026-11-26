En septiembre, una jueza de Maryland frenó la misma orden. Foto: Cuartoscuro

El juez federal Christopher Cooper bloqueó la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump intentó, por segunda vez, negar la ciudadanía estadounidense a ciertos bebés nacidos en Estados Unidos, en una decisión dictada el 25 de noviembre en Washington D.C., según Reuters.

El fallo se suma al de una jueza de Maryland, que en septiembre frenó la misma orden. Con ambas decisiones en pie, el gobierno tendría que revertir los dos bloqueos antes de poder aplicar la medida, firmada en agosto, poco después de que la Corte Suprema anulara el primer intento de Trump.

Mientras tanto, los bebés que nacen en Estados Unidos siguen siendo ciudadanos, incluidos los hijos de padres indocumentados o con visas temporales, y la batalla legal apunta otra vez hacia la Corte Suprema.

¿Qué buscaba la nueva orden de Trump?

Trump firmó el 6 de agosto de 2026 la Orden Ejecutiva 14418, que, de acuerdo con el texto publicado por la Casa Blanca, prohibía a las agencias federales emitir o aceptar documentos que reconocieran la ciudadanía de un bebé cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano y se cumpliera alguno de estos supuestos:

Que uno de los padres fuera considerado “enemigo extranjero”, lo que incluye a miembros de organizaciones designadas como terroristas

Que uno de los padres trabajara para un gobierno extranjero, como embajadores, personal de embajadas o consulados y empleados de organismos internacionales con inmunidad

Que los padres hubieran pagado para que la madre viajara a dar a luz al país o hubieran contratado a una gestante subrogada en Estados Unidos

Que el bebé naciera en un territorio estadounidense donde la ley federal no otorga la ciudadanía

En el caso de los “enemigos extranjeros”, la lista de organizaciones terroristas incluye desde febrero de 2025 a grupos como el Tren de Aragua, la MS-13 y seis cárteles mexicanos, según el aviso del Departamento de Estado en el Registro Federal.

Ese mismo día, el presidente firmó otra orden ejecutiva contra el llamado turismo de parto, con la que endureció las restricciones para quienes buscan una visa con el fin de dar a luz en el país.

¿A quién protege el fallo del juez Cooper?

La decisión surgió de Nathan v. Trump, una demanda colectiva presentada el 28 de septiembre por la ACLU y otras organizaciones a nombre de los niños a quienes la orden de agosto les negaría la ciudadanía, según el comunicado de la ACLU sobre la demanda. Por esa razón, el bloqueo protege justamente a los hijos de las categorías que la orden buscaba excluir.

En la práctica, la orden judicial impide que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social apliquen la medida a esos niños. Además, Cooper calificó los méritos del caso como “claros” y sostuvo que la Corte Suprema ya dejó establecido que el presidente no puede crear nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento.

Por su parte, la Casa Blanca calificó a Cooper como un “juez activista” nombrado por Barack Obama y defendió que la orden es coherente con lo que resolvió la Corte Suprema.

El primer bloqueo, en cambio, tuvo un alcance más limitado. La jueza Deborah Boardman, de Maryland, frenó la orden el 2 de septiembre, pero solo para los niños que ya estaban protegidos por una demanda colectiva previa, es decir, sobre todo los hijos de padres indocumentados o con estancia temporal, de acuerdo con el fallo de la jueza. Así, la decisión de Cooper extendió la protección a los nuevos grupos señalados en agosto.

¿En qué se diferencia de la primera orden?

La primera orden, firmada el 20 de enero de 2025, era mucho más amplia, pues buscaba negar la ciudadanía a todos los bebés nacidos de padres sin estatus legal o con visas temporales. Sin embargo, el 30 de junio de 2026 la Corte Suprema anuló esa orden por seis votos contra tres, al concluir que violaba la Enmienda 14 de la Constitución.

Esa medida habría afectado a más de 250 mil bebés al año, según estimaciones del Migration Policy Institute y de la Universidad Estatal de Pensilvania citadas por AP. En contraste, la orden de agosto ya no apuntó a los hijos de indocumentados en general, sino a grupos específicos que el gobierno presentó como excepciones históricas a la ciudadanía por nacimiento.

Aun así, ambos jueces rechazaron ese argumento. Boardman escribió en su fallo que las excepciones de la orden de 2026 casi no se parecen a las “excepciones estrechas” a la ciudadanía por nacimiento, mientras que Cooper insistió en que el presidente no tiene facultad para crear otras nuevas.

NEW: A second federal judge has blocked President Trump's new birthright citizenship order, in a 67-page class-action ruling out of Washington.



U.S. District Judge Christopher Cooper barred the State Department, DHS and the Social Security Administration from enforcing the… pic.twitter.com/4DP6edNayE — National Debrief (@NationalDebrief) November 26, 2026

Lo que significa para las familias con bebés nacidos en EE. UU.

Para la mayoría de las familias inmigrantes, la regla sigue siendo la misma: un bebé nacido en territorio estadounidense es ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Además, mientras sigan vigentes los bloqueos, las agencias federales no pueden aplicar la orden de agosto a los niños protegidos por la demanda colectiva.

Por eso, conviene que los padres tramiten cuanto antes los documentos que acreditan la ciudadanía de sus hijos:

Acta de nacimiento , que emite la oficina de registros vitales del estado donde nació el bebé

, que emite la oficina de registros vitales del estado donde nació el bebé Número de Seguro Social , que normalmente se solicita en el mismo hospital al registrar el nacimiento

, que normalmente se solicita en el mismo hospital al registrar el nacimiento Pasaporte estadounidense, que tramita el Departamento de Estado y sirve como prueba de ciudadanía

Asimismo, es recomendable guardar copias de todos estos documentos y, si alguna agencia niega un trámite alegando la orden de agosto, buscar de inmediato a un abogado de inmigración o a una organización acreditada.

¿Qué sigue en los tribunales?

El gobierno no ha informado si apelará el fallo de Cooper, aunque la disputa parece encaminada a volver a la Corte Suprema. De hecho, para aplicar la orden tendría que ganar las apelaciones contra los dos bloqueos, el de Washington y el de Maryland.

Además, hay otros casos abiertos sobre la misma orden, como otra demanda colectiva presentada en Maryland en octubre por familias afectadas. Mientras esos procesos avanzan, la ciudadanía por nacimiento sigue protegida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.