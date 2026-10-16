Los Tigres del Norte, Fuerza Regida y más: conciertos de música mexicana en Estados Unidos este fin de semana

Conciertos de música mexicana en Estados Unidos este fin de semana Foto:Cuartoscuro

Si estás buscando conciertos música mexicana en Estados Unidos, los Tigres del Norte tendrán tres conciertos consecutivos en California, mientras Fuerza Regida se presentará en Albuquerque durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2026.

La agenda de conciertos en Estados Unidos este fin de semana también incluye mariachi, música tejana y pop en español. Antes de comprar, conviene distinguir la apertura de puertas del inicio del espectáculo: el Arena Theatre de Houston publica horarios de acceso, mientras que otras fichas, como la de Alicia Villarreal en Stockton, especifican ambos momentos.

¿Qué conciertos de música mexicana hay en Estados Unidos el viernes 16 de octubre?

Los Tigres del Norte en Bakersfield

Los Tigres del Norte se presentarán en el Dignity Health Arena de Bakersfield, California, a las 8:00 p. m. La ficha de venta de AXS confirma el horario de esta primera parada del fin de semana.

Mariachazo en Houston

El Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán compartirán el escenario del Arena Theatre de Houston, Texas, como parte del Mariachazo Tour. El anuncio oficial del recinto señala que las puertas abrirán a las 7:00 pm y la venta de entradas continúa disponible.

Sin Bandera en Nueva York

Sin Bandera tiene programado un concierto en el United Palace de Nueva York a las 8:00 p. m. El espectáculo está anunciado en Live Nation como “Escenas US Tour” y es una alternativa de pop en español dentro de una selección con fuerte presencia de música regional mexicana.

Edgar Alejandro en San Diego

El cantante y compositor mexicano figura en la programación del House of Blues de San Diego, California, para las 7:00 pm y los boletos se pueden adquirir a través de la web de Live Nation.

¿Dónde ver a Fuerza Regida, Los Tigres del Norte y más el sábado 17 de octubre?

Fuerza Regida en Albuquerque

La banda llegará al First Financial Credit Union Amphitheater de Albuquerque, Nuevo México, con “This Is Our Dream Tour 2026”. Live Nation informó que el concierto comenzará a las 8:00 p. m.

Los Tigres del Norte en Anaheim

Los Tigres del Norte se presentarán en el Honda Center de Anaheim, California. La fecha fue confirmada en el anuncio oficial del recinto y el evento iniciará a 8:30 pm.

El Honda Center también informa que el estacionamiento general en los lotes y garajes operados por el recinto está incluido con las entradas del evento. La condición se limita a esos espacios y no se extiende a cualquier estacionamiento cercano a la arena.

Grupo Duelo en Rosemont

Grupo Duelo se presentará en el Rosemont Theatre de Rosemont, Illinois, a las 8:00 pm, como parte del “Gravedad Tour 2026”. El sitio oficial del teatro confirma la actuación y ubica el recinto en 5400 North River Road.

Los Palominos en Houston

Los Palominos llegarán al Arena Theatre de Houston con su “35th Arena & Theatre Tour”. La página oficial del espectáculo confirma que las puertas abrirán a las 7:00 pm. El anuncio presenta la actuación como parte de la celebración de sus 35 años de música tejana.

Alicia Villarreal en Stockton

La icónica cantante de música regional mexicana Alicia Villarreal llevará “Bendita Locura Tour 2026” al Bob Hope Theatre de Stockton, California. De acuerdo con la cartelera de Stockton Live, las puertas abrirán a las 7:00 pm y el concierto comenzará a las 8:00 pm.

¿Qué conciertos de música mexicana en Estados Unidos hay en Fresno y Houston el domingo 18 de octubre?

Los Tigres del Norte en Fresno

Los Tigres del Norte cerrarán la serie de conciertos de The Big Fresno Fair con una actuación en el Paul Paul Theater el 18 de octubre a las 7:00 pm. La organización de la feria advierte que la admisión al recinto ferial es obligatoria y se vende por separado: el boleto del concierto no cubre ese acceso.

Línea Personal en Houston

Línea Personal se presentará en el 713 Music Hall de Houston, Texas, a las 8:00 p. m. El concierto aparece en Live Nation bajo el nombre “TODO Ø NADA”, como una de las opciones para cerrar el fin de semana en la ciudad.

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