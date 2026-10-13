¿Te quemaste trabajando en un restaurante en EE. UU.? Quién debe pagar tus gastos médicos

¿Quién responde por una quemadura en el trabajo? Foto: Envato.

Una salpicadura de aceite, una quemadura con una bandeja recién salida del horno o una lesión causada por vapor pueden cambiarte el día en segundos. Si te ocurre mientras trabajas en un restaurante de Estados Unidos, el seguro de compensación laboral (workers’ compensation) puede cubrir tu atención médica, incluso si el accidente no fue culpa de tu jefe. Las reglas dependen del estado y de la cobertura del empleador, pero hay medidas que puedes tomar para proteger tu salud y tus derechos.

¿Quién paga una quemadura sufrida mientras trabajas en un restaurante?

En los estados que cuentan con un sistema de compensación laboral aplicable al empleador, el seguro de workers’ compensation suele cubrir los gastos médicos relacionados con una lesión laboral aceptada. Esto puede incluir consultas, medicamentos, tratamientos y atención hospitalaria.

El sistema funciona, por regla general, sin necesidad de demostrar que el empleador tuvo la culpa. Si te salpicó aceite de la freidora mientras preparabas alimentos o te quemaste al manipular una olla caliente durante tu turno, podrías tener derecho a recibir atención médica y otros beneficios.

La guía en español de Washington LawHelp explica que la compensación laboral puede cubrir gastos médicos y parte de los salarios perdidos, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Pero hay una diferencia importante: no basta con que la lesión ocurra dentro del restaurante. Debe estar relacionada con el trabajo y cumplir las condiciones del sistema estatal. Además, el procedimiento para elegir médico o autorizar un tratamiento puede variar según el lugar y la póliza.

¿Qué pasa si tu jefe te pide pagar la quemadura de tu bolsillo?

Si te lesionaste durante tu turno, no asumas automáticamente que debes utilizar tu seguro médico personal o pagar todos los gastos por tu cuenta.

Reporta la lesión y pregunta cómo abrir una reclamación de compensación laboral. Si el empleador tiene cobertura, la aseguradora o el sistema estatal determinará cómo se tramita el caso y qué atención corresponde.

Guarda los mensajes, informes del accidente, fotografías de la lesión y los nombres de quienes presenciaron lo ocurrido. Si el gerente te pide que no reportes el incidente, conserva también esa comunicación.

No ocultes que la lesión ocurrió en el trabajo cuando hables con el personal médico. Esa información ayuda a documentar el accidente y a tramitar la reclamación adecuada.

¿Puedes reclamar atención médica si no tienes papeles?

La situación migratoria no elimina automáticamente todos los derechos de un trabajador lesionado. Sin embargo, las normas y las condiciones de elegibilidad pueden variar según el estado y el tipo de beneficio.

En Washington, por ejemplo, Washington LawHelp señala expresamente que los trabajadores indocumentados también pueden tener derecho a compensación laboral por lesiones ocurridas en el empleo.

Esto es importante para quienes temen reportar una quemadura por miedo a perder el trabajo o a revelar su situación migratoria. No des por hecho que careces de derechos por no tener documentos migratorios. Busca orientación en la agencia laboral de tu estado o con un abogado especializado en lesiones laborales antes de renunciar a una reclamación.

¿Qué ocurre si trabajas en Texas y el restaurante no tiene seguro?

Texas es una excepción importante. Según el Departamento de Seguros de Texas, muchos empleadores privados pueden optar por no contratar el seguro de compensación laboral. A estos negocios se les conoce como non-subscribers.

Eso no significa que el trabajador lesionado se quede necesariamente sin opciones. Las vías legales pueden ser diferentes y, dependiendo de las circunstancias, podría existir la posibilidad de presentar una demanda contra el empleador. También hay obligaciones de notificación que deben cumplir los negocios que no cuentan con cobertura.

Si trabajas en Texas, averigua si el restaurante tiene seguro antes de asumir que el caso funciona como en otros estados. La División de Compensación para Trabajadores de Texas ofrece información oficial sobre los empleadores que no están cubiertos.

¿Qué debes hacer inmediatamente después de una quemadura laboral?

No esperes a que termine la semana ni a que el dolor empeore para informar lo ocurrido. Una lesión aparentemente pequeña puede necesitar tratamiento.

Busca atención médica: si la quemadura es grave, afecta la cara o las manos, presenta ampollas extensas o provoca dolor intenso, busca atención urgente

si la quemadura es grave, afecta la cara o las manos, presenta ampollas extensas o provoca dolor intenso, busca atención urgente Informa a tu supervisor: explica cuándo, dónde y cómo ocurrió el accidente. Si puedes, hazlo también por escrito

explica cuándo, dónde y cómo ocurrió el accidente. Si puedes, hazlo también por escrito Documenta lo ocurrido: toma fotografías cuando sea seguro y guarda los nombres de los testigos

toma fotografías cuando sea seguro y guarda los nombres de los testigos Pregunta cómo presentar la reclamación: consulta el procedimiento de compensación laboral de tu estado y las instrucciones sobre atención médica

consulta el procedimiento de compensación laboral de tu estado y las instrucciones sobre atención médica Conserva todos los documentos: guarda facturas, recetas, informes médicos y comunicaciones con el restaurante o la aseguradora

Si el empleador se niega a reportar el accidente o no sabes cómo iniciar el trámite, puedes localizar la agencia responsable de tu estado mediante el directorio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Trabajar en una cocina implica calor, cuchillos y superficies resbaladizas. Una quemadura no debería convertirse también en una crisis económica por desconocer tus derechos. Lo primero es atender la lesión; después, documentar el accidente y averiguar qué cobertura corresponde en tu estado.

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