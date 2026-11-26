El porcentaje en etiqueta de Black Friday no siempre refleja ahorro. Foto: Envato.

El porcentaje que aparece en una etiqueta de Black Friday no siempre refleja el ahorro que conseguirás. Antes de comprar en Estados Unidos este viernes 27 de noviembre, puedes revisar cuánto costaba el mismo producto semanas atrás, comparar su precio en otros comercios y comprobar si el descuento anunciado se mantiene cuando llegas al último paso de pago.

La recomendación cobra importancia en una temporada de alto gasto. Adobe calcula que las ventas en línea de Estados Unidos durante la semana de Thanksgiving a Cyber Monday alcanzarán 47 mil 500 millones de dólares en 2026. Con tantas promociones, mirar únicamente el precio tachado puede llevarte a confundir una rebaja llamativa con una verdadera oportunidad.

El precio anterior debe ser auténtico, no una cifra inflada

En Estados Unidos existen criterios federales para las comparaciones de precios. Las guías de la Comisión Federal de Comercio (FTC), recogidas en el 16 CFR Part 233, señalan que cuando una tienda anuncia una reducción frente a un precio anterior, ese precio debe haber sido real: el producto tuvo que ofrecerse al público durante un periodo razonable y en condiciones normales.

Esto significa que un comercio no debería elevar artificialmente el precio de un artículo para después anunciar una rebaja que parezca mayor. La guía federal también advierte sobre las comparaciones con precios de otros establecimientos cuando la cifra de referencia no corresponde a valores reales del mercado. Puedes consultar el documento en GovInfo, la publicación oficial del Gobierno federal.

Amazon ya permite consultar hasta 365 días de precios

Una de las formas más directas de comprobar una promoción es revisar el historial del producto. Amazon incorporó una función que permite consultar cuánto costó un artículo durante 30, 90 y hasta 365 días, aunque la disponibilidad depende de que la página del producto sea elegible.

Para encontrarla, entra en la página del artículo y busca el enlace de historial de precios junto al costo. También puedes utilizar el asistente Alexa for Shopping y preguntarle si el producto ha estado en oferta recientemente o si su precio actual es el más bajo.

La compañía informó que esta función está disponible para clientes de Estados Unidos y otros países. Como se trata de una herramienta de Amazon, sirve para revisar los precios registrados en esa plataforma; no demuestra cuánto cobraban Walmart, Target o Best Buy por el mismo artículo. Para productos vendidos en Amazon también existen servicios externos como Keepa y CamelCamelCamel, que muestran variaciones históricas y permiten configurar alertas. Antes de utilizarlos, comprueba que el artículo y la versión coincidan exactamente con lo que quieres comprar.

El descuento esperado cambia según el producto

No existe un porcentaje único que permita determinar si todas las ofertas de Black Friday son buenas. Las previsiones de Adobe para Cyber Week 2026 muestran diferencias importantes entre categorías: los descuentos máximos previstos son de 30% en electrónicos, 29% en juguetes, 23% en televisores y computadoras, y 18% en muebles y electrodomésticos.

Estas cifras son estimaciones de descuentos frente al precio de lista, no una garantía de que cada producto tendrá esa rebaja ni una prueba de que el precio anunciado sea el más bajo del año. Aun así, sirven como referencia para no evaluar de la misma manera una televisión, una computadora y un mueble.

Cinco comprobaciones antes de pagar

El Better Business Bureau (BBB) advierte que algunas promociones destacan porcentajes muy altos sobre precios originales que podrían estar inflados. La organización recomienda leer las condiciones y comparar las ofertas con otros comercios.

Antes de cerrar una compra, revisa estos puntos:

El modelo exacto: confirma el número de modelo, SKU, capacidad, tamaño y características. Dos productos que parecen iguales pueden tener componentes o especificaciones diferentes

confirma el número de modelo, SKU, capacidad, tamaño y características. Dos productos que parecen iguales pueden tener componentes o especificaciones diferentes El precio en otras tiendas: compara el mismo artículo en al menos dos o tres comercios. No uses como referencia una versión distinta o un paquete con accesorios adicionales

compara el mismo artículo en al menos dos o tres comercios. No uses como referencia una versión distinta o un paquete con accesorios adicionales El costo final: revisa impuestos, envío, cargos de procesamiento y posibles cuotas. El precio que aparece al inicio puede cambiar al llegar al checkout

revisa impuestos, envío, cargos de procesamiento y posibles cuotas. El precio que aparece al inicio puede cambiar al llegar al checkout Las condiciones de la promoción: comprueba si necesitas un cupón, una membresía, una compra mínima o utilizar un método de pago específico

comprueba si necesitas un cupón, una membresía, una compra mínima o utilizar un método de pago específico Las devoluciones: verifica el plazo, los posibles cargos de reposición y quién paga el envío si decides devolverlo

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también emitió una alerta el 24 de noviembre de 2026 para advertir sobre ofertas engañosas, cargos adicionales y posibles fraudes durante las compras navideñas. Su recomendación incluye comparar precios en distintas plataformas y revisar el historial cuando esté disponible. Sus indicaciones están dirigidas a los consumidores de Nueva York, aunque varias precauciones pueden servir a compradores de otros estados.

Si encuentras una oferta que parece engañosa, conserva capturas de pantalla del anuncio, el precio mostrado y las condiciones de compra. En Estados Unidos puedes presentar una queja ante la FTC. La diferencia entre una promoción atractiva y un ahorro real no está en el porcentaje más grande, sino en cuánto cuesta el mismo producto frente a su precio habitual y cuánto terminarás pagando.

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