Burger King, Dunkin’ y Whataburger ofrecen ofertas por Black Friday 2026. Foto: AFP

Burger King, Dunkin’, Whataburger, Arby’s y otras cadenas de restaurantes lanzan promociones por el Black Friday de este viernes 27 de noviembre. Las ofertas incluyen sándwiches gratis, papas a un dólar, pizza sin costo y descuentos en pedidos, y varias continúan hasta el 30 de noviembre.

La mayoría exige algún requisito. Burger King, Arby’s, Hardee’s, Moe’s y Dunkin’ dirigen sus promociones a miembros de sus programas de recompensas, mientras que Chipotle y 7-Eleven piden un código al ordenar. Varias cadenas también fijan una compra mínima, un límite diario o un horario específico.

Comida rápida con ofertas de Black Friday

Burger King regala del 27 al 30 de noviembre una hamburguesa con queso, un Original Chicken Sandwich o un Croissan’wich a quienes compren 5 dólares o más. La promoción es para miembros de Royal Perks, exige activarla en la app y permite canjear una oferta por día.

Whataburger arrancó antes. Del 25 al 30 de noviembre, el Honey Butter Chicken Biscuit va en 2×1, pero solo en horario de desayuno, hasta las 11:00 am.

Hardee’s descuenta 5 dólares en pedidos de 15 dólares o más hasta el 30 de noviembre. La oferta es para miembros de su programa de recompensas.

Moe’s regala un plato principal al comprar otro, del 27 al 29 de noviembre, también para miembros de recompensas.

Chipotle no regala comida, pero elimina el costo de entrega del 27 al 30 de noviembre con el código CYBER26. La cadena advierte que pueden aplicar otros cargos, así que el total puede variar.

Promociones de un solo día por Black Friday en Estados Unidos

Arby’s cobra 1 dólar por papas de cualquier tamaño el 27 de noviembre. Los miembros de Loaded Rewards necesitan una compra mínima de 5 dólares.

7-Eleven regala una pizza grande ese mismo día en pedidos de 30 dólares o más por 7NOW. El cliente debe ingresar el código BLKFRI para obtenerla.

Cafeterías con regalos y descuentos

Dunkin’ anunció el 24 de noviembre el regreso de su Free Donut Friday. Los miembros de Rewards reciben una dona clásica gratis con cualquier bebida todos los viernes, del 27 de noviembre al 11 de diciembre, es decir, el 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 11 de diciembre. La compañía también presentó mercancía de edición limitada por la temporada. [^4496]

Peet’s Coffee ofrece del 27 al 30 de noviembre 25% de descuento y envío gratis en su tienda en línea.

Caribou Coffee tiene la promoción más corta. Hasta el 27 de noviembre, la segunda bolsa de café en grano cuesta la mitad.

¿Qué ofertas de Black Friday terminan primero?

Quien prefiera esperar todavía encuentra opciones durante el fin de semana y después del Black Friday. La promoción de Moe’s cierra el domingo 29 de noviembre. El lunes 30 es el último día para Burger King, Whataburger, Hardee’s, Chipotle y Peet’s. Dunkin’ es la excepción, porque repite su dona gratis los viernes 4 y 11 de diciembre.

Las condiciones también pueden cambiar según la sucursal o la plataforma de pedido, por lo que conviene confirmarlas en la app de cada cadena antes de salir.