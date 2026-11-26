Fuertes vientos en Thanksgiving en Nueva York. Foto: AFP.

La temporada de viajes por Thanksgiving de 2026 enfrenta una complicación meteorológica justo cuando millones de personas se desplazan por Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé más de 417 mil vuelos entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre, mientras una fuerte tormenta amenaza con provocar lluvias, vientos intensos, inundaciones y nieve en distintas regiones del país.

El panorama preocupa especialmente a quienes tienen conexiones o deben viajar desde los aeropuertos del noreste y el medio oeste. Las condiciones también podrían complicar el regreso a casa durante el fin de semana.

¿Qué aeropuertos podrían registrar más retrasos?

El problema no se limita a una sola ciudad. El sistema de tormentas que avanza por el este de Estados Unidos puede afectar las operaciones aéreas desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte sobre lluvias fuertes, ráfagas de viento e inundaciones costeras durante Thanksgiving. También anticipa nieve y una mezcla de precipitaciones invernales en partes del medio oeste.

Entre los aeropuertos que requieren especial atención se encuentran:

Nueva York: John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia (LGA)

John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia (LGA) Nueva Jersey: Newark Liberty (EWR)

Newark Liberty (EWR) Boston: Logan International (BOS)

Logan International (BOS) Filadelfia: Philadelphia International (PHL)

Philadelphia International (PHL) Washington D. C.: Ronald Reagan (DCA) y Washington Dulles (IAD)

Ronald Reagan (DCA) y Washington Dulles (IAD) Chicago: O’Hare (ORD), donde la nieve ya ha complicado las operaciones en días previos

La FAA también ha advertido sobre posibles afectaciones por viento en aeropuertos del noreste y San Francisco. En el oeste, las lluvias y la nieve en zonas montañosas podrían complicar los desplazamientos durante el fin de semana.

La tormenta también amenaza los viajes de regreso

El problema para los pasajeros podría continuar después del Día de Acción de Gracias.

Según el pronóstico de NOAA, las lluvias persistirán el viernes en buena parte de Nueva Inglaterra, mientras algunas zonas de los Grandes Lagos y el valle de Ohio podrían registrar precipitaciones mixtas. El sábado se espera que la tormenta del este comience a retirarse, aunque todavía podrían presentarse lluvias y una mezcla de lluvia y nieve. Para el domingo, otro sistema del Pacífico podría llevar precipitaciones a California y Washington.

Autoridades alertaron de inundaciones y ráfagas de viento de 96 km/h. Foto: Envato

Esto significa que quienes planean regresar a sus hogares después de pasar Thanksgiving con familiares deben revisar sus itinerarios, especialmente si tienen conexiones en aeropuertos importantes.

¿Qué puedes hacer si cancelan o retrasan tu vuelo?

La primera recomendación es consultar el estado del vuelo antes de salir de casa. La FAA mantiene una herramienta de seguimiento de las condiciones aeroportuarias en NAS Status, mientras que las aerolíneas envían notificaciones cuando modifican los itinerarios. También conviene revisar las alertas de viaje de cada compañía. Por ejemplo, American Airlines publicó una exención para determinados vuelos del noreste afectados por el mal tiempo.

La compañía contempla cambios sin cargo para pasajeros que cumplan condiciones específicas, entre ellas haber comprado el boleto antes del 24 de noviembre y tener un vuelo programado para el 26 de noviembre. La nueva fecha de viaje debe ajustarse a las condiciones de la exención, y todavía podría existir una diferencia de tarifa.

También debes conocer tus derechos como pasajero. El Departamento de Transporte (DOT) establece que tienes derecho a un reembolso si la aerolínea cancela tu vuelo y decides no viajar ni aceptar una alternativa.

La misma protección aplica cuando existe un cambio significativo en el itinerario. El umbral contempla retrasos de tres horas o más en vuelos nacionales y seis horas o más en internacionales, según las condiciones establecidas por el organismo. Esto no significa que toda demora por mal tiempo genere una compensación adicional. El derecho al reembolso es distinto de una indemnización por las molestias ocasionadas.

Thanksgiving tendrá una de las semanas aéreas más concurridas en 16 años

La preocupación aumenta por el volumen de operaciones previsto.

La FAA proyecta más de 417 mil vuelos durante los nueve días de actividad, con el martes 24 de noviembre como la jornada de mayor movimiento, cuando se esperaban más de 52 mil operaciones. Además, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) calcula que revisará a unos 17.6 millones de pasajeros durante el periodo vacacional.

La combinación de alta demanda y condiciones meteorológicas adversas obliga a los viajeros a mantener sus planes bajo revisión. Si tienes un vuelo programado, confirma directamente con tu aerolínea si sigue vigente antes de trasladarte al aeropuerto y conserva los comprobantes de cualquier cambio o gasto relacionado con una interrupción del viaje.

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