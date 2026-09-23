Por qué cada vez menos inmigrantes logran obtener un abogado antes de ser deportados

La cifra pasó de 63% en 2021 a 32% en lo que va de 2026. Foto: AFP

Uno de cada cuatro inmigrantes tenía abogado en agosto de 2026 cuando un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su contra, apenas 24% de los casos, según datos de las cortes de inmigración analizados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación de datos sin fines de lucro.

La cifra, que incluye a menores que llegaron solos al país, forma parte de una caída que lleva varios años, pues la proporción de casos cerrados en corte con representación legal pasó de 63% en el año fiscal 2021 a 32% en lo que va del año fiscal 2026.

La raíz del problema es legal, porque en una corte de inmigración el gobierno siempre tiene un abogado, mientras que la persona que enfrenta la deportación no tiene derecho a uno pagado por el Estado, a diferencia de lo que ocurre en un juicio penal, de acuerdo con TRAC.

La probabilidad de conseguir abogado también cambió mucho según el estado donde vive cada persona. En Maine y Hawái, siete de cada diez inmigrantes con un caso nuevo de deportación ya tenían abogado, mientras que en Nueva Jersey no llegaban ni a dos de cada diez, según el mismo reporte de TRAC.

¿Por qué el gobierno no pone un abogado gratis?

La ley federal de inmigración establece que una persona en proceso de deportación tiene el “privilegio” de ser representada por el abogado que elija, pero “sin costo para el gobierno”, según el Código de Estados Unidos.

En la práctica, quien no puede pagar un abogado tiene que presentarse solo ante el juez, a menos que consiga ayuda gratuita por su cuenta.

Según la guía en español de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la agencia que administra las cortes de inmigración, el gobierno no proporcionará un abogado ni un representante acreditado, y quien quiera uno debe encontrarlo y pagarlo, idealmente lo antes posible. La misma guía indica que el juez entrega una lista de organizaciones sin fines de lucro que pueden dar asesoría gratuita o ayudar a conseguir representación sin costo.

Esa red de ayuda gratuita existe en todo el país, pero no ha crecido al mismo ritmo que el número de casos. Según TRAC, muchas comunidades, despachos y clínicas legales intentan cubrir la demanda de forma gratuita, aunque su número ha sido insuficiente.

¿Por qué hay cada vez menos personas con abogado?

Los esfuerzos para sumar más abogados de inmigración dieron resultado al principio, cuando las cortes aceleraron la resolución de casos tras el cierre por la pandemia de COVID-19 y creció el número de personas con representación, de acuerdo con TRAC. Ese crecimiento, sin embargo, no alcanzó para una demanda cada vez mayor, y el número de inmigrantes con abogado llegó a su punto más alto en el año fiscal 2024 y bajó en 2025 y 2026.

Las cortes, además, empezaron a programar desde mediados de mayo de 2026 audiencias masivas con un número inusualmente grande de personas a la vez, y en algunos casos adelantaron fechas sin aviso suficiente, lo que llevó a órdenes de deportación contra personas que no se presentaron, según el National Immigration Project (NIPNLG).

La proporción de personas con abogado sí subió en 2025 y 2026 entre los casos que siguen abiertos, aunque según TRAC eso se debe a que llegan menos casos nuevos y a que los casos con abogado tardan más en resolverse, mientras que los de quienes se presentan solos ante la corte se cierran más rápido.

Too Few Immigration Attorneys; Where You Live Impacts Representation #TRAC #immigration Read the full report https://t.co/errC5qqYMh pic.twitter.com/sNnhflMRvt — TRAC Reports (@TRACReports) September 15, 2026

¿En qué estados es más fácil o más difícil conseguir abogado?

Para comparar estados, TRAC revisó los casos nuevos de los últimos 90 días, es decir, a las personas que recibieron recientemente un Aviso de Comparecencia, el documento que abre un proceso de deportación. Estos son los cinco estados donde una mayor proporción de esas personas ya tenía abogado, según el reporte de TRAC.

Maine , con 70.5%

, con 70.5% Hawái , con 70.2%

, con 70.2% Virginia Occidental , con 65.5%

, con 65.5% Maryland , con 59.1%

, con 59.1% Massachusetts, con 56.8%

En Maine, la gobernación ha hecho un esfuerzo concertado para apoyar a los inmigrantes recién llegados a través de su Oficina de Nuevos Americanos, con el fin de atender las necesidades de mano de obra del estado, según TRAC.

Hawái, por su parte, lleva años entre los estados con mejor acceso a abogados y ya ocupaba el primer lugar en mayo de 2017, cuando TRAC empezó a medir estos datos cada mes. En el extremo contrario, Nueva Jersey tiene la proporción más baja del país, con menos de una de cada cinco personas con abogado en sus casos nuevos, según TRAC. Estos son los estados con los porcentajes más bajos.

Nueva Jersey , con 18.2%

, con 18.2% Alaska , con 24.0%

, con 24.0% Kentucky , con 24.3%

, con 24.3% Arkansas , con 24.5%

, con 24.5% Illinois, con 25.6%

Estas cifras corresponden a casos recién abiertos, y la proporción suele subir a medida que las personas tienen más tiempo para buscar ayuda. En Nueva Jersey, por ejemplo, el porcentaje de personas con abogado sube a 37.4% cuando se cuentan todos los casos pendientes, de acuerdo con el mismo reporte de TRAC.

¿Qué pasó con el programa que orientaba a quienes no tenían abogado?

Desde 2003, el Programa de Orientación Legal ofrecía sesiones de información legal a inmigrantes detenidos por ICE sobre sus derechos y sobre cómo funciona la corte, a cargo de organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con el Acacia Center for Justice, la última organización que lo administró bajo contrato con el gobierno.

El 3 de abril de 2025, el Departamento de Justicia notificó a Acacia la cancelación de los contratos de ese y otros programas de acceso legal, con el argumento de que esos servicios “ya no eran necesarios”, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El Departamento de Justicia planeaba que el programa siguiera funcionando bajo su propia administración, a cargo de un equipo de empleados de la EOIR que incluye a los jueces de inmigración, según Acacia. Para el año fiscal 2026, el programa recibió 27.5 millones de dólares, y el proyecto de ley de gastos 2027 de la Cámara de Representantes para el Departamento de Justicia eliminó esa partida, de acuerdo con el resumen de los demócratas del Comité de Asignaciones.

Este programa daba información y no abogados, así que su cierre no explica por sí solo la caída en la representación. El reporte de TRAC atribuye el problema a que no hay suficientes abogados para la cantidad de casos que llegan a las cortes.

¿Qué puede hacer quien no tiene abogado?

La búsqueda de ayuda legal gratuita puede tardar semanas, por lo que conviene empezar desde que llega el primer aviso de la corte. Algunas medidas que pueden ayudar son:

Con tres de cada cuatro órdenes de deportación dictadas en agosto contra personas sin abogado, la diferencia entre encontrar ayuda a tiempo o llegar solo a la corte puede depender del estado donde se vive y de qué tan pronto se empieza a buscar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.