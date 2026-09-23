Vives en México y no recibiste tu Seguro Social de EE. UU.: así puedes reclamar el pago

El Seguro Social puede enviarte pagos si vives en el extranjero. Foto: Envato.

Si vives en México y esperabas un pago de jubilación, incapacidad o sobrevivientes del Seguro Social de Estados Unidos, pero el dinero no llegó, hay una oficina que puede orientarte sin que tengas que viajar a EE. UU. Se trata de la Unidad de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada y los consulados estadounidenses en México.

El servicio atiende a personas que reciben beneficios federales desde México y también responde preguntas sobre determinados trámites de la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Qué hacer si no recibiste tu pago del Seguro Social en México?

Lo primero es no asumir que el beneficio se perdió.

La Federal Benefits Unit (FBU) es el punto de contacto para quienes reciben beneficios federales desde México. La SSA también indica que las personas que viven fuera de Estados Unidos pueden recurrir a una FBU para resolver dudas relacionadas con sus prestaciones.

La Embajada de Estados Unidos en México cuenta con tres oficinas: Ciudad de México, Guadalajara y Ciudad Juárez. Cada una atiende determinados estados del país.

Y hay un detalle que conviene tener presente: la atención es únicamente con cita.

La Embajada señala que las consultas pueden realizarse mediante su formulario en línea y que el tiempo normal de respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico es de aproximadamente cinco días hábiles.

¿Qué trámites del Seguro Social atiende la FBU en México?

La Unidad de Beneficios Federales atiende asuntos relacionados con varios programas del gobierno estadounidense. Entre ellos están los beneficios de la Social Security Administration, además de programas de otras agencias federales como Veterans Affairs, Office of Personnel Management y Railroad Retirement Board.

Entre las gestiones que pueden estar relacionadas con tu caso se encuentran:

Consultas sobre beneficios del Seguro Social

Asuntos relacionados con pagos suspendidos

Cuestionarios o requerimientos de supervivencia

Determinados trámites relacionados con Medicare

Consultas sobre beneficios federales para personas que viven fuera de Estados Unidos

Solicitudes de información sobre el estado de un trámite

La FBU también ofrece acceso a recursos de la SSA y permite consultar determinadas notificaciones y documentos fiscales relacionados con beneficios.

Aquí es donde conviene fijarse bien. No todas las personas que viven en México deben escribir a la misma oficina.

La Embajada divide la atención por estado de residencia:

Ciudad de México

Atiende a personas que viven en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Correo: FBU.mexico.city@ssa.gov.

Guadalajara

Atiende Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y Zacatecas.

Correo: FBU.guadalajara@ssa.gov.

Ciudad Juárez

Atiende Baja California, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Correo: FBU.ciudad.juarez@ssa.gov.

La SSA también publica estas tres oficinas de México como las unidades correspondientes para personas que necesitan atención desde el país.

¿Puedes ir directamente a la Embajada si no llegó tu pensión?

No es tan sencillo como presentarse en el consulado.

La Embajada estadounidense señala expresamente que la FBU trabaja únicamente con cita previa. Para solicitar información o una cita debes utilizar el formulario en línea correspondiente.

Los horarios publicados también dependen de la oficina. La FBU de Ciudad de México atiende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00; Guadalajara mantiene atención de 8:00 a 14:00 y Ciudad Juárez de 8:00 a 13:00. La misión advierte además que permanece cerrada el último día laboral de cada mes por razones administrativas.

Por eso, antes de desplazarte, lo más práctico es verificar primero tu jurisdicción y contactar a la oficina correspondiente.

¿Qué información debes tener a la mano?

Cuando escribas a la FBU, conviene explicar el problema de manera directa. Si se trata de un pago que no llegó, indica qué beneficio recibes, cuándo esperabas el depósito y qué ocurrió.

También es recomendable tener disponibles datos que permitan identificar tu expediente.

La SSA utiliza información personal para localizar los registros de los beneficiarios. Sin embargo, no conviene enviar información sensible de más por un correo electrónico. Si la oficina necesita documentación adicional, puede indicarte qué debes proporcionar y cómo hacerlo.

Un mensaje claro puede incluir:

Nombre completo del beneficiario

Fecha de nacimiento

Últimos cuatro dígitos del SSN, cuando sean necesarios para identificar el caso

Domicilio actual en México

Teléfono y correo electrónico

Tipo de beneficio que recibes

Fecha en la que esperabas el pago

Una explicación breve de lo que sucedió

¿Qué pasa con los cambios de domicilio o de cuenta bancaria?

Aquí hay una precisión especialmente importante para quienes viven en México.

La página oficial de la Embajada señala que determinados servicios no están disponibles fuera de Estados Unidos, entre ellos los cambios de domicilio, los cambios de depósito directo y las solicitudes de reemplazo de la tarjeta del Seguro Social.

Eso significa que no conviene asumir que la FBU puede realizar cualquier modificación simplemente porque el beneficiario vive en México.

Si necesitas cambiar alguno de estos datos, lo correcto es consultar primero con la FBU o con la SSA cuál es el procedimiento aplicable a tu caso.

¿Dónde reclamar si el Seguro Social de EE. UU. no llegó a México?

La respuesta depende de la razón por la que el pago no llegó. Puede tratarse de una retención, un problema administrativo, una solicitud pendiente o algún requerimiento que el beneficiario no haya completado.

Por eso, el paso más útil no es enviar correos repetidos ni viajar directamente a un consulado.

Es contactar a la FBU que corresponde a tu estado de residencia, explicar que no recibiste el pago y esperar las instrucciones de la oficina. La Embajada establece que las consultas por correo electrónico normalmente reciben respuesta en unos cinco días hábiles.

Para un pensionado que vive en México, conocer esta oficina puede marcar una diferencia enorme. Cuando el depósito que esperabas no aparece, lo último que necesitas es empezar a buscar a ciegas entre teléfonos y páginas de Estados Unidos. La FBU existe precisamente como punto de contacto para quienes gestionan estos beneficios desde el extranjero.

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