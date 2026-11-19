El proyecto tiene por nombre Ley para Proteger a Nuestros Vecinos. Foto: AFP

Un grupo de congresistas demócratas de California presentó el 19 de noviembre un proyecto de ley que pondría fecha de vencimiento a las órdenes finales de deportación y abriría un camino hacia la residencia permanente para algunos inmigrantes que llevan años en Estados Unidos con una de esas órdenes, según un comunicado de la representante Lateefah Simon.

La iniciativa, llamada Protect Our Neighbors Act (Ley para Proteger a Nuestros Vecinos), busca resolver la situación de personas que recibieron una orden de deportación hace mucho tiempo, nunca fueron deportadas y siguieron con su vida en el país. Además de Simon, la firman los representantes John Garamendi, Zoe Lofgren y Juan Vargas, todos de California.

Sin embargo, la propuesta no beneficiaría por igual a todas las personas con una orden antigua, porque el camino a la Green Card tiene requisitos más estrictos que la simple caducidad. A eso se suma que el proyecto apenas empieza su recorrido y todavía no es ley, de modo que nada cambia por ahora para quienes tienen una orden vigente.

¿Qué propone el proyecto y quiénes podrían beneficiarse?

De acuerdo con el texto del proyecto, cada orden final de deportación vencería 10 años después de la fecha en que se emitió. El plazo se contaría desde el día de la orden, no desde la llegada de la persona al país.

Pese a lo anterior, que la orden venza no significa obtener papeles en automático. Para pedir un estatus legal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la persona tendría que haber vivido en Estados Unidos de forma continua por al menos 10 años y no tener condenas por delitos que puedan castigarse con más de un año de cárcel. Lo que cuenta en ese caso es la pena máxima posible del delito, no la sentencia que se haya recibido.

Por otra parte, el proyecto crea una vía específica para la residencia permanente, con una tarifa única de hasta 1,200 dólares.

Requisitos para optar por esta opción

Que su orden se haya basado solo en motivos migratorios, como haber entrado sin inspección, no tener documentos válidos o haberse quedado más tiempo del permitido

Que hayan pasado al menos 10 años desde la orden sin que la persona fuera deportada

Que haya estado bajo una orden de supervisión, liberada bajo palabra u otra liberación condicional, y que no se haya escondido de las autoridades desde entonces

Que no tenga otras causas que impiden la residencia, como antecedentes penales o motivos de seguridad

Que entregue una copia certificada de su declaración de impuestos federales más reciente

Aun cumpliendo todos los requisitos, la decisión quedaría en manos de las autoridades migratorias, que podrían conceder o no la residencia. En la práctica, el perfil que más se acerca a la propuesta es el de una persona que lleva años presentándose a sus citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), trabaja, paga impuestos y no tiene antecedentes.

JENKS: Rep. Lateefah Simon (@RepLSimon) from CA is introducing a proposal to make final deportation orders expire after 10 years for people who haven’t been deported and haven’t been convicted of another crime. If you’re one of her constituents, call her and tell her what a… pic.twitter.com/KowyKJQfiW — Grace Chong, MBI (@gc22gc) November 19, 2026

¿Qué es una orden final de deportación y por qué hoy no caduca?

Una orden de deportación es la decisión de un juez de inmigración, o de las autoridades migratorias, que obliga a una persona a salir del país. Esa orden se vuelve final cuando ya no quedan apelaciones posibles o cuando vence el plazo para presentarlas, y desde ese momento ICE puede ejecutarla.

La ley migratoria actual no le pone fecha de vencimiento a ese tipo de órdenes. Por eso, una orden dictada hace 15 o 20 años puede ejecutarse hoy igual que una reciente, aunque la persona haya formado una familia, tenga trabajo o se presente con regularidad ante ICE. Muchas de esas órdenes, de hecho, se dictaron en ausencia, y hay casos de inmigrantes que tienen órdenes de deportación sin saberlo porque nunca les llegó la notificación.

El problema alcanza a muchas personas. Según el comunicado de Simon, cerca de 1.19 millones de personas en Estados Unidos tienen una orden final de deportación.

