La NSA utiliza su red interna para información clasificada. Foto: Shutterstock

La red de alta seguridad NSANet, que pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para sus comunicaciones internas, sufrió una caída tecnológica y se encuentra fuera de servicio.

Según reportes de medios, la cadena CNN fue la primera en informar sobre una “interrupción intermitente”, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con Fox News, el personal de la NSA utiliza esta red interna para comunicar información clasificada. Las fuentes mencionadas en los reportes también aclararon que, hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ciberataque.

Pese a la interrupción en la red, la NSA no ha perdido capacidades de comunicación críticas y cuenta con instalaciones de respaldo para mantener sus operaciones, añadió uno de los informantes. Aunque no se ha confirmado la causa exacta, la falla parece ser de naturaleza técnica, reiteró.

NSANet permite que cada uno de sus empleados y el personal autorizado intercambien información sensible de forma segura y dentro de la institución con otras dependencias gubernamentales. En este sentido, opera bajo estándares de clasificación de nivel “Top Secret/SCI (Información Compartimentada Sensible)”.

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