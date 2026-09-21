Bronca en Tres Marías: mujeres motociclistas se dan con todo

En Tres Marías, unas motociclistas se dieron con todo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

De nueva cuenta, Tres Marías, en Morelos, fue escenario de una gresca entre motociclistas. En esta ocasión, los ánimos se caldearon entre un grupo de mujeres que se encontraba en un establecimiento de la zona.

Video de la pelea entre motociclistas

El video fue compartido por varias cuentas de X, antes Twitter, entre ellas @MrElDiablo8. En las imágenes, de apenas 28 segundos de duración, se observa a varios motociclistas reunidos en un local, mientras consumen alimentos y bebidas.

Graban nueva riña entre motociclistas en la zona de Tres Marías. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/bmXfpuaBHp — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 20, 2026

En un momento, dos mujeres comienzan a enfrentarse a golpes. Los jaloneos y agresiones continúan hasta que otros motociclistas intervienen para intentar separarlas. En medio de la pelea también aparece otra joven de cabello corto y vestida de negro, quien es jaloneada del cabello por una de las mujeres involucradas.

La escena muestra cómo, en un primer momento, las agresiones se concentran entre dos motociclistas, aunque posteriormente otras personas intervienen debido a que el enfrentamiento comienza a involucrar a más mujeres.

Uno de los motociclistas logra separar a las participantes, mientras otra mujer intenta calmar a una de ellas, quien vestía un traje negro con blanco y rojo. La motociclista intenta continuar con el enfrentamiento, pero finalmente es contenida por las personas que se encontraban en el lugar.

Peleas entre motociclistas en Tres Marías

Tres Marías es un punto frecuentado por motociclistas, especialmente durante los fines de semana. Comerciantes de la zona han solicitado en distintas ocasiones mayor vigilancia, al señalar que algunas concentraciones de motociclistas han derivado en discusiones y peleas.

Además de las riñas, la presencia de motociclistas en la zona también ha estado relacionada con accidentes registrados en la autopista México-Cuernavaca

De acuerdo con señalamientos de habitantes y comerciantes, algunos conductores circulan a exceso de velocidad por esta vía, pese a los operativos implementados para prevenir accidentes. La nueva pelea vuelve a poner bajo la atención el comportamiento de algunos grupos de motociclistas que se reúnen en Tres Marías, una zona que cada fin de semana recibe a numerosos visitantes.

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