El proyecto surgió a raíz del caso de Harjit Kaur, una mujer de 73 años que vivió más de tres décadas en California. Según Garamendi, Kaur no tenía antecedentes penales y se presentaba ante ICE cada seis meses desde hacía más de 13 años, pero fue detenida durante una cita de control de rutina y después deportada.

¿En qué casos un juez podría renovar una orden vencida?

La caducidad tampoco sería absoluta. El texto permite que un juez de inmigración renueve una orden vencida, pero solo si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo pide de manera formal. Es decir, el juez no podría hacerlo por su cuenta.

Además, para lograr la renovación, el DHS tendría que presentar evidencia “clara y convincente” de dos cosas al mismo tiempo: que hubo una razón importante para no ejecutar la orden a tiempo, distinta de los retrasos administrativos o la falta de presupuesto, y que renovarla es de interés público con base en pruebas nuevas del caso.

Esa regla protege a quienes dieron el primer paso, ya que, según el proyecto, una orden vencida no podría renovarse mientras la persona tenga pendiente su solicitud de estatus. Así, quien presente su petición a tiempo quedaría a salvo de una renovación mientras se resuelve su caso.

Lo que falta para que el proyecto se convierta en ley

El proyecto llegó en un momento complicado del calendario. El Congreso actual termina su periodo el 3 de enero de 2027, y las iniciativas que no se aprueban antes de esa fecha se pierden, por lo que sus autores tendrían que volver a presentarla en el nuevo Congreso. De hecho, en el texto publicado por la oficina de Simon, la iniciativa todavía no aparecía con número oficial.

Aun así, el escenario podría cambiar el próximo año. De acuerdo con la agencia AP, los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones intermedias de noviembre, lo que les daría más poder para llevar propuestas como esta a votación.

Incluso con una Cámara a favor, el proyecto tendría que pasar también por el Senado y, al final, recibir la firma del presidente Donald Trump, quien puede vetarlo. Por eso, hoy no existe una fecha probable para que la propuesta se apruebe, y su futuro dependerá de las negociaciones migratorias en el nuevo Congreso.

¿Cómo saber si tienes una orden en tu contra y qué hacer mientras tanto?

El primer paso es conocer la situación real del caso, y para eso hace falta el número A, el número de registro de extranjero de nueve dígitos que aparece en los documentos de inmigración, los avisos de la corte o los papeles de ICE. Con ese número, cualquier persona puede consultar su caso de forma gratuita por dos vías oficiales:

Por teléfono: la línea automatizada de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) atiende en el 1-800-898-7180, en inglés y español, las 24 horas, según la página oficial de la EOIR. El número A se marca sin la letra “A” y, si tiene ocho dígitos, se agrega un cero al inicio.

la línea automatizada de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) atiende en el 1-800-898-7180, en inglés y español, las 24 horas, según la página oficial de la EOIR. El número A se marca sin la letra “A” y, si tiene ocho dígitos, se agrega un cero al inicio. En línea: el Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS) pide el número A y la nacionalidad, y muestra el estado básico del caso.

Conviene tener en cuenta que el sistema en línea no muestra todos los casos ni todos los detalles, y que si un mismo número A tiene varios casos solo aparece el más reciente. Por esa razón, los documentos oficiales que envía la corte siguen siendo la prueba más confiable.

¿Cuál es la situación actual?

Mientras el proyecto avanza, una orden vigente sigue teniendo efecto y ICE puede ejecutarla, así que lo recomendable es seguir acudiendo a las citas de control con ICE, mantener la dirección actualizada y no dejar de cumplir ninguna condición de la supervisión. Además, como el proyecto pide pruebas de presencia continua y declaraciones de impuestos, es útil guardar desde ahora recibos, contratos de renta, constancias de trabajo y copias de las declaraciones fiscales de cada año.

Finalmente, quienes tienen una orden antigua pueden revisar su caso con un abogado de inmigración o un representante acreditado, porque algunas personas podrían tener opciones con la ley actual, como pedir que se reabra su caso. También conviene desconfiar de quien ofrezca “cancelar” una orden gracias a esta ley a cambio de dinero, ya que la propuesta todavía no está aprobada y no existe ningún trámite para solicitarla.

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