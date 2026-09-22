De Fuerza Regida a Los Tigres del Norte: los artistas mexicanos que tocan en EE. UU. este octubre

Fuerza Regida se presentará en octubre en siete estados. Foto: Kevin Winter / AFP

Los artistas mexicanos tendrán una amplia agenda musical en octubre, en distintas fechas y ciudades de Estados Unidos.

Desde los corridos y el sonido urbano de Fuerza Regida hasta el norteño de Los Tigres del Norte y otras agrupaciones como Los Tucanes de Tijuana, Duelo, Los Parras y Los Palominos.

Según los calendarios oficiales de cada artista o banda, Texas, Illinois y California serán los estados con mayor actividad musical. Sin embargo, también habrá presentaciones en Nueva York, Colorado, Nuevo México, Carolina del Norte, Georgia, Alabama y Utah.

¿Qué artistas mexicanos tocan en EE. UU. este octubre?

Fuerza Regida

El grupo originario de San Bernardino, California, será uno de los nombres con mayor presencia durante octubre gracias a la segunda etapa de su gira “This Is Our Dream Tour 2026”.

La agenda confirmada incluye:

3 y 4 de octubre: Tinley Park, Illinois, en Credit Union 1 Amphitheatre

8 y 9 de octubre: Charlotte, Carolina del Norte, en Truliant Amphitheater

10 y 11 de octubre: Atlanta, Georgia, en Lakewood Amphitheatre

13 de octubre: Birmingham, Alabama, en Coca-Cola Amphitheater

17 de octubre: Albuquerque, Nuevo México, en First Financial Credit Union Amphitheater

23 de octubre: Wheatland, California, en Toyota Amphitheatre

24 y 25 de octubre: Bakersfield, California, en Dignity Health Arena

27 y 28 de octubre: Fresno, California, en Save Mart Center

31 de octubre: West Valley City, Utah, en Maverik Center

Los calendarios de Ticketmaster y Live Nation confirman estas fechas, aunque los horarios y la disponibilidad de entradas pueden cambiar.

Los Tigres del Norte

Estos veteranos del norteño también tendrán una parada en el área de Houston. Actuarán el 10 de octubre en el Smart Financial Centre de Sugar Land, Texas, a las 8:00 pm (CT).

Su presentación en Sugar Land será una de las fechas relevantes para el público mexicano y latino del área metropolitana de Houston, uno de los mercados más importantes para el género.

Los Tucanes de Tijuana

El grupo se presentará el 24 de octubre en el National Western Complex de Denver, Colorado, a las 7:00 pm (MDT). La propia página oficial de Los Tucanes de Tijuana incluye esa fecha en su calendario de conciertos de 2026.

Esta agrupación comenzó su trayectoria en 1987 y tiene como una de sus figuras principales a Mario Quintero Lara. Su repertorio incluye corridos y canciones norteñas.

Grupo Duelo, Lupillo Rivera y Alicia Villarreal, todos en Chicago

Grupo Duelo llegará al Rosemont Theatre el 17 de octubre, como parte de su “Gravedad Tour 2026”. El concierto está programado para las 8:00 pm (ET).

Por su parte, Lupillo Rivera, que este año se comprometió con Taína Pimentel, encabezará el “90’s Corridos Tour” el 24 de octubre, también en Rosemont Theatre. El espectáculo contará con Voces del Rancho y El As de la Sierra como parte del cartel.

La agenda musical de Chicago incluye además a Alicia Villarreal, que pronto se convertirá en abuela. Llegará con su “Bendita Locura Tour”, el 29 de octubre, al Auditorium Theatre de Chicago. La presentación también será a las 8:00 pm (ET).

Elias Medina

El cantautor de Monterrey tiene programada una presentación el 8 de octubre en HK Hall, Nueva York, a las 7:00 pm (ET), de acuerdo con Apple Music.

Otros conciertos

2 de octubre: Montez de Durango y Patrulla 81 — Escapade 2001 (Houston)

9 de octubre: Chuy Lizárraga y Su Banda Tierra Sinaloense + Julio Preciado — Sugar Land (Houston)

9 de octubre: Los Parras — Arena Theatre (Houston)

11 de octubre: Grupo Exterminador — Garibaldi (Houston)

17 de octubre: Los Palominos — Arena Theatre (Houston)

18 de octubre: Línea Personal — 713 Music Hall (Houston)

25 de octubre: Los Farmerz y Tito Torbellino Jr. — Por confirmar

29 de octubre Edgar Alejandro — Por confirmar

2 de octubre: Impostores de Nuevo León — Arlington Backyard (Dallas)

9 de octubre: Grupo Exterminador — Arlington Backyard (Dallas)

10 de octubre: Los Parras — Texas Trust CU Theatre (Dallas)

16 y 17 de octubre: La Leyenda — Por confirmar

24 de octubre: Los Farmerz y Tito Torbellino Jr. — Por confirmar

31 de octubre: Edgardo Núñez — Por confirmar

Para los seguidores de estos artistas, la principal recomendación es comprobar siempre el calendario del recinto o del vendedor oficial antes de desplazarse al lugar. Algunos conciertos pueden cambiar de sede a última hora y conviene confirmar.

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