La tormenta de Thanksgiving cubre desde St. Louis hasta la costa este. Fuente: NWS

Una tormenta tipo nor’easter golpea este jueves de Thanksgiving a Nueva York y la costa este con vientos fuertes, lluvia intensa e inundaciones costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia por vientos fuertes, con ráfagas de 45 a 55 millas por hora, y una advertencia de inundación costera. Lo peor se espera entre el mediodía y las 10:00 p. m. ET. Por la tormenta, el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se pospuso al sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m.

Aquí es posible consultar el desarrollo de la tormenta en vivo a través del mapa oficial nacional de alertas del NWS, para ver qué zonas de la costa este tienen advertencias activas por viento, lluvia o inundación.

¿Cómo leer el mapa?

Cada color representa un tipo de alerta:

El rosa marca las advertencias de tormenta invernal, como la que rige en Missouri;

marca las advertencias de tormenta invernal, como la que rige en Missouri; El azul acero , las vigilancias de tormenta invernal, y el azul violeta , los avisos por clima invernal, con nieve o hielo menos intensos.

, las vigilancias de tormenta invernal, y el , los avisos por clima invernal, con nieve o hielo menos intensos. El dorado señala advertencias por vientos fuertes y el beige , avisos por viento.

señala advertencias por vientos fuertes y el , avisos por viento. Las inundaciones aparecen en verdes: el verde oscuro corresponde a las advertencias de inundación costera, como en la costa de Nueva York y Nueva Jersey; el verde lima, a los avisos de inundación costera; el verde brillante, a las advertencias de inundación, y el verde grisáceo, a las vigilancias.

Alertas vigentes por clima en EE.UU. Haz clic en el mapa para ver la versión interactiva por zona. Se actualiza automáticamente. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Guía de colores del mapa de alertas Advertencia de tornado Advertencia de inundación repentina Advertencia marina especial Advertencia de rocío helado intenso Advertencia de tormenta invernal Advertencia por vientos fuertes Advertencia de tormenta (marina) Advertencia de inundación Advertencia de inundación costera Advertencia de inundación en costas de lagos Advertencia de oleaje alto Advertencia de vendaval Advertencia de helada Aviso por clima invernal Aviso de inundación Aviso de inundación costera Aviso de oleaje alto Aviso por niebla densa Aviso para embarcaciones pequeñas Aviso por viento moderado (marino) Advertencia de mar peligroso Aviso por viento en lagos Aviso por viento Aviso por nivel bajo del agua Vigilancia de tormenta invernal Comunicado por corrientes de resaca Comunicado por peligros en playas Vigilancia de inundación Vigilancia de inundación costera Vigilancia de helada Comunicado por inundación costera Comunicado especial del clima Advertencia (warning): el fenómeno está ocurriendo o es inminente. Vigilancia (watch): hay condiciones para que ocurra. Aviso (advisory): condiciones molestas que requieren precaución. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Radar de la tormenta, en vivo

También es posible monitorear el avance geográfico de la tormenta a través del Radar del Servicio Meteorológico Nacional en tiempo real. Es posible acercar el mapa a la ciudad o inclusive el barrio que se desee en cada caso.

Aquí presentamos un gif en vivo que refleja el avance para todo el país. El radar muestra dónde está lloviendo ahora y hacia dónde se mueve la tormenta; la animación recorre las últimas horas. El verde indica lluvia ligera; el amarillo y el naranja, lluvia moderada a fuerte; y el rojo y el morado, lluvia muy intensa o tormentas. Si ves bandas amarillas o rojas avanzando hacia tu zona, espera aguaceros fuertes en los próximos minutos.

Radar del noreste de EE.UU. en las últimas horas. Se actualiza automáticamente; haz clic para ver el radar interactivo. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Resúmenes de la tormenta del Centro de Predicción del Tiempo

El Centro de Predicción del Tiempo (WPC) publica resúmenes de la tormenta (Storm Summary) con los acumulados de lluvia y nieve en cada estado.

Las alertas en la zona este: Nueva York y Nueva Jersey

La oficina del NWS en Nueva York publica un mapa con las advertencias vigentes para la ciudad, Long Island, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, además de los reportes de ráfagas de viento y de lluvia acumulada.

Cada zona coloreada el mapa tiene una alerta activa del Servicio Meteorológico Nacional. Este jueves, el dorado marca la advertencia por vientos fuertes en la ciudad de Nueva York y Long Island, y el verde oscuro, la advertencia de inundación costera en las zonas junto al mar. Si una zona tiene más de una alerta, el mapa muestra la más grave.

Alertas vigentes en la ciudad de Nueva York, Long Island, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut. Se actualiza automáticamente; haz clic para ver el detalle de cada alerta. Fuente: NWS Nueva York.

El centro y el sur de Nueva Jersey, incluida la costa de Jersey Shore, dependen de la oficina del NWS en Mount Holly. El mapa disponible cubre el centro y el sur de Nueva Jersey, incluida la Jersey Shore, además del este de Pensilvania y Delaware. Las zonas en blanco no tienen alertas activas.

Alertas vigentes en el centro y sur de Nueva Jersey, incluida la Jersey Shore, el este de Pensilvania y Delaware. Se actualiza automáticamente; haz clic para ver el detalle de cada alerta. Fuente: NWS Mount Holly.

