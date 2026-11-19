Nieve en Thanksgiving Day. Foto: Envato.

La semana de Thanksgiving podría traer algo más que reuniones familiares y carreteras llenas en Estados Unidos. Un pronóstico del Centro de Predicción Climática (CPC) identificó nueve estados del oeste del país con posibilidades de recibir fuertes nevadas entre el 25 de noviembre y los primeros días de diciembre. California y Nevada aparecen entre las zonas de mayor preocupación, justo cuando millones de personas se preparan para viajar.

El aviso merece atención. No solo por el frío o la posibilidad de nieve acumulada, sino porque algunas de las áreas señaladas atraviesan rutas muy utilizadas durante el feriado de Acción de Gracias.

¿Cuáles son los 9 estados de EE. UU. que podrían recibir fuertes nevadas?

El mapa difundido a partir del pronóstico del CPC, organismo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), señala nueve estados del oeste estadounidense:

California

Nevada

Oregón

Washington

Utah

Idaho

Montana

Wyoming

Colorado

De acuerdo con el reporte publicado, las zonas de mayor atención se encuentran en regiones montañosas, particularmente en Sierra Nevada, las montañas Klamath, las Cascadas y las Montañas Rocosas.

Es importante hacer una precisión: el mapa no significa que los nueve estados tendrán nevadas generalizadas. El riesgo se concentra principalmente en elevaciones altas y puede cambiar conforme se actualicen los modelos meteorológicos.

¿Cuándo podrían llegar las nevadas más fuertes?

El pronóstico inicial del 17 de noviembre identificó el miércoles 25 de noviembre como una de las fechas de mayor preocupación. California y Nevada aparecían con riesgo moderado de fuertes nevadas en Sierra Nevada. La región de Klamath, que se extiende entre California y Oregón, también figuraba en esa categoría.

En otras zonas, el panorama era el siguiente:

Washington: riesgo de nieve en las montañas Cascadas

riesgo de nieve en las montañas Cascadas Oregón: posibilidad de fuertes nevadas en Klamath y las Cascadas

posibilidad de fuertes nevadas en Klamath y las Cascadas Utah: vigilancia en la cordillera Wasatch

vigilancia en la cordillera Wasatch Idaho, Montana, Wyoming y Colorado: riesgo en sectores de las Montañas Rocosas

El reporte inicial contemplaba diferentes niveles de riesgo entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Sin embargo, hay una actualización que los viajeros deben conocer.

El CPC publicó un nuevo pronóstico el 18 de noviembre y redujo algunas de las zonas bajo vigilancia. En su actualización para el periodo del 26 de noviembre al 2 de diciembre mantuvo un riesgo ligero de fuertes nevadas en las Cascadas, Klamath, el norte de Sierra Nevada y las Montañas Rocosas del norte. Las zonas de Wasatch y las Rocosas centrales dejaron de aparecer en el aviso de nieve intensa. cpc.ncep.noaa.gov

Esto significa que el panorama puede cambiar y que conviene revisar los avisos oficiales antes de salir de casa.

Las nevadas podrían complicar los viajes de Thanksgiving

El calendario hace que este pronóstico sea especialmente relevante.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre. Cerca del 90% de esos desplazamientos se realizarían en automóvil, según los datos citados Autoblog.

Algunas carreteras podrían resentir las condiciones meteorológicas:

Interestatal 80: atraviesa Sierra Nevada y el paso Donner, en California. La nieve y los fuertes vientos podrían reducir la visibilidad y provocar cierres

atraviesa Sierra Nevada y el paso Donner, en California. La nieve y los fuertes vientos podrían reducir la visibilidad y provocar cierres US-50: también cruza zonas montañosas de Sierra Nevada

también cruza zonas montañosas de Sierra Nevada Interestatal 90: pasa por Snoqualmie Pass, en Washington, donde las condiciones invernales pueden complicar la circulación

El problema no es únicamente la acumulación de nieve. El viento puede reducir considerablemente la visibilidad y convertir un trayecto aparentemente sencillo en un recorrido peligroso.

¿Qué deben hacer quienes viajarán durante Thanksgiving?

Quienes tengan previsto conducir por las regiones montañosas del oeste deberían consultar los pronósticos locales antes de iniciar el recorrido. El Departamento de Transporte de California ofrece información actualizada sobre cierres y restricciones mediante su plataforma Caltrans QuickMap.

En Washington, el Departamento de Transporte estatal también publica las condiciones de los pasos montañosos y los requisitos para circular con neumáticos de tracción o cadenas. No conviene esperar hasta el último momento para revisar las condiciones de las carreteras. Una tormenta puede cambiar los planes de viaje de miles de familias y provocar retrasos justo cuando los aeropuertos y las autopistas tienen una de sus semanas de mayor movimiento.

Thanksgiving es una de las fechas en las que muchas familias hacen todo lo posible por llegar a tiempo a una reunión. Pero si la nieve aparece en las montañas del oeste, quizá sea necesario modificar la ruta o salir antes. El pronóstico todavía puede cambiar y esa diferencia, para quienes estarán al volante, puede ser decisiva.

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