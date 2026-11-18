La versión 01.002.001 de GTA VI fue reportada antes del estreno. Foto: AFP

A un día del lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, el videojuego ya cuenta con una segunda actualización previa a su estreno. El parche, identificado con la versión 01.002.001, comenzó a distribuirse el lunes 16 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La descarga llegó después de una primera actualización publicada el 13 de noviembre.

Actualización 01.002.001 de GTA VI: qué se reporta sobre el parche

Los principales datos reportados son:

Versión: 01.002.001

Inicio de distribución: lunes 16 de noviembre de 2026

Tamaño atribuido a PS5: 602.5 MB

Tamaño atribuido a Xbox Series X|S: alrededor de 1.59 GB

Notas del parche: no se cuenta con un documento oficial que detalle sus cambios.

¿Cómo buscar e instalar el parche de GTA VI en PS5?

La comprobación más directa es buscar la actualización desde el icono del juego. PlayStation explica que este procedimiento permite detectar una versión disponible y seguir las instrucciones de instalación; no es necesario esperar a intentar iniciar el título. Estos son los pasos de su guía oficial para actualizar juegos y aplicaciones:

En la pantalla de inicio de juegos de PS5, selecciona Grand Theft Auto VI

Presiona el botón Options del control

Elige “Buscar actualización”

Si aparece una descarga disponible, sigue las instrucciones de la consola

Comprueba que el proceso haya terminado, no únicamente que la actualización se haya añadido a la cola

La diferencia importa: detectar el parche no significa que ya esté instalado. Si aparece una descarga o copia en curso, revisa su progreso antes de dar el proceso por concluido. La guía de notificaciones de PS5 explica cómo consultar el estado de las descargas y copias desde la consola.

Si el sistema indica que tienes la versión más reciente, ese es el resultado de la comprobación en tu equipo en ese momento.

¿Qué cambios incluye la actualización de GTA VI y qué información falta?

Aunque las dos actualizaciones previas al lanzamiento de GTA VI ya comenzaron a distribuirse, Rockstar Games no ha publicado una descripción oficial de su contenido. Por ahora, se desconocen los cambios que incorporan las versiones 01.002.000 y 01.002.001, así como si incluyen correcciones de errores, ajustes técnicos o mejoras en el rendimiento del videojuego.

Algunos reportes atribuyen a los dataminers un proceso de distribución en tres oleadas, con intervalos de 12 horas. Sin embargo, Rockstar no ha confirmado ese calendario ni ha explicado si las descargas responden a una instalación escalonada por regiones o plataformas.

Rockstar mantiene el lanzamiento para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S. Mientras llega el desbloqueo, la acción concreta es revisar si hay archivos pendientes y terminar de instalarlos si el sistema los ofrece. Las novedades oficiales pueden consultarse en la página de Grand Theft Auto VI y en el centro de soporte de Rockstar.

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