Alertas activas de las gobernaciones de Nueva York y Nueva Jersey

La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill lo declaró en los 21 condados del estado y advirtió que podría haber apagones importantes hasta el fin de semana.

En Nueva York, para recibir alertas de la ciudad, como cierres de calles, inundaciones y emergencias, advierten que es útil suscribirse a Notify NYC, el sistema oficial de avisos de la ciudad de Nueva York. Ofrece mensajes en español. En Nueva Jersey, la Oficina de Manejo de Emergencias del estado publica avisos e información en ready.nj.gov. Para encontrar refugios y ayuda, puedes llamar al 211.

¿Cómo seguir las inundaciones costeras y la marea?

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York prevé inundaciones costeras moderadas, de 2 a 3 pies de agua en la orilla, en Westchester, la ciudad de Nueva York y Long Island, desde las 7:00 a. m. del jueves hasta las 6:00 a. m. del viernes. Los niveles más altos llegarían con las mareas altas del jueves. En Nueva Jersey, el NWS prevé inundaciones costeras de moderadas a graves: la costa del Atlántico medio, desde los Outer Banks hasta Nueva Jersey, es la zona de mayor riesgo.

En NOAA Tides & Currents es posible ver el nivel del agua en tiempo real en estaciones de medición como The Battery, en el sur de Manhattan, Kings Point, en Long Island, Sandy Hook y Atlantic City, en Nueva Jersey.

¿Hay cierres en el transporte público o dificultades para el tráfico?

Por ahora no se han reportado cierres generales del transporte público, pero varios servicios cambiaron sus horarios y las autoridades piden evitar los viajes que no sean necesarios. El momento más peligroso para salir sería entre las 4:00 y las 7:00 p. m. de este jueves.

En Nueva York, la MTA prohibió el paso de camiones de remolque vacíos y camiones en tándem por sus puentes y túneles desde el mediodía del jueves hasta al menos la medianoche del viernes, y los pasos peatonales de los puentes también podrían cerrarse.

El tren LIRR funciona con horario de fin de semana y los autobuses, con horario de domingo.

La advertencia por vientos fuertes del NWS señala que manejar será peligroso, sobre todo para vehículos altos como camiones y camionetas. Puedes revisar el estado del metro, los autobuses y los trenes LIRR y Metro-North en la MTA, y el tráfico y los cierres de carreteras y puentes en 511NY o llamando al 511.

En Nueva Jersey, NJ Transit opera con horario de fin de semana o de feriado mientras sea seguro, y pide a quienes no necesiten viajar que se queden en casa. El jueves y el viernes, los boletos y pases de tren también son válidos en los autobuses de NJ Transit. Además, se cancelaron los trenes extra que estaban previstos para el desfile de Macy’s.

Se puede consultar el estado de trenes, autobuses y tren ligero en NJ Transit, el tráfico en 511NJ y los trenes entre Nueva Jersey y Manhattan en PATH.

Algunas aerolíneas ofrecen cambiar tu vuelo gratuitamente

Thanksgiving en Estados Unidos es una de las fechas de mayor intensidad de viajes aéreos a lo largo y ancho del país. La actual tormenta ha generado sendas complicaciones para mucha gente que ya tenía sus planes establecidos hace tiempo. De todos modos, las aerolíneas nacionales se han hecho eco de la emergencia y están ofreciendo algunas facilidades para cambiar los vuelos, priorizando la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Delta, American, United y Southwest permiten cambiar sin costo los vuelos de este jueves 26 de noviembre por la tormenta, pero no todas cubren los mismos aeropuertos.

Delta y American incluyen JFK, LaGuardia, Newark y White Plains. United cubre LaGuardia y Newark, y Southwest, LaGuardia e Islip. Delta permite volar hasta el 28 de noviembre sin pagar diferencia de tarifa. American extiende el plazo de viaje hasta el 29, pero el cambio debe hacerse a más tardar este jueves, y aplica incluso a la tarifa Basic Economy. Southwest da hasta 14 días para viajar entre las mismas ciudades. Si la aerolínea cancela tu vuelo y no aceptas otra opción, tienes derecho a un reembolso, según las reglas del Departamento de Transporte.

Apagones por la tormenta

Por ahora, los cortes de luz en Nueva York y Nueva Jersey son limitados, pero se espera que aumenten en la tarde, cuando lleguen los vientos más fuertes. Hacia las 10:00 a. m. ET de este jueves, según PowerOutage.us, había unos 9 mil 400 clientes sin electricidad en Nueva Jersey (más de 4 mil de Atlantic City Electric) y unos mil en Nueva York.

En todo el país, la tormenta ya dejó sin luz a más de 530 mil hogares y negocios, sobre todo en Virginia y Missouri. Con Edison dijo que trajo personal de refuerzo y que primero atiende las instalaciones críticas, mientras que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió que podría haber apagones importantes hasta el fin de semana.

Las compañías eléctricas advierten que con ráfagas fuertes no es seguro trabajar desde las grúas, por lo que algunas reparaciones podrían tardar más.

Si un usuario se queda sin luz, es conveniente que lo reporte a la compañía: Con Edison en la ciudad de Nueva York y Westchester, PSEG Long Island en Long Island, y PSE&G, JCP&L o Atlantic City Electric en Nueva Jersey.

Recomiendan no acercarse a cables caídos. Si se usa un generador, nunca se debe encender dentro de casa ni en el garaje, por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.