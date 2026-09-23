Obamacare bajo revisión de Trump: qué deben saber los latinos sobre su seguro médico

La Casa Blanca eliminará a “beneficiarios fraudulentos” de Obamacare. Foto: Envato

La administración de Donald Trump anunció el 22 de septiembre de 2026 una nueva revisión de 419 mil inscripciones en los planes de Obamacare (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), como parte de una estrategia contra el fraude y los registros que las autoridades consideran irregulares.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) señalaron que las cancelaciones corresponden a inscripciones que, según sus verificaciones, no estaban autorizadas.

La agencia calcula que la medida permitirá recuperar unos 2.2 mil millones de dólares en créditos fiscales anticipados destinados a reducir el costo de las primas.

VP Vance on huge @WHFraudTF win:



"We are announcing $2.2 billion in American taxpayer money that we're saving by doing what should have been an obvious thing. We're actually making sure that the people receiving Obamacare subsidies are actually entitled to receive them"🔥 pic.twitter.com/XRfAThR29a — Vice President JD Vance (@VP) September 22, 2026

¿Qué verificará la administración de Trump?

El vicepresidente JD Vance indicó que las comprobaciones estarán dirigidas a confirmar la elegibilidad de los inscritos, de acuerdo con un reporte de la agencia AP.

Entre los aspectos bajo revisión se encuentran la situación migratoria y que algunos usuarios carecen de un número de Seguro Social.

El administrador de CMS, Mehmet Oz, afirmó que cerca de 35% de los participantes actuales del mercado de seguros nunca ha utilizado su cobertura, según declaraciones recogidas por Fox News.

Las autoridades también han utilizado el término “inscripciones fantasma”.

Este término fue usado para referirse a registros que, según su versión, no generaron reclamaciones y cuyos titulares no respondieron a varios intentos de contacto.

Los detalles sobre los criterios específicos que determinaron la selección de las 419 mil inscripciones no se han divulgado por completo.

Obamacare: ¿cómo puede afectar a los beneficiarios latinos?

Las verificaciones pueden ser relevantes para los latinos que reciben subsidios o compraron su seguro mediante el mercado de Obamacare.

Especialmente quienes deben actualizar información migratoria, familiar o económica.

Un informe de UnidosUS publicado en mayo de 2026 advirtió que más de 4 millones de latinos podrían perder cobertura durante la próxima década como consecuencia de los recortes federales a Medicaid y Obamacare.

Según las proyecciones recientes de expertos no partidistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), se prevé que el número de estadounidenses sin seguro médico aumente en 8.7 millones de personas entre 2025 y 2028: un incremento del 33%, más del doble del mayor aumento anterior, que tuvo lugar a principios de la década de 1990.

El vencimiento de los subsidios ampliados de Obamacare en enero de 2026 también elevó los costos para millones de personas que compran sus pólizas por cuenta propia.

UnidosUS estimó que el aumento promedio anual podría alcanzar los mil dólares para más de 20 millones de estadounidenses, incluidos unos 6.5 millones de latinos.

¿Qué deben hacer los inscritos en Obamacare?

Las personas con cobertura deben revisar sus cuentas en el mercado de seguros, así como las cartas y los correos electrónicos enviados por CMS o por su compañía aseguradora.

Si reciben una solicitud de verificación, deben responder dentro del plazo indicado y comprobar que sus datos estén actualizados.

La información solicitada puede incluir documentos relacionados con la residencia legal, los ingresos, el número de Seguro Social o la identidad. Los beneficiarios deben seguir las instrucciones específicas de su notificación, porque los requisitos y los plazos pueden variar según el motivo de la revisión.

Recibir una solicitud de verificación no equivale necesariamente a perder el seguro.

Si la cobertura o el subsidio se modifica o cancela, la persona debe revisar la explicación oficial para conocer las opciones de reconsideración, apelación o inscripción en otro plan, cuando corresponda.

Los beneficiarios que tengan dificultades para reunir documentos pueden solicitar orientación a un navegador de seguros de salud, una organización comunitaria o un centro de asistencia autorizado. Es importante utilizar canales oficiales y evitar entregar información personal a intermediarios que no puedan demostrar que están autorizados.

¿Qué pasará con los agentes y corredores de seguros?

CMS también anunció medidas contra agentes y corredores que, según la agencia, presentaron solicitudes de 2026 sin información identificativa requerida, como números de Seguro Social.

La institución informó que envió 569 avisos de intención de terminar acuerdos con intermediarios y que más de 200 agentes y corredores recibieron notificaciones de terminación desde enero.

Además, la administración estableció una moratoria de seis meses para nuevos registros de corredores en el mercado federal. Reuters informó que la medida podría extenderse hasta febrero de 2027.

Para los beneficiarios, estas medidas pueden afectar la disponibilidad de asistencia para comparar planes o completar solicitudes. Por ello, conviene confirmar que el agente o corredor esté autorizado antes de compartir documentos migratorios, financieros o de identidad.

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