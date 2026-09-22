¿De qué país son la mayoría de los latinos en Estados Unidos? El Censo tiene la respuesta

Latina en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si alguna vez te has preguntado de dónde viene la enorme comunidad latina que encuentras en Estados Unidos, la respuesta tiene nombre propio: México. Los datos más recientes de la Oficina del Censo muestran que, en 2024, había 68 millones de personas hispanas o latinas en el país y que casi 39 millones reportaron origen mexicano. Eso representa más de la mitad de toda la población hispana. Pero hay un detalle importante: decir “de origen mexicano” no significa que todas esas personas hayan nacido en México.

¿De qué país son la mayoría de los latinos en Estados Unidos?

La cifra es contundente.

De acuerdo con la American Community Survey (ACS) de 2024, la población hispana o latina en Estados Unidos llegó a 68 milones 013 mil 553 personas. Dentro de ese universo, 38, millones 990 mil 058 reportaron origen mexicano. Es decir, aproximadamente 57.3% de todos los hispanos o latinos del país tienen origen mexicano.

Dicho de una manera más sencilla: casi seis de cada 10 latinos en Estados Unidos son de origen mexicano.

La magnitud cambia la manera de mirar el mapa demográfico estadounidense. No estamos hablando únicamente de personas que llegaron recientemente desde México. La categoría incluye a ciudadanos estadounidenses, personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres o antepasados son mexicanos y residentes que se identifican con ese origen.

Ese matiz importa muchísimo.

La propia Oficina del Censo explica que “Hispanic or Latino” es una categoría de origen étnico y cultural, no una raza ni una nacionalidad. Una persona puede ser hispana o latina y pertenecer a cualquier raza. También puede haber nacido en Estados Unidos y, al mismo tiempo, identificarse como mexicana, puertorriqueña, cubana o de otro origen hispano.

¿Cuántos mexicanos o personas de origen mexicano viven en Estados Unidos?

La respuesta depende de qué quieras medir.

Si hablamos de personas de origen mexicano, el Censo contabilizó 38.99 millones en 2024. Esa es la cifra que permite responder quién representa al grupo latino más numeroso en Estados Unidos.

Pero si la pregunta es cuántas personas que viven en Estados Unidos nacieron en México, estamos hablando de otra población.

Latinos destacados en Estados Unidos. Foto: Envato.

La ACS tiene una tabla específica para medir el lugar de nacimiento de la población nacida en el extranjero. En 2024, Estados Unidos tenía unos 50.2 millones de residentes nacidos fuera del país, según la ACS. El Censo utiliza la tabla B05006 para identificar el país de nacimiento de esa población.

La diferencia es sencilla, aunque a veces se pierde en las estadísticas:

Origen mexicano: incluye a personas nacidas en México y también a personas nacidas en Estados Unidos que se identifican con raíces mexicanas.

incluye a personas nacidas en México y también a personas nacidas en Estados Unidos que se identifican con raíces mexicanas. Nacido en México: se refiere al lugar donde nació la persona.

se refiere al lugar donde nació la persona. Hispano o latino: es una categoría mucho más amplia que incluye diversos países y orígenes.

Por eso, decir que hay casi 39 millones de personas de origen mexicano no significa que haya 39 millones de inmigrantes mexicanos.

De hecho, el análisis del Census Bureau sobre la población hispana deja claro que el grupo mexicano es mucho más amplio que la población inmigrante. El propio Censo señala que la población latina no es un bloque homogéneo y que los mexicanos constituyen, con diferencia, el mayor grupo de origen hispano.

¿Qué otros países de origen tienen más latinos en Estados Unidos?

México domina la estadística, pero la historia latina de Estados Unidos está lejos de terminar ahí.

Los datos de la ACS 2024 muestran una comunidad profundamente diversa. Después del grupo mexicano aparecen millones de personas con raíces en Puerto Rico, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Sudamérica.

Las cifras nacionales incluyen:

México: 38,990,058 personas.

38,990,058 personas. Puerto Rico: 6,110,356.

6,110,356. Centroamérica: 7,518,139.

7,518,139. Sudamérica: 5,692,419.

5,692,419. Cuba: 2,948,426.

2,948,426. República Dominicana: 2,539,893.

Estas categorías no deben leerse como una lista de nacionalidades actuales. Son datos sobre origen hispano o latino, que es justamente la forma en que el Censo mide esta característica de la población.

Dentro de Centroamérica también hay diferencias importantes. La ACS 2024 registró aproximadamente 2.17 millones de personas de origen guatemalteco, 2.77 millones de origen salvadoreño y cerca de 1.46 millones de origen hondureño.

Y hay una tendencia que resulta imposible ignorar: las comunidades latinoamericanas están creciendo y diversificándose al mismo tiempo.

¿Por qué México tiene la mayor población latina en Estados Unidos?

Aquí es donde una simple cifra comienza a contar una historia mucho más grande.

La cercanía geográfica entre México y Estados Unidos es un factor evidente, pero no explica por sí sola el tamaño actual de la comunidad mexicana. Hay una historia migratoria que se extiende durante generaciones y que ha producido familias, barrios y comunidades enteras con raíces mexicanas a ambos lados de la frontera.

