Número de Seguro Social para inmigrantes en 2026: cómo tramitarlo tras los cambios de la SSA

La solicitud debe realizarse al contar con la documentación migratoria Foto: Envato

Obtener un primer número de Seguro Social (SSN) cambió para los inmigrantes en Estados Unidos durante 2026.

La Administración del Seguro Social (SSA) dejó de utilizar el proceso integrado conocido como Enumeration Beyond Entry (EBE), que durante años permitió coordinar con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) la emisión del número cuando una persona solicitaba determinados beneficios migratorios.

El cambio significa que la aprobación de un permiso de trabajo ya no resuelve por sí misma el trámite del Seguro Social para quienes no obtuvieron el número mediante el proceso anterior. Los solicitantes deben gestionar la petición directamente con la SSA y presentar la documentación requerida.

La modificación comenzó con la suspensión del proceso automático en marzo de 2025 y quedó formalizada con la nueva edición del Formulario I-765 publicada en enero de 2026, que eliminó la opción para solicitar el SSN junto con la autorización de empleo.

¿Qué cambió con el fin de Enumeration Beyond Entry?

Enumeration Beyond Entry (EBE) era un mecanismo que permitía a USCIS recopilar información durante determinados trámites migratorios y enviarla a la SSA. De esta manera, una persona podía recibir su permiso de trabajo y, posteriormente, su tarjeta de Seguro Social sin tener que iniciar un segundo trámite presencial.

Ese proceso integrado quedó suspendido para los nuevos solicitantes durante 2026. Un análisis publicado por Fragomen el 6 de enero de 2026 señaló que la nueva edición del Formulario I-765 eliminó formalmente la posibilidad de pedir el SSN dentro de la solicitud de autorización de empleo. La firma también indicó que la SSA había dejado de procesar automáticamente esas solicitudes durante la primavera de 2025.

El cambio no significa que los inmigrantes elegibles hayan perdido el derecho a obtener un número de Seguro Social. Lo que cambió es la forma de solicitarlo: la gestión del SSN debe realizarse por separado ante la SSA.

¿Qué debes hacer para solicitar tu primer SSN?

Si recibiste una autorización de empleo y todavía no tienes número de Seguro Social, debes iniciar una solicitud directamente con la SSA.

El proceso comienza con la herramienta de solicitud de la agencia. Dependiendo de la información proporcionada y del tipo de trámite, el sistema determina si la gestión puede avanzar de forma electrónica o si es necesario acudir a una oficina.

La solicitud debe realizarse después de contar con la documentación migratoria necesaria para demostrar la identidad, el estatus migratorio y, cuando corresponda, la autorización para trabajar.

¿Qué documentos necesitas llevar a la SSA?

Los inmigrantes que solicitan un número de Seguro Social por primera vez deben demostrar su identidad y su situación migratoria. La SSA establece requisitos específicos para los solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses.

Entre los documentos que pueden utilizarse se encuentra el Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido como Formulario I-766. También pueden servir otros documentos migratorios, como la tarjeta de residente permanente, dependiendo de la situación de la persona.

Para acreditar la edad, la SSA puede solicitar el certificado de nacimiento. Cuando una persona no tiene ese documento o no puede obtenerlo, la agencia contempla otros documentos, entre ellos un pasaporte extranjero, según las circunstancias.

La agencia señala que, para este tipo de trámite, no acepta fotocopias ni documentos notariados en lugar de los originales o copias certificadas por la autoridad que los emitió.

¿Cómo se agenda la cita para solicitar el Seguro Social?

Una vez iniciada la solicitud, el sistema puede indicar que es necesario acudir personalmente a una oficina de la SSA. En ese caso, el solicitante debe seguir las instrucciones para programar la cita.

La agencia utiliza un sistema de programación que asigna una fecha para completar la gestión presencial. Las instrucciones de 2026 establecen que los solicitantes no ciudadanos que son dirigidos a una oficina tienen 45 días para acudir y completar el proceso después de iniciar determinadas solicitudes en línea.

También es posible comunicarse directamente con la SSA para recibir orientación corresponde y los documentos que deben presentarse.

El número telefónico de la agencia (SSA) es 1-800-772-1213 (oprimir 7 para español).

Cómo saber si la SSA suspendió tus beneficios: revisa tu cuenta my Social Security y las notificaciones oficiales. https://t.co/BAL6UR8I6C pic.twitter.com/yrXXHdcGmI — Uno TV (@UnoNoticias) September 22, 2026

¿Cuánto tarda en llegar la tarjeta del SSN?

El tiempo de entrega comienza a contar una vez que la SSA recibe toda la documentación necesaria y puede verificar la información migratoria.

La agencia señala que, después de una visita a una oficina, la tarjeta debería llegar dentro de dos semanas una vez completada la documentación y verificada la información correspondiente. Si la SSA no puede verificar inmediatamente el documento migratorio con USCIS, el proceso puede extenderse otras dos semanas.

Esto significa que recibir primero el permiso de trabajo y después la tarjeta del Seguro Social puede requerir dos trámites y tiempos de espera diferentes.

La aprobación del EAD no debe confundirse con la emisión del SSN. El Documento de Autorización de Empleo demuestra que una persona tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, mientras que el número de Seguro Social es emitido por la SSA.

¿Qué pasa si ya tienes un permiso de trabajo pero nunca recibiste el SSN?

Si ya tienes un EAD y no recibiste una tarjeta de Seguro Social, debes contactar a la SSA para determinar qué procedimiento corresponde a tu caso.

La agencia recomienda tener a mano el documento de autorización de empleo y los demás documentos de identidad y estatus migratorio necesarios. Si el solicitante debe completar una gestión presencial, la SSA indicará la oficina y los pasos para finalizarla.

En estos casos, no es necesario presentar una nueva solicitud de autorización de empleo ante USCIS únicamente para obtener el SSN. El número se gestiona directamente con la Administración del Seguro Social una vez que la persona cuenta con la documentación necesaria.

El trámite tampoco requiere pagar a un tercero para acelerar la emisión. La solicitud debe realizarse siguiendo las instrucciones oficiales de la SSA.

¿Por qué es importante tener un número de Seguro Social?

El SSN se utiliza para registrar los ingresos de los trabajadores y reportar sus salarios al gobierno federal. También puede ser necesario para diferentes trámites financieros, fiscales y administrativos.

Para los inmigrantes autorizados a trabajar, contar con el número facilita que sus empleadores reporten correctamente sus ingresos y permite mantener el registro correspondiente ante la SSA.

El número de Seguro Social y el permiso de trabajo son documentos diferentes. Tener autorización para trabajar no significa que ambos documentos sean emitidos por la misma agencia. USCIS gestiona la autorización de empleo, mientras que la SSA asigna el SSN.

Por esa razón, los inmigrantes que obtengan una nueva autorización de empleo durante 2026 deben revisar por separado el estado de su número de Seguro Social y no asumir que llegará automáticamente junto con el EAD.

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