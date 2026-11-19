Qué pasa con los pagos de un fallecido

Cuando muere un familiar que recibía el Seguro Social en Estados Unidos, una de las primeras dudas que enfrenta la familia es qué hacer con el dinero que sigue llegando a su cuenta bancaria. La Administración del Seguro Social (SSA) tiene reglas claras: el beneficio correspondiente al mes del fallecimiento debe devolverse, pero el depósito del mes anterior puede conservarse. La diferencia es importante para no perder dinero que legalmente sí le pertenecía al beneficiario.

¿Qué pasa con el último pago del Seguro Social cuando alguien muere?

La SSA establece que una persona debe estar viva durante todo el mes para tener derecho al beneficio correspondiente a ese periodo. Por eso, cuando un jubilado o beneficiario fallece, sus pagos personales terminan.

Hay un detalle que suele generar confusión: el Seguro Social paga los beneficios con un mes de retraso. Es decir, el dinero que llega en noviembre normalmente corresponde a octubre.

Esto significa que si una persona fallece en noviembre, el depósito que recibe su familia durante ese mes puede corresponder al beneficio de octubre y sí le pertenece al fallecido o a su patrimonio. En cambio, el pago que llegue en diciembre, correspondiente a noviembre, debe devolverse.

¿Qué dinero debe devolver la familia al Seguro Social?

La regla es sencilla: los familiares deben devolver los beneficios correspondientes al mes del fallecimiento y a cualquier periodo posterior.

La forma de hacerlo depende de cómo recibía el dinero el beneficiario:

Si tenía depósito directo: la familia debe comunicarse con el banco o institución financiera y solicitar la devolución de los fondos correspondientes

la familia debe comunicarse con el banco o institución financiera y solicitar la devolución de los fondos correspondientes Si recibía cheques en papel: no debe cobrarlos. Los documentos deben devolverse a la Administración del Seguro Social siguiendo sus instrucciones

La publicación de la SSA también advierte que los familiares no deben utilizar ese dinero mientras se resuelve la devolución. No es un asunto menor. Gastar un depósito que no corresponde podría generar una deuda con la agencia federal.

¿La familia puede reclamar dinero que el Seguro Social todavía debía?

Sí. Y este es un punto que muchas familias desconocen. Si la persona fallecida tenía beneficios aprobados que no recibió antes de morir, sus familiares podrían reclamar las cantidades pendientes. No se trata de quedarse con los pagos futuros, sino de recuperar dinero que ya le correspondía al beneficiario.

De acuerdo con la información publicada por Primera Hora, para solicitar esas cantidades se utiliza el formulario SSA-1724, conocido como Claim For Amounts Due In The Case Of Deceased Beneficiary.

La agencia establece un orden de prioridad para determinar quién puede recibir esos fondos. Entre los posibles reclamantes están:

El cónyuge sobreviviente que cumple las condiciones establecidas

Los hijos con derecho a recibir beneficios bajo el registro del fallecido

Los padres que reúnen los requisitos

El representante legal de la herencia, cuando corresponda

Por eso, antes de dar por perdido cualquier dinero pendiente, conviene revisar si existe una cantidad que la SSA todavía debía pagar.

Los familiares también pueden recibir beneficios para sobrevivientes

La muerte de un beneficiario no significa que todos los ingresos relacionados con su historial de trabajo desaparezcan para su familia.

La SSA permite que determinados familiares soliciten beneficios del Seguro Social para sobrevivientes. Según la agencia, pueden ser elegibles:

Cónyuges sobrevivientes de 60 años o más, o desde los 50 si tienen una discapacidad que cumple los requisitos

Cónyuges de cualquier edad que cuidan a un hijo del fallecido menor de 16 años o con una discapacidad que reúna las condiciones

Hijos solteros menores de 18 años, o hasta los 19 si estudian a tiempo completo en determinadas condiciones

Hijos adultos cuya discapacidad comenzó antes de los 22 años

Padres dependientes de 62 años o más, bajo determinados requisitos

La elegibilidad depende de la relación familiar, la edad y el historial laboral de la persona fallecida.

¿El Seguro Social entrega 255 dólares cuando muere un beneficiario?

Sí. Existe un pago único por fallecimiento de 255 dólares, conocido como Lump-Sum Death Payment. Sin embargo, no se entrega automáticamente a cualquier familiar. La SSA establece que puede recibirlo el cónyuge sobreviviente que vivía con la persona fallecida o que cumple ciertas condiciones. Si no existe un cónyuge elegible, un hijo que reúna los requisitos también podría recibirlo.

El Seguro Social ordena procesos específicos para estos casos. Foto: Shutterstock

Las familias pueden llamar al 1-800-772-1213 y seleccionar la opción 7 para recibir atención en español.

En un momento en el que bastante difícil resulta organizar los asuntos de una persona que acaba de morir, descubrir que un depósito bancario debe devolverse puede ser otro golpe para la familia. Pero también hay dinero que no tiene por qué perderse. Lo importante es distinguir entre el último beneficio que ya pertenecía al fallecido y los pagos que la SSA todavía debe entregar a sus familiares elegibles.

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