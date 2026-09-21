¿Ves un berrinche en público? Tu respuesta puede hacer la diferencia

Las miradas y críticas hacia una mamá o un papá mientras su hijo hace un berrinche en público pueden aumentar el estrés del momento. Sofía Díaz Pizarro explicó en NeuroTips que los adultos que observan estas situaciones también pueden ayudar con algo tan sencillo como evitar el juicio y mostrar empatía.

La especialista señaló que este tercer elemento, el juicio social, puede influir en la manera en que los padres reaccionan frente a sus hijos. La presión de sentirse observados, aseguró, puede hacer que una situación cotidiana termine en enojo, regaños o castigos.

¿Cómo afecta el juicio social ante un berrinche?

De acuerdo con Díaz Pizarro, cuando una persona juzga con intensidad la conducta de otros, también puede estar reaccionando desde sus propias experiencias. En el caso de los berrinches, esto puede aparecer con pensamientos como: “qué falta de control” o “yo nunca dejaría que mi hijo hiciera eso”.

La conductora de NeuroTips invitó a cambiar esa reacción por una mirada más comprensiva. Explicó que un berrinche forma parte de un momento en el que el niño todavía está aprendiendo a manejar emociones y frustraciones.

También recordó que durante los primeros años se construyen aspectos importantes de la identidad y autoestima de los niños.

Por ello, considera importante la manera en la que los adultos responden ante una crisis emocional.

Padres también enfrentan estrés durante un berrinche

Díaz Pizarro puso atención en lo que ocurre con las madres y padres cuando un niño comienza a llorar, gritar o perder el control en un espacio público.

Además de intentar atender al menor, dijo, pueden aparecer preguntas como: “¿qué van a pensar los demás de mí?”, “¿cómo me ven?” o “¿qué van a decir de mi hijo?”.

Esa preocupación por la opinión de las personas alrededor puede aumentar el estrés.

“Se enciende un fuego dentro de ti y se nos olvida lo que realmente está sucediendo”, explicó.

Según su reflexión, el enojo hacia el niño puede crecer cuando los padres sienten que todos los están mirando o evaluando.

Una sonrisa puede cambiar el momento, dice Sofía Díaz

Frente a este escenario, Sofía Díaz Pizarro propone una acción sencilla para quienes presencian un berrinche: sustituir las miradas de desaprobación por una señal de empatía.

“¿Qué pasaría si en vez de recibir miradas de juicio recibiéramos la sonrisa empática de otra mamá?”, planteó.

Incluso imaginó un mensaje breve que podría ayudar a una madre que atraviesa ese momento:

“Sé por lo que estás pasando. No pasa nada, tranquila, tu niña te necesita”.

Díaz Pizarro contó que ella intenta hacerlo cuando observa a una mamá o un papá enfrentando un berrinche en público, pues considera que una reacción comprensiva puede disminuir parte de la presión que enfrentan.

¿Qué hacer si ves a un niño haciendo berrinche?

El NeuroTip de este episodio se dirige no sólo a madres y padres, sino a cualquier adulto que se encuentre cerca.

La propuesta es sencilla:

Evitar miradas o comentarios de desaprobación.

No asumir que el berrinche significa falta de disciplina.

Mostrar empatía hacia la mamá, papá o cuidador.

Dar espacio para que puedan atender al niño.

Recordar que el juicio de otras personas puede sumar estrés al momento.

Para Díaz Pizarro, el objetivo es ayudar a crear un entorno en el que las familias puedan acompañar a los niños sin sentirse presionadas por quienes están alrededor.

“Apoyemos tú y yo a esa generación que está aprendiendo a educar con conciencia”, expresó.

La especialista cerró el NeuroTip con una frase dirigida a la forma de acompañar a los niños durante estos episodios: “No regañes ni castigues, enseña”.