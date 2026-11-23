Meza Flores fue detenido en Guasave, Sinaloa. Foto: AFP

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, coloca a uno de los presuntos líderes del Cartel de Sinaloa frente a una acusación federal en Estados Unidos que incluye narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. El Departamento de Justicia informó que la detención ocurrió el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante una operación del Ejército mexicano apoyada por una investigación de la Homeland Security Task Force.

Para Washington, la operación tiene un doble significado: representa la captura de uno de los fugitivos más buscados por el FBI y refuerza la estrategia de tratar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El caso podría terminar con una condena de cadena perpetua o, si el tribunal lo determina, con la pena de muerte.

El gobierno estadounidense presenta la operación como parte de un esfuerzo bilateral para desmantelar redes de tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia que, según sus autoridades, afectan a comunidades estadounidenses.

El fiscal general, Todd Blanche, describió la captura como el resultado de un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos. También expresó condolencias por los soldados de élite que murieron durante la operación.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la detención demuestra el alcance de la Homeland Security Task Force. Según él, la operación busca enviar un mensaje de que los líderes de los cárteles no pueden esconderse detrás de fronteras, dinero o brutalidad.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores?

Meza Flores, de 44 años y originario de Sonora, es señalado por las autoridades estadounidenses como un presunto líder del Cartel de Sinaloa y de la organización criminal transnacional Meza-Flores. El Departamento de Estado lo identifica como el jefe de un grupo armado que habría operado en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

El gobierno de EE. UU. lo incluía en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. El Departamento de Estado mantenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Las autoridades aseguran que Meza Flores habría dirigido una red dedicada al tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de violencia para controlar territorio. Estas afirmaciones forman parte de la acusación federal y aún deben ser probadas en corte.

¿Por qué EE. UU. habla de terrorismo?

El Departamento de Justicia acusó a Meza Flores de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista y de narcoterrorismo. Estos cargos se suman a imputaciones por liderar una empresa criminal continua, traficar cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo hacia EE. UU., lavar dinero y usar armas de fuego.

La acusación se basa en la designación del Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado en febrero de 2025. Esa clasificación permite al gobierno estadounidense aplicar herramientas adicionales contra la organización y las personas vinculadas a ella.

El Departamento de Estado sostiene que la organización Meza-Flores habría utilizado secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para controlar rutas, laboratorios y zonas de producción. También señala que el grupo habría empleado aviones, embarcaciones y tractomulas para mover drogas hacia Estados Unidos.

¿Por qué podría enfrentar la pena de muerte?

Si un jurado lo declara culpable de los cargos más graves, Meza Flores podría recibir la pena de muerte o una condena obligatoria de cadena perpetua. El Departamento de Justicia precisó que la acusación de seis cargos incluye delitos que pueden castigarse con la pena capital.

La posible pena de muerte no depende únicamente de la cantidad de drogas atribuida al presunto líder. También está vinculada a los cargos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y uso de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

El caso es procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California y la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia. La División de Seguridad Nacional, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Sección de Casos Capitales también participan en el proceso.

El Cartel de Sinaloa bajo la etiqueta terrorista

El Cartel de Sinaloa fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025. También fue incluido en la lista de terroristas globales especialmente designados bajo la Orden Ejecutiva 13224.

Esa designación permite al gobierno de EE. UU. usar herramientas financieras, sanciones y mecanismos de cooperación internacional contra la organización y sus integrantes. También facilita la persecución de quienes brindan apoyo material a la red.

El Departamento de Estado señala que el Cartel de Sinaloa también es conocido como la Federación Mexicana o el Cartel de Guadalajara. La agencia indica que la organización ha usado corrupción y violencia para sostener sus actividades de tráfico de drogas.

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