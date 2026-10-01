ICE enfrenta nuevas restricciones en California: vehículos, centros de detención y operativos bajo nuevas reglas

Migrantes en California. Foto: Shutterstock.

California acaba de colocar nuevas barreras alrededor de los operativos migratorios, pero hay algo que conviene dejar claro desde el principio: ICE no dejará de realizar arrestos ni perderá su autoridad federal para hacer cumplir las leyes migratorias. Lo que está cambiando es el terreno en el que opera. El gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes que amplía la supervisión estatal, mientras Los Ángeles convirtió en política permanente nuevas restricciones sobre el uso de propiedades municipales por agentes federales.

Para una familia migrante, la diferencia puede parecer demasiado jurídica. No lo es. Las nuevas disposiciones abarcan desde los vehículos utilizados durante determinadas detenciones hasta los centros privados donde son recluidos inmigrantes, además del uso de instalaciones públicas para preparar operativos.

Y ahí está quizá la pregunta más importante: ¿hasta dónde puede llegar California cuando ICE es una agencia federal?

¿Qué no podrá hacer ICE bajo las nuevas leyes de California?

California no tiene autoridad para cancelar las leyes federales de inmigración. El propio gobierno de Newsom lo reconoce: el estado “no puede dictar la política federal de inmigración”. Sí puede, sin embargo, establecer reglas sobre propiedades y recursos estatales, centros de detención, registros públicos y determinadas prácticas que ocurren dentro de su territorio.

El paquete firmado por Newsom incluye varias medidas que afectan directamente ese entorno.

Entre ellas está la restricción del uso de instalaciones propiedad del estado como puntos para organizar, procesar, detener o desarrollar operaciones de control migratorio. También se establecen límites al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante ciertas incursiones y una prohibición de los llamados shock gloves, guantes capaces de producir descargas eléctricas.

La prohibición alcanza a cualquier agencia de seguridad federal. Foto: AFP

Hay otro cambio particularmente llamativo.

Los vehículos de alquiler utilizados por autoridades para realizar determinadas detenciones, arrestos o traslados deberán llevar una identificación temporal que permita reconocer a la agencia, aunque la norma contempla excepciones. La medida busca reducir el anonimato durante algunas operaciones federales.

California también impedirá que agentes de ICE con antecedentes de conductas laborales graves puedan posteriormente convertirse en agentes de paz o empleados públicos del estado.

¿Puede ICE seguir arrestando inmigrantes en California?

Sí.

Esta es probablemente la aclaración más importante para evitar una falsa sensación de seguridad. Las nuevas leyes de California no eliminan la autoridad federal de ICE para detener a personas sujetas a las leyes migratorias.

Tampoco convierten al estado en una zona donde los agentes federales tengan prohibida la entrada. Lo que intenta hacer California es aumentar la transparencia y establecer límites dentro de las áreas sobre las que el estado sí tiene autoridad. Es una diferencia pequeña en palabras, pero enorme en términos legales.

Por eso, afirmar simplemente que California “prohibió a ICE” sería incorrecto.

¿Qué cambia con ICE en Los Ángeles?

Los Ángeles ha ido un paso más allá sobre sus propias propiedades municipales.

La alcaldesa Karen Bass firmó una ordenanza que convirtió en código municipal partes de una directiva ejecutiva que había emitido en febrero. La medida exige colocar avisos en terrenos y espacios propiedad de la ciudad indicando que no pueden utilizarse como puntos de preparación, procesamiento o bases de operaciones migratorias.

Los departamentos municipales también deberán asegurar físicamente determinadas áreas para impedir el acceso no autorizado de agentes federales a espacios que no están abiertos al público. Además, contratistas y empresas que busquen contratos con la ciudad tendrán que revelar acuerdos para compartir datos con ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los operativos de ICE incluirán camionetas de detención: Foto: Shutterstock.

La política no nació esta semana. En febrero, Bass había ordenado que las propiedades municipales no fueran utilizadas por agentes migratorios como puntos de reunión, procesamiento o bases operativas. La ordenanza recién firmada lleva componentes de aquella directiva al código de la ciudad.

¿Significa que ICE no puede entrar a edificios de Los Ángeles?

No necesariamente. La propia directiva de Bass estableció un límite importante: las restricciones no deben interpretarse como un impedimento para ejecutar órdenes judiciales legales ni para hacer cumplir leyes penales.

Lo que Los Ángeles busca impedir es que sus instalaciones funcionen como infraestructura para preparar y desarrollar operaciones de inmigración. Por ejemplo, un estacionamiento municipal no debería convertirse en un punto donde agentes y vehículos se concentren antes de desplegarse para realizar arrestos. Ese matiz importa.

¿Qué pasará con los centros de detención de inmigrantes en California?

Aquí aparece otro de los cambios más fuertes del paquete estatal.

California aumentará los requisitos de salud, seguridad y supervisión de centros de detención civil y ampliará el acceso a determinados registros de instalaciones privadas. También otorgará mayores responsabilidades al fiscal general estatal para desarrollar un plan de supervisión.

Además, el estado impondrá un impuesto de 25% a instalaciones privadas de detención, cuyos ingresos estarán destinados a servicios relacionados con inmigración, según la oficina de Newsom.

Las comunidades también tendrán mayor participación cuando se pretenda abrir determinados centros, debido a nuevos requisitos relacionados con planificación, zonificación y aprobación pública.

¿Los inmigrantes tendrán protección cuando vayan a una corte?

Otra de las medidas busca proteger a determinadas personas cuando se desplazan hacia o desde tribunales para realizar actividades legales, frente a ciertos arrestos civiles.

La intención es evitar que el temor a una detención migratoria termine alejando a una persona de los tribunales o le impida participar en un procedimiento judicial.

El paquete también contempla mecanismos para que particulares puedan presentar demandas contra funcionarios federales cuando aleguen violaciones de derechos constitucionales, además de protecciones relacionadas con víctimas migrantes y programas estatales para familias.

¿Cuándo comienzan las nuevas restricciones de California?

Aquí conviene distinguir dos momentos.

La ordenanza de Los Ángeles fue firmada por Karen Bass el 30 de septiembre de 2026, después de que el Concejo Municipal aprobara el texto. Algunas de sus disposiciones consolidan medidas que la ciudad ya había comenzado a implementar mediante una directiva ejecutiva anterior.

El paquete estatal es diferente. Newsom firmó las nuevas leyes migratorias el 29 de septiembre y sus disposiciones comenzarán a entrar en vigor en 2027, no el 1 de octubre de 2026.

La distinción puede parecer técnica, pero para quien vive en California y teme un operativo de inmigración es fundamental.

ICE seguirá operando en el estado. California no puede borrar la autoridad migratoria del gobierno federal. Lo que está haciendo es cerrar algunos espacios, imponer reglas dentro de sus competencias y tratar de dejar menos zonas grises alrededor de cómo se desarrollan esas operaciones.

Para los migrantes, esa es la dimensión práctica de estas nuevas leyes: no significan que los arrestos hayan terminado, sino que el escenario en el que ICE actúa en California tendrá más restricciones, supervisión y obligaciones de transparencia.

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