California: el plan que Newsom pide tener listo ante ICE

Newsom recomendó consultar con un abogado de inmigración. Foto: AFP

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a las familias de California preparar un plan para protegerse antes de que ocurra una emergencia migratoria, en un llamado que hizo ante el aumento de reportes sobre la presencia de agentes federales de inmigración, como los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en algunas comunidades del estado, de acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador.

El mensaje combina consejos prácticos con un recordatorio de los derechos constitucionales que, según el gobernador, tienen todos los californianos. “Ningún Presidente está por encima de nuestra Constitución. Todos tenemos derechos”, sostuvo Newsom, quien recordó además que la policía estatal y local de California no actúa como agente de inmigración, porque la ley del estado limita su participación en esas tareas.

El plan arranca con decisiones sencillas que se toman en casa, como quién recogerá a los niños o qué número debe conocer la familia para encontrar a un ser querido detenido. Otras piezas, como contar con un abogado que tenga un formulario firmado de antemano o saber qué hacer cuando un agente llega a la puerta con una orden, piden más detalle, porque en esos momentos se ponen en juego derechos concretos.

¿Qué debe incluir el plan familiar que recomienda California?

De acuerdo con el comunicado, se plantea el plan como una serie de acuerdos que conviene dejar listos con calma, pensados para que nadie en casa se quede sin saber qué hacer si un padre u otro adulto es detenido. Estos son los pasos que propone el estado se encuentran:

Identificar contactos de emergencia a los que la familia pueda recurrir

Acordar quién cuidará a los niños u otros dependientes si un padre o un adulto de la casa es detenido

Guardar documentos importantes y números de teléfono en un lugar seguro

Memorizar el número de inmigración, conocido como número A, y compartirlo con los familiares, en el caso de quienes tienen uno

Las autoridades migratorias asignan ese número a los inmigrantes que no son ciudadanos, y el número A ayuda a la familia a localizar a una persona si es detenida. Es uno de los datos con los que se puede buscar a un familiar detenido por ICE, así que tenerlo anotado y a la mano facilita esa búsqueda.

¿Cómo cuidar a los hijos?

Para el cuidado de los hijos, la ley de California ofrece herramientas vigentes desde el 1 de enero de 2026. Según un boletín de la Procuraduría General de California, un adulto puede firmar una declaración jurada de cuidador que le permite inscribir al niño en la escuela y autorizar parte de su atención médica, sin notario ni firma de un juez. Los padres también pueden nombrar a una persona de confianza para que un tribunal la designe tutora conjunta si una acción migratoria les impide cuidar temporalmente a sus hijos.

Las escuelas, por su parte, deben seguir primero las instrucciones que los padres dejaron en sus contactos de emergencia cuando ninguno de ellos puede hacerse cargo del alumno. Por eso tener esos datos al día es una de las formas más sencillas de proteger a los hijos de un padre detenido por ICE mientras ellos están en la escuela.

¿Por qué conviene tener firmado un formulario G-28?

Newsom también recomendó a quienes temen ser arrestados consultar con un abogado de inmigración y tener firmado de antemano un formulario G-28. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), con ese documento un abogado o un representante acreditado demuestra que está autorizado para representar a una persona en un trámite migratorio ante esa agencia.

Contar con ese formulario antes de cualquier detención significa que la persona tiene un representante identificado desde el principio, y la familia no tiene que buscar defensa a contrarreloj. La previsión pesa porque, en casos de inmigración, el gobierno no está obligado a dar un abogado a quien ICE detiene, a diferencia de un arresto penal, donde sí existe el defensor público.

El gobernador también advirtió que la asesoría debe venir solo de un abogado de inmigración calificado o de un proveedor de servicios legales acreditado, y pide desconfiar de quien prometa resultados garantizados o cobre por servicios que no está autorizado a prestar. California invierte en servicios legales de inmigración que se ofrecen a través de organizaciones sin fines de lucro, y el comunicado insiste en no firmar documentos que no se entiendan o que no se hayan revisado con un abogado.

Palabras del gobernador de California, Gavin Newsom. 🎤🇺🇸

Un mensaje claro y directo para su pueblo. 💬💙 pic.twitter.com/Vxymk1o4g2 — José Gregorio (@JosGregoriwi) October 5, 2026

¿Qué diferencia hay entre una orden de un juez y una orden de ICE?

