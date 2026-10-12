El Seguro Social podría pagar hasta 5 mil 362 dólares al mes en 2027: quiénes califican

COLA del Seguro Social 2027. Foto: Envato.

Recibir más de 5 mil dólares al mes del Seguro Social parece una posibilidad lejana para muchos jubilados en Estados Unidos, pero existe un grupo de trabajadores que puede aspirar a esa cantidad. La cifra de 5 mil 362 dólares para 2027 es una proyección, no un pago confirmado: dependerá del Ajuste por Costo de Vida (COLA) y de las reglas que determinan el beneficio máximo.

La diferencia es importante. No basta con haber trabajado durante décadas para recibir el cheque más alto de jubilación. También cuentan cuánto ganaste durante tu vida laboral y a qué edad solicitaste los beneficios.

¿Por qué el Seguro Social podría pagar 5 mil 362 al mes en 2027?

La Administración del Seguro Social (SSA) actualiza cada año los beneficios para compensar, al menos parcialmente, el impacto de la inflación. Este ajuste se conoce como COLA y se calcula a partir de los cambios en el índice de precios al consumidor.

Las proyecciones apuntaban a un aumento del 3.5% para 2027, según estimaciones de The Senior Citizens League. Si ese porcentaje se aplicara al beneficio máximo de 5 mil 181 dólares mensuales establecido para quienes se jubilan a los 70 años en 2026, el resultado sería de aproximadamente 5mil 362 dólares al mes.

Sin embargo, hay una precisión que no conviene pasar por alto: al 12 de octubre de 2026, la SSA todavía no había anunciado oficialmente el COLA de 2027. Además, el beneficio máximo depende de otros parámetros del programa. Por eso, los $5,362 deben tratarse como una estimación, no como una cantidad garantizada.

La SSA explica en su guía oficial sobre el beneficio máximo de jubilación que el monto cambia según el año en que una persona se jubile y la edad a la que comience a recibir los pagos.

¿Qué requisitos debes cumplir para recibir el pago máximo del Seguro Social?

Para aspirar al beneficio máximo de jubilación, no alcanza con cumplir la edad mínima para retirarse. La SSA utiliza el historial de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social para calcular cuánto le corresponde a cada trabajador.

Estos son los factores fundamentales:

Tener al menos 35 años de ingresos laborales computables. La SSA utiliza los 35 años con mayores ingresos para calcular el beneficio. Si trabajaste menos tiempo, los años sin ingresos pueden reducir el promedio

La SSA utiliza los 35 años con mayores ingresos para calcular el beneficio. Si trabajaste menos tiempo, los años sin ingresos pueden reducir el promedio Haber ganado el máximo sujeto a impuestos durante esos años. Para aspirar al pago máximo, el trabajador debe haber tenido ingresos iguales o superiores al límite salarial imponible del Seguro Social durante cada uno de los 35 años considerados. Ganar más que ese límite no aumenta el beneficio por encima de lo permitido

Para aspirar al pago máximo, el trabajador debe haber tenido ingresos iguales o superiores al límite salarial imponible del Seguro Social durante cada uno de los 35 años considerados. Ganar más que ese límite no aumenta el beneficio por encima de lo permitido Retrasar la solicitud hasta los 70 años. Para alcanzar el máximo ilustrado por la SSA en 2026, el trabajador debe haber acumulado los ingresos requeridos y esperar hasta esa edad para solicitar la jubilación

En 2026, el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social es de 184 mil 500. Esa cantidad puede cambiar en 2027.

La propia SSA ofrece un ejemplo útil: un trabajador que haya ganado el máximo imponible desde los 22 años y solicite la jubilación en 2026 podría recibir hasta $4,152 mensuales si se retira a la edad plena de jubilación, 2 mil 969 si comienza a los 62 años o 5 mil 181 si espera hasta los 70.

Son cantidades máximas bajo condiciones específicas, no pagos que recibirá automáticamente cualquier persona de esas edades.

¿Qué pasa si solicitas el Seguro Social antes de los 70 años?

La edad de solicitud puede marcar una diferencia considerable en el dinero que recibes cada mes. Si comienzas a cobrar a los 62 años, el beneficio de jubilación suele ser menor que si esperas hasta la edad plena de jubilación. Retrasar la solicitud después de esa edad puede generar créditos por jubilación diferida hasta los 70 años.

Eso no significa que esperar siempre sea la mejor decisión. La salud, la necesidad de ingresos inmediatos, la situación familiar y los años que una persona espera vivir durante la jubilación también influyen.

Administración del Seguro Social. Foto: Shutterstock.

Para algunos trabajadores, esperar puede aumentar el cheque mensual. Para otros, comenzar antes puede tener sentido financiero.

¿Cómo saber cuánto dinero te pagaría el Seguro Social en 2027?

Si quieres calcular cuánto podrías recibir, no tomes los 5 mil 362 como referencia automática para tu presupuesto. Consulta tu historial de ingresos y tu estimación personal en my Social Security, el portal oficial de la SSA.

La herramienta permite revisar los beneficios estimados según distintas edades de jubilación. Cuando se anuncie el COLA de 2027, podrás conocer el ajuste aplicable a tu situación.

El dato que realmente importa no es solo cuánto podría pagar el Seguro Social, sino cuánto te corresponde según tu historial laboral. Un cheque de más de 5 mil 300 mensuales es posible bajo condiciones muy exigentes; para la mayoría de los jubilados, el beneficio será diferente.

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