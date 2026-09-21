Ahora en un campo de beisbol: ataque armado deja 3 muertos y 5 heridos en Guanajuato

Ataque en campo de beisbol en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

Un ataque armado se registró este domingo 20 de septiembre en un campo de beisbol de la comunidad Duranes de Arriba, en los límites con Pueblo Nuevo, en Valle de Santiago, Guanajuato, el cual dejó como saldo tres personas muertas y al menos cinco más lesionadas.

Ataque en campo de beisbol de Guanajuato; encuentran también 3 cuerpos en terreno parcelario

Los hechos se registraron minutos después de las 16:00 de la tarde de este domingo, cuando, como cada fin de semana, varias familias se encontraban reunidas en el campo de beisbol ubicado cerca de la escuela primaria Gabriela Mistral.

Además, tres hombres fueron localizados sin vida en un terreno parcelario de la comunidad de La Tejonera.

Otras agresiones en Guanajuato en las últimas horas

Y esta mañana, a metros del Centro Histórico, un hombre y una mujer fueron baleados por un grupo armado que también trató de incendiar dos domicilios, en los cuales se encontraban 10 personas, entre ellos niños. El saldo preliminar de las autoridades fue que se trasladaron con heridas leves e intoxicación a ocho personas a hospitales cercanos.

Por otra parte, en Salamanca, al menos tres personas habrían sido privadas de la libertad durante este domingo, justo en la comunidad de Uruétaro y Zapote de las Palomas.

Y por último, un ataque armado ocurrido por la tarde en un campo de fútbol de la colonia Industrial dejó a un hombre lesionado.

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