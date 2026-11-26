La iniciativa de SpaceX y Elon Musk busca fomentar el ahorro. Foto: Envato

SpaceX y Elon Musk prometieron donar acciones de la compañía aeroespacial a millones de niños en Estados Unidos mediante las cuentas Trump, un programa de ahorro e inversión creado para menores de edad. El aporte contempla una acción de nueva emisión por parte de la empresa y otra que entregará el multimillonario de sus propias participaciones, lo que elevaría la donación a unos 18 mil millones de dólares.

La empresa confirmó que entregará una acción común Clase A a cada cuenta Trump activa y que Elon Musk igualará esa contribución con acciones personales. La iniciativa podría alcanzar a unos 70 millones de cuentas, de acuerdo con estimaciones difundidas tras el anuncio.

El valor estimado de la donación se calculó con base en el precio de cierre de las acciones de SpaceX del miércoles, que fue de 127,44 dólares por unidad. Con dos acciones por cuenta, el aporte rondaría los 254 dólares para cada menor que reciba ambas.

¿Cuándo recibirán las acciones los niños?

La entrega de las acciones no ocurrirá al mismo tiempo. SpaceX prevé transferir su parte a partir de diciembre de 2026, mientras que Musk entregará las acciones personales cuando venza la restricción que le impide transferirlas, prevista para junio de 2027.

El empresario había anunciado en octubre que regalaría una acción de SpaceX a cada niño estadounidense. Con el nuevo anuncio, duplicó su promesa inicial al sumar una acción de la compañía y otra de su propiedad.

La empresa explicó que su contribución se realizará mediante la emisión de nuevas acciones Clase A. Musk, por su parte, aportará acciones que ya posee, por lo que ambos compromisos tienen mecanismos y plazos diferentes.

¿Quiénes pueden recibir las acciones de SpaceX?

La donación anunciada por la empresa está dirigida a las cuentas Trump activas. Estas cuentas son instrumentos de inversión con ventajas fiscales creados para menores de 18 años, que permiten acumular dinero a largo plazo a través de inversiones.

El Departamento del Tesoro completó en octubre la inscripción automática de millones de niños elegibles. Sin embargo, los padres o tutores deben reclamar y activar la cuenta para poder administrarla, consultar su información y gestionar las inversiones.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), pueden tener una cuenta Trump los menores que cuenten con un número válido de Seguro Social y que no cumplan 18 años antes de que termine el año en el que se establece la cuenta.

¿Cómo reclamar una cuenta Trump para un hijo?

Los padres o representantes autorizados pueden reclamar y activar la cuenta del menor a través de la aplicación oficial Trump Accounts o en el portal del programa. El proceso requiere verificar la identidad del adulto y confirmar que tiene autorización para administrar la cuenta del niño.

El IRS explica que la inscripción automática no significa que la cuenta esté lista para ser administrada por la familia. Es necesario completar el proceso de reclamación y activación para acceder a ella.

Además, algunos niños pueden recibir una contribución inicial de 1.000 dólares del gobierno federal, siempre que cumplan los requisitos del programa piloto. Este aporte está dirigido a ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, con un número válido de Seguro Social, y debe solicitarse por separado.

La donación de SpaceX y Musk amplía las contribuciones privadas al programa, que busca incentivar el ahorro y la inversión desde la infancia. No obstante, las acciones representan una inversión cuyo valor puede subir o bajar en el mercado, por lo que el monto anunciado no garantiza que los menores mantengan ese mismo valor en el futuro.