San Diego, bajo la lupa de ICE: qué se sabe del nuevo operativo

El operativo tendría una duración de 45 días. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría puesto en marcha en San Diego un operativo de al menos 45 días para detener a inmigrantes en todo California, incluso a quienes no tienen antecedentes penales, de acuerdo con un reporte del Washington Examiner basado en fuentes anónimas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, no ha confirmado ni desmentido el operativo de 45 días contra inmigrantes en California, y tampoco respondió a las solicitudes de comentarios de medios locales. Mientras tanto, organizaciones comunitarias reportaron más presencia de agentes en barrios de San Diego, y el gobernador Gavin Newsom se refirió a reportes de mayor actividad de inmigración federal en algunas comunidades del estado.

¿Qué se sabe y qué no del operativo de ICE en San Diego?

El Washington Examiner publicó el 7 de octubre que el operativo se conoce dentro de ICE como “Operation Safe California” y que empezó días antes en San Diego y sus alrededores. Según ese reporte, los mandos de ICE ordenaron a los agentes detener a todos los inmigrantes indocumentados con los que se encuentren, sin importar si tienen antecedentes penales, y el operativo se extendería a todo el estado. El Sacramento Bee añadió que Los Ángeles y San Francisco también estarían en la mira, y que los agentes llegarían a San Francisco hacia noviembre.

La única postura oficial salió del gobierno de California. En un comunicado del 9 de octubre, el gobernador Newsom pidió a la población conocer sus derechos ante “reportes de mayor actividad de agentes federales de inmigración en algunas comunidades”, y recordó que las policías estatales y locales no funcionan como agentes de inmigración federales. En redes sociales, el gobernador fue más allá y acusó al presidente Donald Trump de lanzar “una campaña de miedo” para intimidar a los votantes antes de las elecciones del 3 de noviembre.

¿Dónde se han reportado arrestos y presencia de ICE en San Diego?

Los reportes sobre lugares concretos vienen de organizaciones comunitarias y de medios locales, no de las autoridades. Según NBC San Diego, se reportaron encuentros con agentes en zonas comerciales, obras en construcción y alrededores de escuelas:

Un arresto en el estacionamiento de una tienda de artículos para el hogar sobre Imperial Avenue

Un encuentro con agentes en una gasolinera de El Cajon Boulevar

Agentes cerca de una obra en construcción en North Park

Un estudiante al que le pidieron identificación afuera de la preparatoria Hoover

Un agente estacionado cerca de la secundaria Wilson, también sobre El Cajon Boulevard

KPBS reportó además la aparente detención de un hombre que iba camino a su trabajo en Mira Mesa, y la presencia de vehículos de ICE en un complejo de departamentos en la zona de City Heights y College Grove, de donde los agentes se fueron sin detener a nadie. Ese medio también describió a agentes con chalecos de seguridad naranjas en obras en construcción y en vehículos poco llamativos, mientras un activista local aseguró que se trata del mayor aumento de actividad que ha visto en casi dos años.

With reports of increased ICE activity in San Diego, it’s important for everyone to understand the rights everyone is entitled to regardless of immigration status. I recently hosted a Know Your Rights training and I hope it can be informative for our community members ⬇️… https://t.co/SCiDWEl1st — Rep. Scott Peters (@RepScottPeters) October 13, 2026

¿Cómo localizar a un familiar detenido por ICE en la zona?

El primer paso para encontrar a una persona detenida es el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, disponible en español. La búsqueda funciona de dos maneras: con el número de registro de extranjero, conocido como número A, que tiene nueve dígitos, junto con el país de nacimiento, o con el nombre y el apellido exactos de la persona y su país de nacimiento.

El sistema no muestra a menores de 18 años, y las personas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solo aparecen después de 48 horas, aunque hay otras formas de localizar a una persona detenida por ICE, como contactar a la oficina local de la agencia.

En la región, ICE opera el Centro de Detención de Otay Mesa, que tiene una línea de información sobre detenidos al (619) 671-8700, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4 p. m. Antes de llamar conviene tener a la mano estos datos:

Nombre completo de la persona, incluidos los apellidos compuestos y cualquier otro nombre que haya usado

Fecha y país de nacimiento

Número A, si lo tiene

Las personas detenidas no pueden recibir llamadas, pero por esa misma línea se les puede dejar un mensaje urgente con su nombre completo y su número A, además del nombre y el teléfono de quien busca comunicarse. En el caso de ciudadanos mexicanos, el Consulado General de México en San Diego atiende emergencias al (619) 843 6399, y el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) al 520 623 7874, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué derechos y recursos legales tienen los residentes de San Diego?

Cualquier persona en Estados Unidos tiene derechos frente a los agentes de inmigración, sin importar su estatus migratorio. El comunicado del gobernador Newsom resumió los principales:

Guardar silencio sobre su lugar de nacimiento, su estatus migratorio o la forma en que entró al país, sin mentir ni presentar documentos falsos

sobre su lugar de nacimiento, su estatus migratorio o la forma en que entró al país, sin mentir ni presentar documentos falsos No abrir la puerta de su casa si los agentes no muestran una orden firmada por un juez, que es distinta de una orden administrativa de inmigración

si los agentes no muestran una orden firmada por un juez, que es distinta de una orden administrativa de inmigración Negarse a un registro , sin resistirse físicamente

, sin resistirse físicamente Pedir un abogado y no firmar ningún documento sin revisarlo antes con uno

Otras recomendaciones ante un operativo de ICE en California

El gobierno estatal recomienda además no correr ante un operativo, porque eso puede aumentar el riesgo de ser detenido, y tener un plan de emergencia familiar con contactos de confianza, arreglos para el cuidado de los hijos y documentos importantes en un lugar seguro. Un abogado de inmigración citado por KPBS aconsejó también llevar consigo una “tarjeta roja” que resume esos derechos. La ley de California protege además a los estudiantes dentro de las escuelas y las áreas no públicas de los hospitales públicos, donde los agentes necesitan una orden judicial para entrar.

Para recibir ayuda legal, el gobierno de California dirige a la lista de proveedores de servicios de inmigración del Departamento de Servicios Sociales del estado, al sitio ImmigrationLawHelp.org y a ca.gov/immigration. Las familias que no tienen abogado también pueden conocer una herramienta gratuita para pedir la liberación de un familiar detenido, aunque consultar a un abogado sigue siendo la opción más segura.

Las autoridades estatales piden desconfiar de quien garantice resultados o cobre por servicios que no está autorizado a dar. Cualquier abuso de autoridad se puede denunciar ante la Fiscalía General de California en oag.ca.gov/reportmisconduct, y en caso de peligro inmediato se debe llamar al 911.

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