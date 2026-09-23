Social Security y Medicare 2027: las fechas clave que debes anotar

El 14 de octubre es clave para Social Security. Foto: Lane Erickson / Shutterstock

Los beneficiarios de la Social Security y Medicare tienen varias fechas clave que deben marcar en el calendario, especialmente entre finales de septiembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

Cabe destacar que el primer gran periodo de actividad será en octubre, cuando la Social Security Administration (SSA) anuncie el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027.

Asimismo, se abrirán las inscripciones de Medicare y cada persona tendrá la oportunidad de evaluar y decidir si mantienen o cambian su cobertura médica.

Apunta estas fechas clave sobre Social Security y Medicare

Antes del 30 de septiembre: avisos de Medicare

Las personas que ya tienen un plan Medicare Advantage o de medicamentos Parte D deben prestar atención al Annual Notice of Change (ANOC), el Aviso Anual de Cambio.

Este documento explica los cambios que tendrá la cobertura durante 2027, incluidos posibles ajustes en primas, deducibles, copagos, beneficios, medicamentos cubiertos y redes de proveedores.

Cabe aclarar que no es una fecha para inscribirse, sino un momento para revisar si el plan que se tiene actualmente seguirá siendo conveniente para las necesidades del próximo año.

El Gobierno de EE. UU. ya confirmó nuevas cifras para Medicare que entran en vigor el próximo año, de acuerdo con el Anuncio de Tarifas del Año Calendario 2027 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El cambio más evidente y directo para el bolsillo de los beneficiarios está en la cobertura de medicamentos: tanto el deducible como el tope máximo de gasto suben respecto a este año 2026.

A diferencia de la Parte D, la prima mensual y el deducible de la Parte B (la que cubre consultas médicas y servicios ambulatorios) no se confirmarán hasta noviembre, mes en el que CMS acostumbra anunciar esas cifras.

14 de octubre: SSA anuncia el COLA para 2027

La fecha está marcada porque es cuando la Oficina de Estadísticas Laborales tiene programada la publicación del índice de inflación de septiembre, el último de los datos necesario para completar el cálculo del COLA.

El COLA se determina mediante el promedio del CPI-W de julio, agosto y septiembre, comparado con el promedio correspondiente utilizado por la ley para el ajuste. Por ello, cualquier porcentaje divulgado antes de octubre debe considerarse una estimación.

Para 2026, el aumento fue de 2.8% y una proyección publicada en septiembre por The Senior Citizens League situó provisionalmente el COLA de 2027 en 3.5%, pero esa cifra puede cambiar antes del anuncio oficial.

15 de octubre: comienzan las inscripciones de Medicare

Un día después del anuncio esperado del COLA comienza otro periodo fundamental: el Medicare Open Enrollment, cuando inicia la ventana de inscripciones de Medicare, la cual se extiende hasta 7 de diciembre de 2026.

Durante estas semanas, los beneficiarios podrán:

Cambiar de un plan Medicare Advantage a otro

Cambiar o abandonar un plan de medicamentos Parte D

Pasar de Medicare Original a Medicare Advantage

Regresar de Medicare Advantage a Medicare Original

Comparar las primas, beneficios, medicamentos y proveedores disponibles para 2027

Medicare establece que los cambios realizados durante este periodo entran en vigor el 1 de enero de 2027.

7 de diciembre: cierre de la ventana de inscripciones en Medicare

Será el último día del periodo de inscripción abierta de Medicare para realizar cambios con efecto para 2027.

El programa federal aconseja que, quienes quieran modificar su cobertura no deberían esperar hasta el último momento. De hecho, el plan debe recibir la solicitud a más tardar ese día para que el cambio corresponda al nuevo año.

Para quienes estén satisfechos con su cobertura actual, no es obligatorio cambiar de plan. La cobertura puede continuar automáticamente, aunque Medicare recomienda revisar cada año los cambios en costos y beneficios.

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2027: otra oportunidad para Medicare Advantage

Quienes ya estén inscritos en Medicare Advantage tendrán una ventana adicional entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027: el Medicare Advantage Open Enrollment Period.

De acuerdo con un documento oficial de Medicare, en este periodo se puede realizar un cambio de plan Medicare Advantage o regresar a Medicare Original. La diferencia el periodo anterior de inscripciones es que esta ventana está destinada específicamente a personas que ya están inscritas en Medicare Advantage.

Para estar al día con todos los ajustes, bien sea de la Social Security o de Medicare, basta con marcar en un calendario manual o en el Google Calendar de tu teléfono estas fechas clave. La ventaja es que tienen un amplio margen para seguirlas cómodamente.

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