Si los agentes llegan a un domicilio, la persona generalmente no tiene que abrir la puerta, y el gobernador recomienda pedir que muestren una orden judicial. El comunicado aclara que una orden firmada por un juez es distinta de una orden administrativa emitida por las autoridades de inmigración, y advierte que no hay que abrir solo porque un agente asegure que tiene una orden judicial.

Una orden judicial la emite un juez o un magistrado de una corte federal de distrito, después de considerar que existe causa probable. En cambio, la llamada orden de ICE, en los formularios I-200 o I-205, puede firmarla cualquier oficial de inmigración autorizado, sin que intervenga un juez, así que revisar quién firma el documento es la forma más directa de saber de cuál de las dos se trata.

Frente a un agente, la persona conserva otros derechos que el comunicado enumera y que coinciden con los pasos a seguir cuando ICE toca la puerta de una casa.

Guardar silencio, por ejemplo con la frase “Prefiero guardar silencio”, y pedir hablar con un abogado

No responder preguntas sobre el lugar de nacimiento, el estatus migratorio o la forma en que se entró al país

Negarse a un registro con la frase “No doy mi consentimiento para que se realice un registro”, sin oponer resistencia física si el agente lo hace de todos modos

No mentir ni entregar documentos falsos

Fuera de casa, la recomendación es no correr y mantener una distancia segura si hay agentes federales cerca, ya que huir puede aumentar el riesgo de que ICE detenga a la persona. La Primera Enmienda ampara a quien quiera observar y documentar de forma pacífica estas actividades donde la ley lo permita, siempre que no amenace, agreda, obstruya ni interfiera con los agentes.

¿Qué protecciones hay en escuelas y hospitales públicos?

Newsom firmó en septiembre de 2025 un paquete de leyes que, según el comunicado de esa firma, protege a estudiantes y pacientes. Con la ley AB 49, las escuelas no pueden dejar entrar a agentes de inmigración a sus áreas no públicas sin una orden judicial, un citatorio judicial o una orden de un tribunal, y la información de los alumnos queda resguardada bajo esa misma exigencia. La ley SB 98 obliga además a las escuelas a avisar a padres, maestros y personal cuando se confirme una operación migratoria en el plantel, sin revelar datos personales.

En el caso de la salud, la ley SB 81 cierra las salas de urgencias y otras áreas no públicas de los centros de salud que reciben fondos públicos a los agentes de inmigración que no presenten una orden judicial o de un tribunal. La misma ley establece que los datos migratorios de un paciente se protegen como información médica, y la ley federal garantiza la atención de emergencia a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio.

El alcance de estas leyes llega hasta lo que escuelas y hospitales pueden permitir dentro de sus instalaciones, sin tocar la autoridad federal de ICE. El propio gobierno estatal reconoce que California no puede dictar la política migratoria federal, aunque sí fijar reglas sobre sus propiedades, recursos e instituciones, la misma base sobre la que se firmaron en septiembre de 2026 nuevas restricciones para las operaciones de ICE en California.

¿Cómo denunciar abusos de agentes federales en California?

Quien crea haber visto una conducta posiblemente ilegal de un agente federal puede reportarla en el portal de la Procuraduría General de California, en oag.ca.gov/reportmisconduct, que recibe información, fotos y videos. El formulario cubre a agentes de ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a soldados de la Guardia Nacional federalizada, y pone como ejemplos de posibles abusos los siguientes.

Uso excesivo de la fuerza

Registros o arrestos sin orden

Detenciones injustificadas o malas condiciones de detención, incluida la falta de acceso a un abogado

Interferencia con el voto y otras violaciones a los derechos civiles

La denuncia puede hacerse de forma anónima o con datos de contacto, por si la oficina necesita confirmar información. El formulario acepta hasta cinco fotos, y los videos se comparten con un enlace a YouTube u otra red social, con una configuración de privacidad que permita verlos.

Presentar una queja no garantiza que la Procuraduría tome acción, y la oficina tampoco puede dar asesoría legal a particulares. Ante un delito en curso o una persona en peligro inmediato, la vía sigue siendo el 911. “California defenderá a nuestras comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales”, afirmó Newsom en su mensaje.

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