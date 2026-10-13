Aumento del Seguro Social COLA 2027: qué pasa si recibes beneficios y vives en México

El ajuste del COLA 2027 aplica para quienes viven en México. Foto: Gemini

Las personas que reciben beneficios del Seguro Social de Estados Unidos y viven en México también pueden recibir el aumento por el Ajuste por Costo de Vida (COLA) 2027, siempre que mantengan su derecho al beneficio.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que administra estos beneficios, anunciará el porcentaje oficial del COLA 2027 después de la publicación de los datos de inflación de septiembre. El anuncio está previsto para este miércoles 14 de octubre de 2026, y el ajuste se aplicará a partir de enero de 2027.

El COLA 2027 busca compensar parte del efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los beneficiarios. El incremento se calcula sobre el beneficio mensual que recibe cada persona, por lo que el aumento en dólares dependerá del monto de su pago actual.

¿Quién puede cobrar el Seguro Social si vive en México?

La SSA permite que muchas personas reciban beneficios de jubilación, sobrevivientes o discapacidad mientras residen fuera de Estados Unidos. Sin embargo, las reglas varían según la ciudadanía y el tipo de prestación.

Los ciudadanos estadounidenses que reúnen los requisitos pueden, por lo general, seguir recibiendo sus beneficios mientras viven en México. Para las personas que no tienen ciudadanía estadounidense, existen reglas adicionales y excepciones que determinan si los pagos pueden continuar después de seis meses consecutivos fuera del país.

México figura en la lista de países cuyos ciudadanos pueden recibir determinados beneficios del Seguro Social mientras viven fuera de Estados Unidos. No obstante, la SSA advierte que los pagos a dependientes y sobrevivientes pueden estar sujetos a condiciones adicionales. Por eso, la elegibilidad debe comprobarse según la situación particular del beneficiario.

Para solicitar la jubilación estadounidense, por lo general se necesitan 40 créditos laborales, equivalentes aproximadamente a 10 años de trabajo con cotizaciones al Seguro Social. La edad mínima para solicitarla es 62 años, aunque comenzar a cobrar antes de la edad plena de jubilación reduce el pago mensual.

La SSA dispone de una herramienta oficial para verificar los pagos fuera de Estados Unidos. El sistema permite revisar si un beneficio de jubilación, discapacidad o sobrevivientes continuará, se detendrá después de seis meses o está sujeto a restricciones específicas.

¿El COLA 2027 también aumenta el pago de quienes viven en México?

Es posible recibir los beneficios del Seguro Social desde México. Foto: Envato

Sí. Si una persona reúne los requisitos para continuar recibiendo un beneficio de jubilación, sobrevivientes o discapacidad, el COLA 2027 se aplica conforme a las reglas generales del programa, aunque resida en México.

El aumento se calcula en dólares. Si el beneficiario recibe el dinero en una cuenta bancaria mexicana, el equivalente en pesos puede cambiar según el tipo de cambio y las posibles comisiones de la institución financiera.

El monto convertido dependerá de las condiciones del banco y del tipo de cambio aplicado al depósito.

¿Cuándo llegará el primer pago con el aumento?

La fecha depende del calendario de pagos de la persona. Quienes reciben beneficios según el calendario habitual de la SSA pueden tener fechas distintas a las de quienes cobran el día 3 de cada mes por haber comenzado a recibir beneficios antes de mayo de 1997.

En enero de 2027, el 3 de enero caerá domingo y el 1 de enero será feriado federal. Por ello, quienes tengan asignado el pago del día 3 deberán recibirlo el jueves 31 de diciembre de 2026, según el calendario oficial.

Es importante distinguir el Seguro Social del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). El SSI es una prestación basada en los ingresos y recursos, no en el historial laboral, y generalmente exige residir en Estados Unidos. Quienes viven en México no deben asumir que pueden seguir cobrando SSI bajo las mismas condiciones que una pensión de jubilación.

¿Cómo recibir el pago del Seguro Social en una cuenta bancaria mexicana?

La SSA ofrece el depósito directo internacional para beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos. Este mecanismo permite recibir los pagos en una cuenta de una institución financiera extranjera que cumpla los requisitos de la agencia.

Para iniciar el trámite, el beneficiario debe completar el formulario SSA-1199 para México, disponible en español. El documento debe completarse con los datos del beneficiario y de la cuenta bancaria, y la institución financiera debe llenar la sección que le corresponde. Después, el formulario se envía a la unidad federal de beneficios indicada en las instrucciones.

Quienes ya reciben depósitos internacionales deben mantener actualizada su dirección de residencia ante la SSA y notificar cualquier cambio que pueda afectar el pago. Si regresan a vivir a Estados Unidos, el depósito directo internacional deja de aplicarse y deberán revisar las opciones de pago disponibles.

¿Qué debe revisar antes de mudarse o cobrar desde México?

Antes de trasladar su residencia o cambiar la cuenta donde recibe el dinero, conviene verificar tres aspectos: si el beneficio puede continuar en el extranjero, si el depósito directo está correctamente configurado y si existen requisitos adicionales por ciudadanía o tipo de prestación.

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses y salen del país durante 30 días consecutivos o más deben consultar si necesitan presentar el formulario SSA-21. La agencia utiliza ese documento para obtener información de personas que solicitan o reciben beneficios fuera de Estados Unidos.

Para resolver dudas sobre un caso particular, los beneficiarios pueden consultar la página oficial de pagos del Seguro Social fuera de Estados Unidos o comunicarse directamente con la SSA. La verificación individual es especialmente importante para quienes no tienen ciudadanía estadounidense, reciben beneficios como dependientes o sobrevivientes, o planean mudarse a México.