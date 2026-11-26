ICE debe decidir caso por caso si la persona tiene riesgo de fuga. Foto: AFP

El juez federal Dana Sabraw frenó de manera temporal la política de ICE de volver a detener, durante sus citas de control, a inmigrantes que habían sido liberados previamente en los condados de San Diego e Imperial, en California, de acuerdo con KPBS y el expediente judicial del caso.

La decisión, emitida el 24 de noviembre de 2026 en la demanda colectiva Fanfan v. Noem, suspendió esa práctica mientras el caso avanza en la corte federal del Distrito Sur de California, que abarca ambos condados.

Para muchas familias de la región, el fallo representa un alivio, pues durante meses las citas de control con ICE se convirtieron en el lugar donde agentes arrestaban a personas que habían cumplido con todo lo que el gobierno les pidió.

¿Qué ordenó el juez Sabraw y a quién protege?

El juez emitió dos órdenes ese mismo día. Con la primera, aprobó en parte la certificación provisional del caso como demanda colectiva, de modo que la protección no se limita a los tres demandantes originales. Con la segunda, suspendió la aplicación de la política de ICE de volver a detener a personas liberadas mientras se resuelve la demanda.

La demanda la presentaron en noviembre de 2025 el Centro de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de UCLA y el Center for Human Rights and Constitutional Law, que representan a los demandantes. Según la solicitud de certificación de la demanda colectiva, presentada por esos abogados, el grupo protegido incluiría a las personas que cumplen estas condiciones:

Tienen un proceso de deportación abierto ante un juez de inmigración

Fueron liberadas previamente de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional

Han sido o podrían ser detenidas de nuevo al presentarse a una cita de control o entrevista con ICE en el Distrito Sur de California

No recibieron una audiencia previa para determinar si algún cambio importante en sus circunstancias justificaba volver a detenerlas

Sin embargo, como el juez aprobó la demanda colectiva solo en parte, es posible que la definición final del grupo protegido sea más limitada que la que pidieron los abogados. Además, la orden no detiene todas las nuevas detenciones, sino las de personas que no representan un riesgo de fuga.

Entre los demandantes originales está Chancely Fanfan, un pastor haitiano que entró legalmente al país para pedir asilo y que fue detenido durante una cita de control en 2025, hasta que recuperó su libertad en diciembre de ese año.

¿Por qué la protección solo aplica en San Diego e Imperial?

La protección se limita a esos dos condados porque la demanda se presentó en la corte federal del Distrito Sur de California, cuya jurisdicción cubre únicamente San Diego e Imperial. Por esa razón, el fallo no protege a inmigrantes que tengan citas con ICE en otras partes del estado o del país.

De acuerdo con el comunicado con el que UCLA anunció la demanda, ICE intensificó estas detenciones en la región desde principios de 2025, y para octubre de ese año comenzó a enviar cartas con citas o “entrevistas” que, según los abogados, servían como trampas para arrestar a las personas.

En esa misma región, el caso de un niño que quedó bajo custodia después de una cita con ICE en San Diego volvió a poner el foco sobre lo que ocurre en esas oficinas.

Our map of sanctuary jurisdictions has been updated to reflect the most recent records on the state and local agencies that failed to honor ICE detainers.



About 100 jurisdictions were removed from the sanctuary map and list, and about 70 were added.https://t.co/GZeXeNXoUr — Center for Immigration Studies (@CIS_org) November 23, 2026

¿Qué debe demostrar ICE antes de volver a detener a alguien?

El centro de la demanda es que ICE detenía de nuevo a personas sin revisar antes si su situación había cambiado. Cuando el gobierno libera a alguien, es porque determinó que no representa un peligro ni un riesgo de fuga, y los abogados sostienen que esa decisión no puede revertirse sin un motivo nuevo.

Con el fallo, ICE debe decidir caso por caso si un cambio importante en las circunstancias de la persona la convierte en un riesgo de fuga o en un peligro, según KPBS. En ese sentido, el abogado Andrews Moreno II explicó a ese medio que la agencia tiene que realizar una audiencia previa antes de volver a detener a alguien, un paso que, según él, ICE había ignorado por completo.

De hecho, en diciembre de 2025 el mismo juez ordenó liberar a los tres demandantes y prohibió a ICE volver a detenerlos sin antes darles una audiencia en la que el gobierno tendría que demostrar un cambio de circunstancias relacionado con peligro o riesgo de fuga, según informó UCLA al anunciar esa decisión.

En otras palabras, el fallo no impide que ICE detenga a una persona en cualquier circunstancia, sino que frena las detenciones automáticas en las citas de control de quienes fueron liberados y no han hecho nada que cambie esa evaluación.

Un fallo similar en San Francisco

San Diego no es el primer lugar de California donde un juez frena esta práctica. En diciembre de 2025, el juez federal P. Casey Pitts bloqueó la política de volver a detener a inmigrantes liberados en el caso Garro Pinchi v. Noem, con efecto en toda el área de ICE en San Francisco, que incluye el norte y centro de California, Hawái, Guam y Saipán, según la ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes.

Ese caso surgió después de que, en mayo de 2025, ICE comenzara a volver a arrestar a personas en cortes y citas de control de esa región. Por su parte, el gobierno apeló la decisión ante el Noveno Circuito en enero de 2026, de acuerdo con el registro de la corte federal del Distrito Norte de California.

¿Qué hacer si tienes una cita de control con ICE?

Para quienes viven en San Diego o Imperial, el fallo ofrece una protección importante, aunque temporal. Por eso, lo más recomendable es seguir cumpliendo con todas las obligaciones del caso, ya que faltar a una cita puede usarse como prueba de riesgo de fuga y debilitar cualquier defensa.

Antes de acudir a la cita, conviene preparar lo siguiente:

Copia de la orden o documento de liberación y de cualquier fianza pagada

Pruebas de que se ha asistido a todas las audiencias y citas anteriores

El nombre y teléfono de un abogado de inmigración o de una organización de ayuda legal

Un familiar o persona de confianza que sepa la hora y lugar de la cita

Si una persona es detenida durante su cita en San Diego o Imperial, su abogado puede revisar si forma parte de la demanda colectiva. En otras regiones, donde no existe una protección similar, es recomendable consultar a un abogado antes de cada cita, sobre todo ante reportes como el de la meta de mil arrestos que ICE habría fijado a sus agentes. Las personas con casos de asilo también pueden confirmar si su proceso es de asilo afirmativo o defensivo, porque de eso depende ante quién se decide su caso.

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