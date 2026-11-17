La restricción de vuelos todavía se mantiene en algunos aeropuertos. Foto: Envato

Los viajeros que preparan sus vuelos para las fiestas de 2026 tienen un antecedente reciente: la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) el 13 de noviembre, que provocó cancelaciones y retrasos en United. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) explicó que la medida respondió a interrupciones intermitentes de telecomunicaciones que afectaban la estabilidad de los sistemas de comunicación y radar del control aéreo.

La restricción se levantó esa misma noche, pero la recuperación de las operaciones tomó más tiempo. En sus actualizaciones oficiales sobre la suspensión de despegues, United advirtió que algunos vuelos todavía podían sufrir modificaciones mientras reorganizaba aviones y tripulaciones.

Vuelos de Thanksgiving y Navidad: dónde revisar retrasos y cancelaciones

Antes de dirigirte al aeropuerto, comprueba tu itinerario en la aplicación de United o en su herramienta oficial para consultar el estado del vuelo. Esa fue una de las recomendaciones de la compañía a los pasajeros afectados por la interrupción de la FAA.

También revisa la página de alertas de viaje de United, donde la aerolínea publica avisos operativos y condiciones especiales para modificar reservas. Que se reanuden las operaciones generales no significa que todos los vuelos recuperen de inmediato sus horarios originales.

United prevé transportar a más de 6.6 millones de clientes durante su periodo de Thanksgiving, del 19 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, según su anuncio previo a la temporada de viajes. La estimación corresponde únicamente a esa aerolínea y a esas fechas, no al conjunto de los viajes de Navidad y Año Nuevo.

Cambios de vuelos en United: qué revisar antes de modificar tu reserva

Las exenciones especiales no cubren automáticamente todos los viajes de fin de año. En cada alerta de United, revisa las fechas originales de vuelo, cuándo debiste comprar el boleto y hasta qué día puedes reprogramar. También pueden existir condiciones sobre la cabina y las ciudades de origen y destino.

Por ejemplo, la exención anunciada por la interrupción del control aéreo contemplaba viajes originales del 13 al 15 de noviembre de 2026 y boletos comprados a más tardar el 12 de noviembre. Permitía cambios sin cargo ni diferencia de tarifa bajo requisitos específicos; no constituía una autorización general para modificar vuelos de diciembre.

Si tu vuelo resulta afectado, la guía de United sobre vuelos demorados o cancelados explica cómo consultar las alternativas de viaje, cancelación y reembolso. Puedes revisar las opciones en la aplicación, el sitio web, el centro de atención o con un agente en el aeropuerto antes de aceptar una nueva reserva.

Reembolsos de vuelos cancelados: cuándo puedes recuperar tu dinero

Las reglas de reembolso del DOT establecen que, si una aerolínea cancela o modifica significativamente tu vuelo y rechazas el transporte alternativo y los créditos ofrecidos, corresponde devolver el dinero. Esta protección se aplica a vuelos hacia, desde y dentro de Estados Unidos.

Entre los cambios significativos están los adelantos de salida o retrasos de llegada de al menos tres horas en vuelos nacionales y seis horas en internacionales, además de otras modificaciones, como un cambio de aeropuerto o más conexiones. La política de reembolsos de United en español aclara que, si aceptas la alternativa y viajas en el vuelo demorado o reprogramado, no corresponde reembolsar el boleto por esa interrupción.

Cuando procede la devolución, el DOT exige un reembolso automático al método de pago original: siete días hábiles para compras con tarjeta de crédito y 20 días naturales para otros medios de pago. No estás obligado a aceptar un crédito de viaje en lugar del dinero.

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