Además, la categoría de origen mexicano incluye a personas cuya relación con México puede tener varias generaciones de profundidad.

Los dultos hispanos en EE. UU. no usan “hispano” o “latino” Foto: Envato

Eso ayuda a entender algo que puede resultar sorprendente para quien mira las estadísticas desde fuera: una persona puede ser estadounidense de nacimiento, hablar inglés como idioma principal y seguir identificándose como mexicana o mexicano en los datos del Censo.

La propia Oficina del Censo explica que las personas pueden identificarse como mexicanas, mexicano-americanas, chicanas, puertorriqueñas, cubanas o de otros orígenes hispanos.

Por eso, reducir la comunidad mexicana en Estados Unidos a la inmigración reciente sería contar solamente una parte de la historia.

¿Cuántos latinos viven actualmente en Estados Unidos?

El dato más reciente publicado por el Censo para la población total hispana sitúa el número en 68 millones de personas al 1 de julio de 2024. Esa población equivalía a aproximadamente 20% de todos los habitantes de Estados Unidos.

La cifra también muestra cuánto ha cambiado el país.

En 2023, el Censo calculaba una población hispana de 65.2 millones, equivalente al 19.5% de la población estadounidense. Un año después, la estimación alcanzó los 68 millones.

No es un crecimiento anecdótico.

El Censo reportó además que la edad mediana de la población hispana llegó a 31.2 años en 2024, frente a 30.9 años en 2023. Es una población relativamente joven dentro de Estados Unidos y con un peso demográfico cada vez más visible.

¿En qué estados viven más latinos de origen mexicano?

La presencia mexicana tampoco está repartida de manera uniforme.

California y Texas concentran algunas de las comunidades mexicanas más grandes del país. Pero el origen mexicano también tiene una presencia considerable en estados del suroeste y en zonas donde la migración mexicana se ha consolidado durante décadas.

El propio Censo muestra que la población hispana ya tiene una presencia masiva en buena parte del país. En 2024 había 15 estados con al menos un millón de residentes hispanos: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington.

Foto por KYLE RIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eso también rompe una idea bastante extendida: que hablar de latinos en Estados Unidos es hablar únicamente de California, Texas, Florida o Nueva York.

Ya no funciona así.

La comunidad latina está presente en ciudades grandes, suburbios y regiones que hace unas décadas tenían una presencia hispana mucho menor.

¿Ser latino en Estados Unidos significa haber nacido en otro país?

No.

Y probablemente este sea el punto que más conviene tener claro al leer cualquier estadística sobre los latinos en Estados Unidos.

La ACS 2024 contabilizó 68 millones de hispanos o latinos, pero eso no quiere decir que todos hayan nacido fuera de Estados Unidos. De acuerdo con la tabla de lugar de nacimiento de la población hispana, unos 33.56 millones eran nativos nacidos en Estados Unidos, mientras que aproximadamente 33.56 millones correspondían a población nacida fuera del país, según las categorías de esa tabla.

En otras palabras, una parte enorme de la población latina estadounidense nació en territorio estadounidense.

Esto cambia por completo la conversación.

Cuando alguien dice “los latinos en Estados Unidos”, puede estar hablando de una familia que llegó desde México hace pocos años. Pero también puede referirse a una persona nacida en Los Ángeles, Houston, Chicago o Phoenix cuyos padres o abuelos nacieron en México.

Ambas personas forman parte de la población de origen mexicano que el Censo registra.

¿México sigue siendo el principal origen de los latinos en Estados Unidos?

Sí. Los datos de 2024 dejan muy poco espacio para la duda.

Con 38.99 millones de personas de origen mexicano, México representa alrededor de 57% de toda la población hispana o latina contabilizada por la ACS. El segundo grupo individual más numeroso es el puertorriqueño, con 6.11 millones, mientras que las categorías regionales de Centroamérica y Sudamérica reúnen a varios países.

Pero hay una lectura más interesante detrás del número.

Estados Unidos no tiene una sola comunidad latina. Tiene muchas. Mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, colombianos, venezolanos, peruanos y personas de otros países conviven dentro de una categoría estadística que puede parecer uniforme desde lejos, pero que en la vida cotidiana tiene acentos, historias familiares, tradiciones y experiencias migratorias muy distintas.

Incluso el Gobierno federal ha reconocido esa diversidad al actualizar sus estándares para recopilar información sobre raza y origen étnico. El Census Bureau señala que la categoría hispana o latina incluye personas con raíces mexicanas, puertorriqueñas, salvadoreñas, cubanas, dominicanas, guatemaltecas y de otros países de América Central, América del Sur y de origen español.

Así que sí: la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos tiene origen mexicano.

Pero la estadística cuenta algo más profundo que el país de procedencia de los inmigrantes. Cuenta la dimensión de una comunidad que ya tiene varias generaciones en Estados Unidos.

Y ahí está quizá el dato que más fácilmente se pierde entre tantos números: ser latino en Estados Unidos no necesariamente significa ser inmigrante. Para millones de personas, significa haber nacido aquí y conservar una historia familiar que comenzó en otro lugar.

El Censo no está contando una sola migración. Está fotografiando una población que ya forma parte estructural de Estados Unidos.

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