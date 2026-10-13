¿Vas a volar sin REAL ID en EE. UU.? La TSA cobra 45 dólares, pero podrías perder tu vuelo

Real ID. Foto: Envato.

Si tienes un vuelo dentro de Estados Unidos y todavía no cuentas con una REAL ID, hay algo que debes saber antes de salir hacia el aeropuerto. Desde el 1 de febrero de 2026, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ofrece una alternativa de verificación de identidad por 45 dólares a los viajeros de 18 años o más que no presentan una identificación aceptada. El pago permite intentar comprobar quién eres, pero no garantiza que puedas pasar el control de seguridad ni abordar tu avión.

¿Qué es TSA ConfirmID y por qué cuesta 45 dólares?

El programa se llama TSA ConfirmID y está diseñado para quienes llegan al aeropuerto sin una identificación válida entre las aceptadas por las autoridades federales.

La TSA anunció esta opción en diciembre de 2025 y estableció su entrada en vigor para febrero de 2026. De acuerdo con la información oficial publicada en Pay.gov, el portal de pagos del Gobierno federal, el servicio cuesta 45 dólares y permite que la agencia intente verificar la identidad del pasajero.

Aquí está el punto que conviene tener presente: pagar no equivale a comprar una autorización para volar. Si la TSA no consigue confirmar tu identidad, puede impedirte acceder al control de seguridad. El dinero tampoco garantiza que recuperes el tiempo perdido o que llegues a tu destino.

La agencia también advierte que los pasajeros sin identificación aceptada pueden enfrentar demoras. Para quien viaja por trabajo, tiene una conexión o debe llegar a una cita importante, ese riesgo puede resultar mucho más costoso que la tarifa.

¿Necesitas una REAL ID para tomar un vuelo nacional en Estados Unidos?

No necesariamente. Desde el 7 de mayo de 2025, los viajeros adultos deben presentar una identificación que cumpla con los requisitos federales para pasar los controles de los aeropuertos estadounidenses. Sin embargo, la REAL ID no es el único documento aceptado.

La TSA reconoce otras identificaciones, entre ellas:

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

Pasaporte extranjero emitido por un Gobierno

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Credenciales de viajero confiable como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST

Tarjetas de identificación militar y determinadas credenciales federales

La lista completa puede consultarse en la página oficial de identificaciones aceptadas por la TSA.

Esto significa que no necesitas pagar los 45 dólares si ya tienes otro documento válido para identificarte. La licencia de conducir estándar que no cumple con REAL ID puede seguir siendo válida para conducir, aunque no sea suficiente por sí sola para pasar el control de un vuelo nacional.

¿Cómo se pagan los 45 dólares y cuánto tiempo dura la verificación?

La TSA recomienda gestionar el pago antes de llegar al aeropuerto para reducir posibles demoras. El trámite se realiza a través de Pay.gov, donde el viajero debe introducir sus datos y la fecha de inicio del viaje.

Las condiciones oficiales establecen que:

La tarifa es de 45 dólares por persona que necesita recurrir al programa

que necesita recurrir al programa El pago tiene una vigencia de 10 días desde la fecha de viaje indicada

El pasajero debe conservar el recibo electrónico o impreso para mostrarlo en el control

Si el viaje ocurre después de que expire ese periodo, tendrá que pagar nuevamente

Cada viajero adulto sin una identificación aceptada debe completar su propio proceso

No confundas la vigencia del pago con una garantía de aprobación. Los diez días corresponden al periodo de uso del servicio; la TSA todavía debe intentar verificar la identidad del pasajero.

¿Qué debes hacer si tu vuelo está cerca y no tienes REAL ID?

Lo primero es revisar los documentos que ya tienes. Tal vez no necesites tramitar una nueva identificación ni pagar por una comprobación alternativa.

Antes de salir, sigue estos pasos:

Revisa tu licencia: comprueba si tiene el distintivo REAL ID y consulta con el DMV de tu estado si tienes dudas Busca otra identificación aceptada: un pasaporte u otro documento reconocido por la TSA puede servirte Si no tienes ninguna alternativa, consulta TSA ConfirmID: revisa las condiciones y considera el pago antes de llegar al aeropuerto Llega con tiempo adicional: el proceso puede generar demoras y no existe una garantía de que la verificación tenga un resultado favorable

Los menores de 18 años no necesitan presentar identificación para viajar en vuelos nacionales según la regla general de la TSA, aunque las aerolíneas pueden tener sus propias políticas para menores que viajan solos.

La REAL ID no es una obligación para conducir ni el único documento que permite volar dentro del país. Pero presentarse en el aeropuerto sin una identificación aceptada puede convertir un viaje rutinario en un problema de última hora. Y pagar 45 dólares no elimina esa incertidumbre.

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