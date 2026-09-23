Padres hispanos cambian sus rutinas escolares en Estados Unidos: 57% siente miedo por redadas del ICE

Padres hispanos cambian su día a día escolar por temor al ICE Foto: Envato

Las preocupaciones sobre las políticas migratorias están cambiando la manera en que algunas familias hispanas participan en la educación de sus hijos.

Una nueva encuesta nacional de Conoce tus Opciones Escolares, un programa de la National School Choice Awareness Foundation (NSCAF), encontró que 57% de los padres hispanos consultados siente preocupación por el entorno actual de las políticas migratorias en la vida cotidiana de sus familias.

Durante los últimos 12 meses, 17% evitó actividades escolares por preocupaciones migratorias. El 14% afirmó que mantuvo a su hijo en casa, mientras que 11% evitó contactar a profesores o personal escolar y 10% modificó las rutinas de transporte o de recogida y entrega de los niños.

Los resultados forman parte de la Encuesta de Voces Familiares del Mes de la Herencia Hispana 2026. El estudio incluyó a 559 padres, tutores y cuidadores principales hispanos de niños de entre 5 y 18 años.

¿Cómo están cambiando las rutinas de las familias hispanas?

Los datos muestran que las preocupaciones migratorias por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pueden trasladarse a decisiones cotidianas relacionadas con la escuela.

Para algunas familias, esto significó evitar actividades o encuentros escolares; para otras, modificar la forma en que sus hijos llegan o salen del centro educativo.

De esta forma, al menos el 10% modificó el transporte o recogida escolar durante el último año por estas preocupaciones. El resultado incluye cambios en las rutinas utilizadas para llevar, recoger o transportar a los niños desde sus escuelas.

Otro 14% de los padres consultados señaló que mantuvo a su hijo en casa. Además, 11% dijo que evitó comunicarse con profesores o integrantes del personal escolar y 17% afirmó que faltó o evitó algún evento o actividad de la escuela.

Krissia Campos Spivey, directora sénior de Conoce tus Opciones Escolares, señaló que las preocupaciones que enfrentan las familias fuera del aula pueden dificultar su participación en la educación de sus hijos.

“Las preocupaciones ajenas al aula pueden dificultar que las familias participen plenamente”, expresó, de acuerdo con el reporte.

¿Las preocupaciones migratorias están influyendo en la elección de escuela?

La encuesta también encontró cambios en la forma en que algunos padres evalúan las opciones educativas disponibles para sus hijos. Durante el último año, 41% afirmó que las preocupaciones migratorias los llevaron a considerar, explorar activamente o elegir una escuela o entorno de aprendizaje diferente.

Dentro de ese grupo, el 5% dijo que finalmente eligió una escuela o entorno de aprendizaje distinto. Entre las alternativas consideradas, la escuela pública tradicional fue mencionada por 33% de los padres, seguida por las escuelas públicas autónomas o charter, con 22%, y la educación en el hogar, con 20%.

La encuesta no preguntó a los participantes por su estatus migratorio ni los seleccionó con base en esa condición. Por ello, sus resultados describen las experiencias reportadas por los padres hispanos consultados y no permiten determinar cuántos tenían una situación migratoria específica.

¿Qué apoyo piden los padres hispanos?

Los participantes también identificaron los recursos que consideran más útiles para enfrentar las preocupaciones relacionadas con la inmigración.

La respuesta más frecuente fue recibir información clara sobre el derecho de los niños a acceder a una educación pública independientemente de su condición migratoria, mencionada por 41% de los padres. Le siguieron las comunicaciones y materiales escolares disponibles en español, con 27%.

Además, 26% señaló el apoyo de salud mental para los niños y 25% mencionó la conexión con recursos comunitarios o legales como una forma de afrontar estas preocupaciones.

27% pidió materiales escolares disponibles en español, un dato que refleja la importancia que los padres encuestados atribuyeron a la comunicación entre las escuelas y las familias.

Los resultados adquieren relevancia dentro de un sistema educativo en el que los estudiantes hispanos representan una proporción considerable de la matrícula pública.

La organización UnidosUS señala que el 29% de todos los estudiantes matriculados en escuelas públicas de Pre K-12 son hispanos/latinos.

A la vez, datos del Pew Research Center muestran que las preocupaciones relacionadas con las políticas migratorias pueden extenderse entre adultos latinos con distintos estatus migratorios. Según una investigación publicada en 2025, 82% de los adultos latinos en Estados Unidos tenía estatus legal completo, de acuerdo con estimaciones correspondientes a 2023.

La encuesta de NSCAF plantea así un escenario en el que las preocupaciones migratorias también afectan la relación con las escuelas, desde la asistencia a actividades hasta las rutinas de transporte y las decisiones sobre dónde estudian los hijos.

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