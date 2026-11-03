Problemas para votar en EE. UU.: máquinas fallan y lluvias cambian las urnas

Se han reportado algunas fallas en las urnas. Foto: AFP.

Si hoy saliste a votar en Estados Unidos y encontraste una fila que no avanza, una máquina que rechaza tu boleta o un centro electoral cerrado por inundaciones, no eres el único. Este martes 3 de noviembre, las elecciones de mitad de mandato registran problemas operativos en Nueva York, Florida y Georgia, mientras las autoridades buscan evitar que los contratiempos impidan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.

Las fallas han obligado a utilizar procedimientos alternativos, trasladar centros de votación y revisar boletas. La preocupación es que los retrasos desanimen a los electores justo cuando se disputa el control del Congreso.

Nueva York: máquinas de votación rechazan boletas en Westchester

Uno de los problemas más llamativos ocurre en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York. Desde que abrieron las urnas a las 6:00 de la mañana, numerosos escáneres dejaron de aceptar las papeletas de los votantes.

De acuerdo con CBS News, las autoridades pidieron a las personas que no abandonaran las filas y continuaran llenando sus boletas de papel. Los documentos se están colocando en bolsas de seguridad para contabilizarlos mediante los procedimientos electorales correspondientes.

Reportan falla masiva en máquinas de votación en Westchester, Nueva York



Las máquinas de votación en el condado de Westchester, Nueva York, presentaron fallas técnicas que detuvieron el funcionamiento de los escáneres a pocas horas de iniciar la jornada electoral. La Junta… pic.twitter.com/MGKHYkXlHN — NX Noticias (@NXNoticias) November 3, 2026

La falla tiene especial relevancia porque Westchester forma parte del distrito congresional 17, donde el republicano Mike Lawler busca conservar su escaño frente a la demócrata Cait Conley.

Ambos candidatos pidieron a los electores que siguieran participando. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también informó que su oficina está pendiente de la situación.

El origen del problema todavía no estaba confirmado en los primeros reportes. Sin embargo, las autoridades insistieron en un punto: los votos elegibles serán contabilizados, aunque las máquinas no puedan procesarlos de inmediato.

Florida: las inundaciones obligan a cambiar centros de votación

En Florida, el problema no está solamente en las máquinas. Las fuertes lluvias también han complicado el acceso a las urnas.

CBS News informó que el gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia en siete condados: Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie. Las inundaciones y las carreteras afectadas obligaron a los funcionarios electorales a buscar ubicaciones alternativas.

El impacto llegó a Broward. Según las autoridades del condado, el centro Paradise Village Clubhouse, en Davie, tuvo que cerrar por inundaciones y trasladar la votación a Tree Tops Park.

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias obligan a trasladar una veintena de centros de votación en al menos ocho condados de Florida durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. https://t.co/RZveM2k4On pic.twitter.com/nglv8GOy7e — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 3, 2026

Si te corresponde votar en el precinto T018, debes acudir a la nueva ubicación: Tree Tops Park, 3900 SW 100th Avenue, Davie, Florida.

El Supervisor Electoral de Broward publicó el cambio y habilitó información para consultar el centro de votación correspondiente.

Georgia también reporta problemas con máquinas electorales

Los inconvenientes no terminan en Nueva York y Florida. En el condado de Fulton, Georgia, las autoridades reportaron dos fallas en centros de votación que afectaron aproximadamente mil boletas emitidas durante la votación anticipada.

Boleta electoral en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Según la cobertura en vivo de CBS News, uno de los lugares registró atascos constantes de papel, mientras que otro tuvo problemas eléctricos que generaron dudas sobre la integridad de los datos.

Los funcionarios anunciaron que buscarían volver a escanear las boletas afectadas bajo supervisión pública.

Este procedimiento es importante porque permite revisar los documentos físicos y comprobar que los votos queden registrados correctamente.

¿Qué debes hacer si falla una máquina o cambian tu centro de votación?

Si todavía no has votado y encuentras problemas en tu lugar asignado, no asumas que perdiste tu oportunidad.

Esto es lo que puedes hacer:

Si el escáner rechaza tu boleta: pregunta al trabajador electoral cuál es el procedimiento alternativo. En Westchester se están utilizando mecanismos seguros para guardar las papeletas

pregunta al trabajador electoral cuál es el procedimiento alternativo. En Westchester se están utilizando mecanismos seguros para guardar las papeletas Si tu centro está inundado o cerrado: verifica si las autoridades trasladaron tu precinto a otra ubicación

verifica si las autoridades trasladaron tu precinto a otra ubicación Si hay retrasos: pregunta si puedes permanecer en la fila y cómo se contabilizará tu voto

pregunta si puedes permanecer en la fila y cómo se contabilizará tu voto Si tienes dudas sobre tu registro: consulta a la oficina electoral de tu condado antes de trasladarte a otro centro

La página de Vote.gov permite localizar las autoridades electorales correspondientes y consultar información oficial sobre el proceso.

Las fallas electorales no significan que los votos se hayan perdido

Hay algo que conviene dejar claro: un escáner descompuesto, una interrupción eléctrica o un centro inundado no demuestran por sí solos que exista fraude ni que los votos hayan desaparecido.

Las autoridades electorales tienen procedimientos para manejar boletas que no pueden procesarse inmediatamente y para trasladar centros cuando las condiciones representan un riesgo.

Lo que sí preocupa es el efecto que estos incidentes pueden tener entre los ciudadanos. Después de semanas de tensión política y acusaciones sobre la seguridad electoral, cualquier falla puede alimentar sospechas y desconfianza.

Por eso, si todavía tienes pendiente tu voto, revisa la información de tu condado y no te quedes con lo que circula en redes sociales. Una máquina puede fallar y una carretera puede quedar bajo el agua, pero eso no debería convertirse en una razón para que pierdas la oportunidad de hacer escuchar tu voz.

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