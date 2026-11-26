La normativa entrará en vigor el año 2027. Foto: Envato

Una ley de California que cambiará los requisitos para que los niños viajen en automóvil sin booster seat comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Aunque la legislación fue aprobada y firmada en 2025, el tema volvió a viralizarse en redes sociales y despertó dudas sobre las nuevas condiciones de seguridad infantil.

La norma AB 435, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 7 de octubre de 2025, establece que los menores de 8 años o más, pero menores de 16, deberán demostrar que el cinturón de seguridad les queda correctamente ajustado para poder viajar sin un asiento elevador.

Esto significa que cumplir 8 años ya no será suficiente para que un niño deje de usar el booster seat. Si el cinturón no se adapta adecuadamente a su cuerpo, deberá continuar utilizando un sistema de retención infantil apropiado para su tamaño.

La legislación busca reducir el riesgo de lesiones durante accidentes de tránsito, especialmente cuando la banda del cinturón queda sobre el cuello o el abdomen de un niño en lugar de ajustarse sobre el hombro, el pecho y los muslos.

Las críticas a la nueva exigencia de seguridad infantil

La medida también ha generado críticas por las dificultades que puede representar para algunas familias mantener los asientos elevadores durante más tiempo, especialmente cuando tienen varios hijos, vehículos pequeños o deben trasladar los dispositivos entre automóviles.

La conversación tomó fuerza en redes sociales tras una publicación de Katie Miller, esposa del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien cuestionó la carga logística que representan los asientos infantiles para los padres. Su comentario abordó el espacio que ocupan en los vehículos, las complicaciones para instalarlos y trasladarlos, y su relación con las dificultades de la maternidad.

The fastest way to kill the birth rate is mandating more car seats.



Car seats make motherhood significantly more complicated and difficult, from vehicle width and anchors to traveling with them.



I’m not alone in saying that a limiting factor on the number of children we have is… https://t.co/Xu07HZcl46 — Katie Miller (@KatieMiller) November 26, 2026

¿De cuánto es la multa por llevar a un niño sin el sistema de seguridad adecuado?

California contempla sanciones para los conductores que transporten menores sin cumplir con las disposiciones sobre cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.

De acuerdo con el Código de Vehículos estatal, la primera infracción puede acarrear una multa de 100 dólares, mientras que una segunda infracción o las posteriores pueden elevarla a 250 dólares.

En determinadas circunstancias, el tribunal puede reducir o exonerar la multa si el conductor demuestra dificultades económicas y cumple con un programa educativo sobre seguridad infantil.

¿A qué edad pueden viajar los niños en el asiento delantero en California?

Las reglas para viajar en el asiento delantero también dependen de la edad del menor y del sistema de seguridad utilizado. En California, los niños menores de 8 años deben viajar en un asiento de seguridad o elevador en la parte trasera del vehículo, salvo las excepciones previstas en la ley.

Aunque existen circunstancias en las que los menores pueden viajar en el asiento delantero, las recomendaciones de seguridad de organismos especializados aconsejan que los niños permanezcan en la parte trasera del automóvil hasta los 13 años, debido al riesgo que representa el despliegue de las bolsas de aire durante un accidente.

Por ello, cumplir con los requisitos para utilizar el cinturón de seguridad no significa que el asiento delantero sea la opción más segura para un niño.

¿Qué establece actualmente la ley de California sobre los asientos infantiles?

Las disposiciones vigentes establecen requisitos según la edad, el tamaño y las características del niño. Entre las principales reglas están las siguientes: