Además del tiroteo en FAMU: ya van 382 tiroteos masivos en EE. UU en 2026

Funcionario de la policía de Tallahassee | Foto: AFP

Estados Unidos acumula cientos de tiroteos masivos en 2026, una cifra que vuelve a cobrar relevancia tras el ataque registrado el sábado 24 de octubre cerca del estadio de fútbol americano de la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida (FAMU), en Tallahassee.

En dicho incidente, 12 personas resultaron heridas, 11 de ellas por impactos de bala. Entre las víctimas se encuentran seis menores de edad, según informó el Departamento de Policía de Tallahassee.

El incidente ocurrió durante el fin de semana de bienvenida de la universidad, conocido como Homecoming, una celebración que reúne a estudiantes, egresados y visitantes. Mientras las autoridades investigan lo sucedido, el caso vuelve a poner en perspectiva la frecuencia de los tiroteos masivos en el país.

Tiroteos masivos en Estados Unidos: ¿cuántos van en 2026?

El Archivo de Violencia Armada (GVA) es una de las organizaciones que recopila información sobre incidentes relacionados con armas de fuego en Estados Unidos.

Su metodología considera un tiroteo masivo como un hecho en el que al menos cuatro personas reciben disparos, sin contar al presunto atacante.

De acuerdo con su cifra, el país había registrado 382 tiroteos masivos hasta finales de octubre de 2026. Sin embargo, los conteos pueden cambiar a medida que se incorporan nuevos incidentes o se actualizan los registros.

El ataque ocurrido cerca de FAMU se suma a una sucesión de episodios violentos registrados durante el año.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo cerca de FAMU?

El tiroteo se produjo poco antes de las 8:00 p.m. del sábado, cerca de la intersección de las calles Perry y Manatee, en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial. Ocurrió después del partido de fútbol americano de FAMU, durante una jornada en la que había una importante concentración de personas en la zona.

En su primer reporte, la Policía de Tallahassee informó que 12 personas habían resultado heridas. 11 recibieron impactos de bala, mientras que la víctima restante sufrió lesiones al intentar escapar de la escena.

Entre los afectados había seis adultos y seis menores de edad. El más joven de los heridos tenía 11 años.

Las autoridades también informaron que una de las víctimas era estudiante de FAMU. No obstante, hasta la información disponible el 25 de octubre, no se había establecido que el ataque estuviera directamente relacionado con el partido de fútbol americano o con las actividades universitarias.

La investigación preliminar apunta a que una confrontación física precedió a los disparos. Sin embargo, la Policía de Tallahassee no había confirmado públicamente todos los detalles sobre el origen del altercado ni identificado a los responsables.

¿Cuál es el estado de los heridos por el tiroteo en FAMU?

La situación médica de las víctimas evolucionó durante las horas posteriores al ataque. En su comunicado inicial, la Policía de Tallahassee reportó que tres personas habían sufrido lesiones graves, mientras que las otras nueve se encontraban estables.

Para la mañana del domingo 25 de octubre, cinco de los afectados habían recibido el alta hospitalaria y otros seis permanecían internados. Uno de estos últimos se encontraba en estado crítico, de acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades.

El Departamento de Policía de Tallahassee, a través de su Unidad de Delitos Violentos, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a los responsables. En su comunicado, la institución pidió la colaboración de cualquier persona que tuviera información relevante sobre lo ocurrido.

Por su parte, la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida informó que el incidente había ocurrido cerca de su campus y señaló que las instalaciones universitarias permanecían seguras. También pidió evitar el área mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

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