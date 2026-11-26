La superluna de Thanksgiving: ¿todavía podrás verla en EE.UU.? Foto: Envato.

Thanksgiving tendrá un atractivo adicional para quienes disfrutan observar el cielo, aunque hay un detalle importante en el calendario: la superluna de noviembre de 2026 alcanzó su punto máximo el martes 24, dos días antes del Día de Acción de Gracias. Este jueves 26, la Luna seguirá iluminando el cielo estadounidense, pero ya estará en su fase menguante.

El fenómeno, conocido como Luna del Castor, fue la primera de una serie de tres superlunas previstas entre finales de 2026 y enero de 2027, de acuerdo con la NASA.

¿Cuándo ocurrió la superluna de noviembre de 2026?

La Luna llena alcanzó su máximo el martes 24 de noviembre a las 9:54 de la mañana, hora del Este (EST), según el calendario astronómico de la NASA. Esto significa que el momento de mayor iluminación ocurrió durante el día en buena parte de Estados Unidos. Sin embargo, el satélite natural también pudo observarse durante las noches cercanas a esa fecha.

La NASA identificó el 24 de noviembre como la fecha de esta superluna y recomendó mirar hacia el este al atardecer para observar su salida. En términos generales, los horarios de referencia para el máximo de iluminación fueron:

Hora del Este: 9:54 a. m.

9:54 a. m. Hora central: 8:54 a. m.

8:54 a. m. Hora de la montaña: 7:54 a. m.

7:54 a. m. Hora del Pacífico: 6:54 a. m.

Estos horarios corresponden al instante astronómico de Luna llena, no a la hora en que aparece sobre el horizonte.

¿Todavía se podrá observar la Luna durante Thanksgiving?

Sí. Este jueves 26 de noviembre todavía será posible observar la Luna, aunque ya no tendrá la fase exacta de Luna llena. Después de alcanzar su máxima iluminación el martes, el satélite comenzó a avanzar hacia la fase menguante gibosa. Esto significa que seguirá mostrando una porción ampliamente iluminada, aunque cada noche disminuirá la superficie visible desde la Tierra. Para quienes quieran observarla durante Thanksgiving, conviene buscar un lugar con el horizonte despejado y consultar la hora local de salida de la Luna.

No existe una hora única para todo Estados Unidos. La salida lunar cambia según la ciudad y la ubicación geográfica. Puedes consultar los horarios de tu localidad en el calendario lunar de NASA.

¿Por qué la Luna parece mucho más grande cerca del horizonte?

La explicación combina la posición de nuestro satélite y una percepción visual conocida como ilusión lunar. Una superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con una posición relativamente cercana a la Tierra, conocida como perigeo. Como la órbita lunar es ligeramente ovalada, la distancia entre ambos cuerpos cambia durante el recorrido.

Según la NASA, una superluna puede parecer hasta 14% más grande y 30% más brillante que una microluna, que ocurre cuando la Luna llena coincide con una mayor distancia respecto a nuestro planeta.

Pero hay otro efecto que llama la atención: cuando la Luna aparece cerca del horizonte, puede parecer gigantesca al compararla con edificios, árboles y otros objetos terrestres. Su tamaño real no aumenta cuando está cerca del horizonte. Es una ilusión óptica relacionada con la manera en que nuestro cerebro interpreta las dimensiones de los objetos.

También puede adquirir tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas porque su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos.

La Luna del Castor será la primera de tres superlunas consecutivas

El nombre tradicional de la Luna llena de noviembre es Beaver Moon o Luna del Castor. Su denominación está relacionada con la época del año en que estos animales preparan sus refugios ante la llegada del invierno. La de noviembre no será la última oportunidad para observar una Luna especialmente cercana a la Tierra. La NASA señala que la siguiente superluna llegará el 24 de diciembre de 2026, justo en Nochebuena.

Después habrá otra en enero de 2027, por lo que los aficionados a la astronomía tendrán nuevas oportunidades para observar estos fenómenos durante las próximas semanas. Si planeas observar el cielo durante Thanksgiving, recuerda que la Luna seguirá siendo visible, aunque el espectáculo de máxima iluminación de noviembre ya habrá pasado.

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