¿Por qué se le zafó la cadera a Alejandra Guzmán? Así comenzaron sus problemas de salud 

Alejandra Guzmán y sus problemas de salud foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán detuvo su concierto del fin de semana en Veracruz tras mencionar que se le había “zafado la cadera”, por lo que requirió atención médica.

Cabe señalar que la cantante ha tenido diversos problemas de salud y se ha sometido a más de 50 cirugías, incluso tiene prótesis de cadera, y aquí en Unotv.com te diremos más a detalle sobre la situación de La Guzmán.

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán ha dado a conocer que se encuentra bien de salud tras recibir atención médica luego de terminar prematuramente un show al presentar problemas en la cadera.

Pero la cantante viene arrastrando problemas de salud desde hace ya varios años, pues en 2009 se sometió a una intervención donde se le inyectó una sustancia que terminó causándole reacciones inflamatorias y daños en los tejidos.

Fue en 2012 que comenzó a notar los problemas causados por la inyección de biopolímeros, pues mientras grababa un disco en Londres notó que ya no podía caminar.

“Me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, comentó en una entrevista con Yordi.

Posteriormente, la artista llegó a revelar en una entrevista con Pati Chapoy que, a partir de eso, se ha sometido a más de 50 cirugías.

“La última bolita me salió en la gira con Paulina, y regresando de la gira fue la última cortada que fue hasta acá en la pierna, pero se recupera, realmente el baile y el mentalizarme me ayuda y pues es mi máximo el poder bailar para la gente”, afirmó en ese momento.

También otro de los problemas que tiene la artista es osteoporosis, por lo que incluso se sometió a una cirugía y terapia para enfrentar este padecimiento, así lo mencionó en el programa Ventaneando a inicios de 2026.

La cantante menciona que esto se debe a un efecto secundario de los medicamentos que recibió para combatir el cáncer que le detectaron en 2010.

Cabe señalar que La Guzmán tiene prótesis de titanio en ambas caderas, algo confirmado por su papá, Enrique Guzmán, quien reveló que hace unos meses se le zafó la cadera tras una caída en su hogar.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera”, dijo el artista durante una conferencia de prensa en el mes de marzo.



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