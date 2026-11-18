Descarta los retailers online que tengan actividad sospechosa. Foto: Shutterstock

Durante las temporadas más ajetreadas de ofertas, como Black Friday, Cyber Monday y Navidad, puedes encontrarte con sitios web engañosos, que incluso imitan a comercios reconocidos. Si vas a hacer tus compras en retailers online, hay varias señales de alerta que debes considerar.

Hay quienes prefieren comprar en internet por la comodidad de quedarse en casa, además de que algunos descuentos suelen ser exclusivos por vía online. El problema es que un portal con actividad sospechosa podría robarte dinero, información bancaria o datos personales.

En este sentido, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos recomienda investigar al vendedor, revisar las condiciones de compra y utilizar medios de pago que permitan disputar una transacción cuando algo sale mal.

5 señales de alerta para comprar de forma segura en retailers online

1. Comprueba la dirección web antes de ingresar

Revisa cuidadosamente la URL del comercio. Los estafadores suelen crear páginas que imitan el diseño, los colores y los logotipos de marcas conocidas, pero utilizan direcciones ligeramente diferentes.

Por ejemplo, pueden sustituir una letra por un número, añadir palabras innecesarias al nombre de la tienda o utilizar dominios que no corresponden con el sitio oficial.

También debes comprobar que la dirección comience con HTTPS y que el navegador no muestre advertencias de seguridad. Sin embargo, hay una diferencia importante: el candado y HTTPS indican que la conexión está cifrada, no que el negocio sea legítimo. Esto significa que una página fraudulenta también puede tener un certificado de seguridad.

Asimismo, los retailers online deberían ofrecer canales para comunicarse con su servicio de atención al cliente, además de información sobre su domicilio comercial cuando corresponda.

2. Desconfía de los descuentos demasiado elevados

Una oferta puede ser legítima, especialmente durante Black Friday y Cyber Monday, pero los precios deben guardar cierta relación con el valor habitual del producto.

Si encuentras un teléfono, una computadora o un artículo de lujo con un descuento del 80% o 90% en una tienda que nunca has utilizado, conviene investigar antes de comprar.

Ten cuidado también con los contadores regresivos que se reinician, avisos permanentes de que quedan pocas unidades o ventanas emergentes que aseguran que cientos de personas están comprando el mismo producto.

3. Investiga las opiniones y la antigüedad del retailer

No te limites a leer las reseñas publicadas dentro de la propia tienda. Busca el nombre del comercio en Google acompañado de expresiones como “estafa”, “fraude”, “reclamos” u “opiniones”.

Consulta también plataformas independientes y redes sociales para comprobar si existen compradores que hayan recibido sus pedidos y compartido experiencias verificables.

Presta atención a los comentarios demasiado parecidos entre sí, las valoraciones exclusivamente positivas y las reseñas publicadas en fechas muy próximas. Ninguno de estos elementos demuestra por sí solo que exista una estafa, pero pueden justificar una investigación adicional.

También puedes revisar sus perfiles sociales. Una cuenta recién creada, sin interacciones reales o con comentarios desactivados puede ser otra señal para detener la compra.

4. Revisa las políticas de envío, devolución y privacidad

Antes de comprar, busca las secciones de condiciones de servicio, privacidad, envíos y devoluciones. Una tienda que no explica qué sucede si el producto llega dañado, no corresponde con la descripción o nunca aparece merece desconfianza.

Comprueba especialmente:

Cuántos días tienes para solicitar una devolución

Quién paga el envío de regreso

Si existen cargos por reposición o reembolso

Cuánto tiempo tardará en llegar el pedido

Qué información personal recopila la empresa y cómo la utiliza

La FTC señala que, cuando un vendedor no establece una fecha de envío, generalmente debe despachar el pedido dentro de los 30 días posteriores a recibir la información necesaria y el pago. Si no puede cumplir, debe comunicarlo y ofrecer la posibilidad de aceptar el retraso o cancelar la compra.

5. Cómo pagar sin exponer tus datos bancarios

Aunque la tienda parezca legítima, presta atención a las opciones de pago que ofrece. La recomendación de la FTC es utilizar tarjetas de crédito siempre que sea posible, porque permiten disputar cargos cuando existe un problema con la compra.

También puedes considerar tarjetas virtuales, cuando tu banco las ofrezca, o servicios de intermediación como PayPal, siempre revisando sus condiciones de protección al comprador. Estas alternativas pueden añadir una capa de seguridad, aunque no garantizan automáticamente un reembolso.

Por el contrario, evita comprar si el vendedor exige exclusivamente:

Transferencias bancarias directas

Depósitos en efectivo

Tarjetas de regalo

Pagos mediante criptomonedas

Envíos de dinero a cuentas personales

Además, evita guardar los datos de tu tarjeta en un comercio que utilizas por primera vez. Si es posible, utiliza una tarjeta virtual con límites de gasto y no realices compras desde redes Wi-Fi públicas.

Si encuentras una o varias señales de alerta, lo más prudente es abandonar la página y buscar el mismo producto en otro comercio. No necesitas completar una compra para comprobar si una tienda es fraudulenta.

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