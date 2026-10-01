Christa Pike: la inyección letal, el método que falla en 7 de cada 100 ejecuciones

La inyección letal concentra la mayor tasa de fallas. Foto: AFP

Christa Pike, la mujer condenada a muerte de Tennessee, sobrevivió a la ejecución por inyección letal. Los funcionarios estatales le administraron dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida y fue trasladada a un centro médico, según informó el Departamento de Corrección de Tennessee.

El caso llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ordenar una revisión independiente del procedimiento.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando ambas asistían a un centro Job Corps en Knoxville.

La inyección letal concentra la mayor tasa de fallas

La inyección letal es el método de ejecución con la mayor proporción de procedimientos clasificados como fallidos en Estados Unidos. El Death Penalty Information Center (DPIC) documentó que el 7.2% de estas ejecuciones presentó complicaciones entre 1890 y 2010.

La organización contabilizó 75 procedimientos fallidos de un total de 1.054 ejecuciones por inyección letal durante ese periodo. La proporción fue superior a la registrada en otros métodos, como el gas letal, con 5.4%, y el ahorcamiento, con 3.12%.

El registro histórico del DPIC incluye 276 ejecuciones fallidas de 8 mil 776 realizadas en Estados Unidos entre 1890 y 2010. La organización considera fallido un procedimiento cuando surgen problemas imprevistos o desviaciones del protocolo que provocan retrasos o sufrimiento adicional.

Caso Christa Pike: ¿por qué puede fallar la inyección letal?

La inyección letal requiere que el equipo encargado de la ejecución establezca una vía intravenosa y administre los medicamentos de acuerdo con un protocolo determinado, según artículos especializados.

Las complicaciones pueden surgir al localizar una vena, insertar el catéter o suministrar los fármacos.

El Death Penalty Information Center explica que los estados utilizan distintos protocolos, que pueden incluir uno o varios medicamentos. Algunos procedimientos emplean una sobredosis de un anestésico o sedante, como el pentobarbital, para provocar la muerte.

Según el documento citado por USA Today, el protocolo de inyección letal del Departamento Correccional de Tennessee establece que los funcionarios preparan inicialmente un juego de cuatro jeringas para la ejecución. El protocolo también exige disponer de suficiente medicamento para preparar un segundo juego si fuera necesario.

El primer juego incluye una jeringa con solución salina estéril, dos con 50 mililitros de pentobarbital y otra con solución salina, de acuerdo con el protocolo estatal citado por el medio.

Después de administrar el primer juego de jeringas, el procedimiento establece un periodo de espera de cinco minutos. Durante ese tiempo, los testigos dejan de tener visibilidad de la cámara de ejecución.

Después, un médico ingresa a la cámara para comprobar si el condenado tiene pulso y determinar si ha fallecido.

Si la persona continúa con vida, los funcionarios preparan un segundo juego de jeringas, identificado como Juego B, y vuelven a abrir las persianas para los testigos.

El protocolo establece qué hacer cuando la primera administración no provoca la muerte y contempla una segunda dosis de pentobarbital. Sin embargo, el documento no especifica qué procedimiento debe seguirse si tampoco funciona el segundo juego de jeringas, según USA Today.

Ese punto adquiere especial relevancia en el caso de Pike, porque las autoridades administraron dos dosis de pentobarbital y no consiguieron completar la ejecución.

Tennessee ya había suspendido otro intento de ejecución en 2026

El caso de Pike ocurrió después de que Tennessee interrumpiera la ejecución de Tony Carruthers en mayo de 2026. En ese procedimiento, el equipo no logró establecer una vía intravenosa para administrar el pentobarbital y las autoridades suspendieron el intento.

El DPIC incluyó el caso de Carruthers entre los procedimientos fallidos recientes. La dificultad para acceder a una vena también ha sido documentada en otros intentos de ejecución por inyección letal en Estados Unidos.

Este fallo no fue el primero de su tipo. Una revisión independiente de 2022, encargada por el gobernador Bill Lee, concluyó que el estado incumplió repetidamente sus propios protocolos al preparar y realizar ocho ejecuciones entre 2018 y 2022. El informe identificó fallas en los procedimientos y en la supervisión de las ejecuciones, según el Death Penalty Information Center.

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