Está enfocado en ciudadanos naturalizados mayores de 18 años. Foto: Shutterstock

El Departamento de Estado abrió el 16 de noviembre un programa piloto que permite a los ciudadanos naturalizados mayores de 18 años pedir su primer pasaporte estadounidense por internet, sin presentarse en una oficina de pasaportes ni en una oficina postal, según el aviso publicado en el Registro Federal.

Hasta ahora, quien obtenía la ciudadanía por naturalización tenía que llenar el formulario DS-11 en papel y entregarlo en persona, junto con su Certificado de Naturalización y una identificación, porque el juramento se hacía frente a un agente. Con el piloto, en cambio, el solicitante graba ese juramento en video desde su casa y un agente de pasaportes lo revisa junto con el resto de la solicitud.

Sin embargo, el programa no está abierto para todos los ciudadanos. El aviso indica que estará vigente hasta el 20 de noviembre de 2027, salvo que el gobierno decida extenderlo, y que se abrirá por etapas. Por eso, en esta primera fase solo pueden usarlo personas que están dentro de Estados Unidos y que cumplen ciertos requisitos de identificación y de prueba de ciudadanía.

La primera etapa incluye a los naturalizados y a adultos que ya tuvieron pasaporte

El Departamento de Estado explicó que la etapa que arrancó el 16 de noviembre está dirigida a adultos que viven en el país y que encajan en alguno de estos dos grupos:

Ciudadanos naturalizados que piden su primer pasaporte y que usan como prueba de ciudadanía el Certificado de Naturalización que entrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

y que usan como prueba de ciudadanía el Certificado de Naturalización que entrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) Adultos que ya tuvieron un pasaporte estadounidense válido, pero que no cumplen los requisitos para renovarlo por correo con el formulario DS-82

En contraste, las personas que nacieron en Estados Unidos y nunca han tenido pasaporte todavía no pueden usar el sistema en línea. De acuerdo con el aviso, el gobierno planea sumar más adelante a quienes comprueben su ciudadanía con un acta de nacimiento certificada de un estado participante, con un Certificado de Ciudadanía de USCIS o con un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero.

Asimismo, el Departamento de Estado prevé abrir el piloto a solicitantes que están fuera del país y dejó la puerta abierta a otras ampliaciones, aunque no dio fechas para ninguna de estas etapas.

El trámite se hace en America.gov con una cuenta de Login.gov

El sistema funciona en dos plataformas del gobierno: el sitio America.gov, donde se llena la solicitud, y Login.gov, que se encarga de verificar la identidad del solicitante. El aviso describe el proceso en estos pasos:

Responder preguntas de elegibilidad en America.gov, por ejemplo si el pasaporte es para ti, si eres ciudadano y si tienes un viaje urgente. Quien no cumple los requisitos recibe la indicación del proceso que le corresponde Entrar o crear una cuenta en Login.gov, mostrar una identificación, hacer una prueba en vivo para confirmar que eres una persona real y escribir tu número de Seguro Social y tu domicilio Regresar a America.gov para revisar tus datos, corregir lo que haga falta y completar la información que falta, como tu número de USCIS o de registro de extranjero, un contacto de emergencia y tu ocupación Subir una foto que cumpla los requisitos, elegir el tipo de pasaporte y la forma de envío, y revisar toda la solicitud. Grabar el juramento en video, que sustituye al juramento en persona

Después, un funcionario revisa la solicitud con los mismos procedimientos que se usan para el DS-11 en papel, lo que incluye verificaciones en sistemas del gobierno, entre ellas las de USCIS. Finalmente, el pasaporte llega por correo al domicilio que el solicitante registró.

Applying for a U.S. passport could be getting a lot easier. 👀✈️



The State Department has launched a pilot program allowing certain first-time applicants and people who can't renew online to apply digitally.



For now, it's limited to eligible adults, and the online application… pic.twitter.com/g7q4iNnxoQ — Upgraded Points (@upgradedpoints) November 18, 2026

Las licencias de conducir digitales no sirven como identificación en el piloto

El aviso precisa que Login.gov acepta como identificación un pasaporte o una tarjeta pasaporte vigentes, o bien una licencia de conducir o una identificación estatal vigente emitida por un estado, por Washington D.C. o por un territorio de Estados Unidos.

No obstante, el Departamento de Estado excluyó de forma expresa las licencias de conducir móviles, es decir, las versiones digitales que algunos estados permiten guardar en el celular. Por lo tanto, quien quiera usar el sistema necesita tener a la mano su identificación física.

Además, el número de Seguro Social es obligatorio, porque Login.gov lo usa para confirmar la identidad de la persona antes de que pueda continuar con la solicitud.

El cargo de 35 dólares sigue vigente aunque el trámite sea en línea

Aunque el solicitante ya no se presenta en una oficina, el aviso aclara que el cargo de ejecución de 35 dólares se mantiene para las solicitudes del piloto. Ese cobro se suma a la tarifa del pasaporte, que para la libreta de un adulto es de 130 dólares, según la tabla de tarifas del Departamento de Estado. En total, una primera libreta cuesta 165 dólares.

Por otro lado, las personas que están exentas de pagar la tarifa del pasaporte también quedan exentas del cargo de ejecución, de acuerdo con el aviso.

El Departamento de Estado justificó el piloto con el volumen de trámites: en el año fiscal 2025 procesó 13,913,231 solicitudes DS-11, y llenar una solicitud en papel toma en promedio 85 minutos. El gobierno abrió una convocatoria de comentarios en Regulations.gov, con el expediente DOS-2026-1222, y pidió en especial opiniones sobre el tiempo y el dinero que ahorra el sistema en línea.

Algunos casos todavía tienen que hacerse en papel

El piloto no reemplaza el proceso tradicional. El aviso señala que quienes no cumplen los requisitos siguen en el trámite en papel, igual que las personas que deben presentar una declaración jurada o una orden judicial con su solicitud.

En la práctica, esto significa que una parte de los ciudadanos naturalizados todavía tendrá que acudir en persona, sobre todo si su caso requiere documentos adicionales. Para quienes todavía no se naturalizan, el primer paso sigue siendo la solicitud de ciudadanía, donde los errores en el formulario N-400 pueden costar caro, en medio de los retrasos que acumulan los trámites migratorios.

Tener tus documentos listos evita que el sistema te regrese al trámite en papel

Si te naturalizaste y quieres pedir tu primer pasaporte en línea, antes de empezar conviene que revises lo siguiente:

Ten a la mano tu Certificado de Naturalización , porque el sistema te pide tu número de USCIS o de registro de extranjero

, porque el sistema te pide tu número de USCIS o de registro de extranjero Usa una identificación física vigente , ya sea pasaporte, tarjeta pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal. La versión digital en el celular no sirve

, ya sea pasaporte, tarjeta pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal. La versión digital en el celular no sirve Prepara tu número de Seguro Social , ya que Login.gov lo necesita para verificar tu identidad

, ya que Login.gov lo necesita para verificar tu identidad Toma una foto que cumpla los requisitos del pasaporte , porque la subes tú mismo en la solicitud

, porque la subes tú mismo en la solicitud Busca un lugar tranquilo para grabar el juramento , ya que el video sustituye la cita en persona

, ya que el video sustituye la cita en persona Revisa si tu caso necesita una declaración jurada o una orden judicial, porque en ese caso tendrás que hacer el trámite en papel

Por último, recuerda que el piloto avanza por etapas. Si el sistema te indica que no eres elegible, todavía puedes presentar el formulario DS-11 en persona, como hasta ahora.

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