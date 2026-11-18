Cuatro distritos de NYC tendrán jornadas de distribución de pavos. Foto: Envato

Hay muchas familias que necesitan apoyo para poder tener un pavo en su mesa para la cena de Thanksgiving, distintas organizaciones de Nueva York realizarán entregas de alimentos y comidas gratuitas a través del trabajo de voluntarios. Los puntos están distribuidos entre Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, pero no todos operarán el mismo día ni ofrecerán el mismo tipo de ayuda.

La mayoría de las actividades se concentra antes del jueves 26 de noviembre, por lo que conviene ubicar la fecha de cada reparto y no esperar hasta el día de la celebración.

Manhattan: pavos y comida vegana para Thanksgiving 2026

The Interchurch Center realizará su entrega de pavos y abrigos el 19 de noviembre, de 2:00 pm a 5:00 pm. El anuncio señala 475 Riverside Drive, aunque el apartado de ubicación muestra 61 Claremont Ave.; conviene confirmar el acceso. Se entregará un pavo por familia, por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Vegan Thanksgiving, de Plants On Wheels, ofrecerá comidas calientes de origen vegetal y ropa de abrigo el 22 de noviembre, de 2:00 pm a 4:00 pm, en Tompkins Square Park. La convocatoria no precisa un punto de encuentro dentro del parque.

Harlem Grown Thanksgiving Drive se llevará a cabo el 24 de noviembre, de 11:00 am a 4:00 pm, en 134th Street Farm, ubicada en 116 W. 134th St. Los paquetes incluirán pavo congelado, acompañamientos y productos frescos. La organización pide visitar su Farm Stand para consultar cómo registrarse.

Bronx: entregas de pavos y requisitos para recibirlos

Bay Plaza Turkey Giveaway requiere recoger un boleto durante el encendido del árbol de Navidad del centro comercial, el 20 de noviembre desde las 5:00 pm. La distribución será el 24 de noviembre en The Mall at Bay Plaza, en 200 Baychester Ave. Se entregará un pavo por familia y será obligatorio presentar el boleto.

Tashane Way Foundation repartirá pavos y productos para la celebración el 22 de noviembre desde las 12:00 pm, frente a 671 Westchester Ave., en St. Mary’s Park Houses. La entrega continuará hasta agotar existencias.

Brooklyn: pavos, productos de despensa y comidas comunitarias

BHRAGS Home Care realizará su entrega anual el 20 de noviembre, de 12:00 pm a 5:00 pm, en 2005 Nostrand Ave. Cada familia podrá recibir un pavo y acompañamientos, mientras haya existencias.

North Brooklyn Angels tendrá actividades del 20 al 26 de noviembre. Su calendario incluye una distribución de pavos y productos de despensa el día 20; una mesa comunitaria en Bushwick el 24; otra en East Williamsburg el 25, y comidas en Williamsburg y Greenpoint el 26. Los horarios y las direcciones de cada sede deben consultarse con la organización antes de acudir.

NeighborsGiving Annual Turkey Drive, de la oficina del asambleísta Brian Cunningham y The Campaign Against Hunger, se llevará a cabo el 23 de noviembre, de 12:00 pm a 2:00 pm, en 249 Empire Blvd. Se requiere registro previo.

Queens: ayuda alimentaria con registro previo