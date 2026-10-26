USCIS frena la ciudadanía y miles de inmigrantes podrían quedarse sin votar en noviembre

USCIS tarda casi 13 meses en tramitar la ciudadanía. Foto: Envato.

Para miles de inmigrantes que llevan años construyendo su vida en Estados Unidos, convertirse en ciudadanos significa mucho más que obtener un documento: también representa la oportunidad de participar en las decisiones del país que consideran su hogar. Pero esa meta se está complicando. Los retrasos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantienen a cientos de miles de solicitantes a la espera justo cuando se acercan las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

USCIS reduce las aprobaciones de ciudadanía un 72%

Las cifras revelan la dimensión del problema. Según una investigación publicada por The Washington Post, las autoridades migratorias aprobaron alrededor de 173 mil solicitudes de ciudadanía durante los primeros ocho meses de 2026, un 72% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La acumulación de casos también va en aumento. Los expedientes pendientes de naturalización pasaron de aproximadamente 500 mil al comienzo del segundo mandato de Donald Trump a más de 800 mil en agosto de 2026, de acuerdo con el diario estadounidense.

No se trata únicamente de personas a quienes les han negado la ciudadanía. El propio análisis señala que las negativas también disminuyeron, un 41% durante los primeros ocho meses del año. Esto apunta a un problema de fondo: USCIS está resolviendo muchos menos expedientes, por lo que miles de inmigrantes siguen sin conocer el resultado de sus trámites.

¿Cuánto tarda USCIS en aprobar la ciudadanía estadounidense?

Los tiempos de espera se han alargado considerablemente. El promedio pasó de unos seis meses en agosto de 2025 a casi 13 meses en agosto de 2026, según los datos citados por The Washington Post.

Para quienes ya presentaron el formulario N-400, aprobaron sus exámenes y acudieron a la entrevista, la espera puede resultar especialmente frustrante. Algunos solicitantes han pasado meses sin recibir una decisión, incluso después de completar etapas importantes del proceso.

El diario documentó el caso de inmigrantes que recurrieron a abogados e incluso presentaron demandas federales para intentar que las autoridades resolvieran sus expedientes.

Una de ellas fue Magdalena Kluchko, una inmigrante alemana que solicitó la ciudadanía en septiembre de 2024 y acudió a su entrevista en julio de 2025. Tras meses sin novedades, presentó una demanda. USCIS terminó aprobando su solicitud y programó su ceremonia de naturalización.

Su caso también muestra una desigualdad difícil de ignorar: no todos los solicitantes pueden pagar miles de dólares para llevar al Gobierno ante un tribunal.

¿Los inmigrantes que esperan la ciudadanía podrán votar en noviembre?

Aquí está el punto que más preocupa a quienes desean participar en las elecciones de Estados Unidos. Para votar en elecciones federales, una persona debe ser ciudadana estadounidense y cumplir los demás requisitos electorales aplicables.

Por eso, tener la residencia permanente o una solicitud de naturalización pendiente no basta para votar en las elecciones federales. Si USCIS no resuelve un expediente a tiempo y el solicitante no completa la naturalización antes de la fecha límite correspondiente, podría quedarse fuera de la votación.

Cajas para depositar los sufragios en Estados Unidos | Foto: Shutterstock

Además, el problema no termina con la aprobación. Los solicitantes deben completar la ceremonia de naturalización y prestar el juramento de ciudadanía para convertirse oficialmente en ciudadanos.

The Washington Post también informó de cancelaciones o reducciones de ceremonias en distintas zonas del país. En el condado de Allegheny, Pensilvania, por ejemplo, las dos ceremonias más recientes habían sido canceladas y la siguiente estaba programada para el 12 de noviembre, después de las elecciones.

La situación dificulta los esfuerzos de organizaciones cívicas que suelen registrar a los nuevos ciudadanos para votar durante estas ceremonias.

¿Por qué se están retrasando las solicitudes de ciudadanía?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atribuye los cambios a una revisión más estricta de los solicitantes. Según un portavoz citado por el diario, USCIS ha reforzado los controles para comprobar que las personas cumplen los requisitos legales.

Entre las medidas mencionadas figuran:

Una versión más exigente del examen de educación cívica

Mayor revisión del dominio del inglés

Un análisis más detallado de las declaraciones de impuestos y del carácter moral de los solicitantes

Un mayor escrutinio de las redes sociales

La agencia también está dando prioridad a la revisión de ciertos expedientes migratorios aprobados durante la Administración de Joe Biden, según funcionarios citados por el periódico.

Sin embargo, la caída de las aprobaciones plantea una pregunta importante: ¿cuánto tiempo debe esperar una persona que ya cumplió con los requisitos antes de recibir una respuesta del Gobierno?

Con las elecciones del 3 de noviembre cada vez más cerca, esa incertidumbre tiene consecuencias reales. Para algunos inmigrantes, el retraso no solo significa seguir esperando un documento. También puede representar perder la oportunidad de votar en una elección para la que llevaban años preparándose.

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