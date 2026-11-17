Estudiantes no tendrán que pedir una prorroga. Foto: AFP

Un juez federal anuló por completo la regla del gobierno de Trump que buscaba limitar a un máximo de 4 años la estancia de los estudiantes internacionales con visa F-1 y de los visitantes de intercambio con visa J-1, y que los obligaría a pedir una prórroga para quedarse más tiempo, de acuerdo con la orden judicial emitida el 16 de noviembre de 2026. Con esa decisión se mantiene la llamada “duración de estatus”, el esquema que rige desde hace décadas para estos estudiantes.

La duración de estatus permite que un estudiante extranjero permanezca en EE. UU. mientras siga inscrito y cumpla las condiciones de su visa, sin una fecha fija de salida. Por eso, una carrera que se alarga o un posgrado que sigue a la licenciatura no obligan a pedir permiso al gobierno. La regla anulada nunca llegó a aplicarse, pues el mismo juez la había frenado en septiembre, un día antes de su entrada en vigor.

Para miles de estudiantes, el beneficio inmediato es que no tienen que hacer ningún trámite nuevo. Sin embargo, el caso todavía no se cierra del todo, ya que el gobierno conserva la opción de llevar el fallo a una corte de apelaciones.

¿Qué decidió el juez sobre la “duración de estatus”?

El juez F. Dennis Saylor IV, de la corte federal de distrito de Massachusetts, resolvió el caso a favor de una coalición de asociaciones de educación superior y sindicatos, según la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, una de las organizaciones demandantes. El juez no se limitó a pausar la regla, sino que la anuló en su totalidad, y rechazó la petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de devolverla a la agencia para corregirla.

Entre sus razones, concluyó que el DHS no pesó bien los costos frente a los beneficios, que sus argumentos sobre fraude y seguridad nacional no justificaban la medida y que no consideró opciones menos pesadas, como reforzar SEVIS, el sistema de seguimiento de estudiantes que ya existe. Además, determinó que los límites a los cambios de carrera y de escuela rebasaban la autoridad que la ley le da al DHS, y escribió que la ley “simplemente no le da al DHS una autoridad tan amplia y abierta para debilitar el programa de visas F-1”.

¿Qué habría cambiado para estudiantes F-1, J-1 y periodistas con visa I?

La medida que se cayó era amplia. Se trata de la regla que el DHS publicó en julio para eliminar la duración de estatus, que según el Registro Federal debía entrar en vigor el 15 de septiembre de 2026 y modificaba varias reglas del día a día de estos visitantes. Entre los cambios principales estaban los siguientes.

Estancia con fecha fija para estudiantes F-1 y visitantes J-1, ligada a la duración de su programa y con un máximo de 4 años

para estudiantes F-1 y visitantes J-1, ligada a la duración de su programa y con un máximo de 4 años Prórroga obligatoria ante USCIS para quien necesitara más tiempo, con posible toma de datos biométricos

para quien necesitara más tiempo, con posible toma de datos biométricos Un plazo más corto para salir del país al terminar los estudios o el entrenamiento práctico, que bajaba de 60 a 30 días

Un tope total de 24 meses para quienes estudian cursos de inglés

Restricciones para cambiar de programa o de escuela, sobre todo en el posgrado

Para los periodistas extranjeros con visa I, una estancia hasta terminar su asignación, con un máximo de 240 días

Para justificar la regla, el DHS argumentó que la duración de estatus le daba pocos momentos para verificar que los estudiantes cumplieran sus condiciones. También citó esquemas en los que escuelas reportaban como inscritos a estudiantes que no asistían, fraudes en los permisos de trabajo para estudiantes y más de 2 mil 100 personas que entraron con visa F-1 entre 2000 y 2010 y seguían con ese estatus activo.

Los estudiantes no tienen que pedir prórroga por ahora

Como la orden anuló la regla por completo y no suspendió los efectos de esa anulación, los estudiantes F-1, los visitantes J-1 y los periodistas con visa I siguen bajo las reglas de siempre. En la práctica, nadie tiene que presentar una solicitud de prórroga solo por llevar cierto tiempo en el país, mientras mantenga su estatus.

Así, la visa F-1, la más usada por estudiantes internacionales, sigue funcionando como antes. Un estudiante conserva su estancia mientras esté inscrito de tiempo completo y su formulario I-20 siga vigente, y al terminar sus estudios mantiene el plazo de 60 días para salir del país o cambiar de estatus, en lugar de los 30 días que proponía la regla.

Lo mismo aplica para quienes trabajan con el permiso de trabajo para estudiantes conocido como OPT, que con la regla habrían tenido que pedir prórrogas a USCIS después de un periodo de transición. Con el fallo, esa obligación desaparece, aunque el resto de las condiciones del permiso no cambia.

¿Puede el gobierno apelar y qué pasaría entonces?

El gobierno ya había apelado la suspensión que el juez dictó en septiembre. Según NAFSA, la asociación de educadores internacionales que forma parte de la demanda, el DHS presentó esa apelación el 30 de septiembre ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que el 13 de noviembre aceptó pausarla durante 30 días.

Con el fallo definitivo, esa primera apelación podría quedar sin efecto, porque la decisión de noviembre reemplazó a la suspensión de septiembre. Aun así, el gobierno puede apelar por separado el fallo final y pedir que se suspendan sus efectos mientras se revisa el caso, aunque hasta el 17 de noviembre no se conocía una respuesta pública del DHS.

Si una corte de apelaciones suspendiera o revirtiera la decisión, la regla podría volver a aplicarse. Mientras eso no ocurra, la duración de estatus seguirá vigente en todo el país.

¿Qué conviene consultar con la oficina de estudiantes internacionales?

Aunque el fallo no exige ningún trámite, cada escuela cuenta con un funcionario designado para los temas migratorios de sus estudiantes, que es la persona indicada para resolver dudas sobre el caso. Antes de tomar decisiones importantes, conviene revisar con esa oficina algunos puntos.

Que el registro en SEVIS esté activo y que el I-20 o el DS-2019 muestre la fecha correcta de fin del programa

Que el registro de entrada al país, conocido como I-94, diga “D/S”, la marca de la duración de estatus

Cómo afecta un cambio de carrera, de escuela o de nivel de estudios antes de hacerlo

Si hay algún aviso nuevo en caso de que el gobierno apele

Ninguno de estos pasos responde a una obligación nueva, sino a una precaución mientras el caso siga abierto. Por eso, las dudas sobre una situación particular, como un programa que se alargó o un viaje fuera de EE. UU., se resuelven mejor con la oficina de la escuela o con un abogado de inmigración.

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